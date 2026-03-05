La recesión nacional perjudica al gobierno de Pullaro: "No se ve una recuperación económica"

Posterior a ello, indicó que esa misma tendencia también se puede observar en los tributos provinciales, aunque con menor intensidad. Sobre esa línea, el ministro contó que se trata de un fenómeno que afecta al conjunto del país y que está vinculado al proceso de estabilización macroeconómica que atraviesa la Argentina.

"Estamos en una etapa donde algunas variables muestran señales de previsibilidad, especialmente la inflación, pero todavía no se ve una recuperación económica que acompañe ese proceso", sostuvo.

image El ministro de Economía, Pablo Olivares, advirtió que los recursos que recibe la Provincia por coparticipación nacional registraron una caída del 8% en términos reales durante el primer bimestre. Foto: Gobierno de Santa Fe

Herramientas para salvar la economía

Frente a ese escenario, Olivares aclaró que Santa Fe no cuenta con herramientas para revertir un ciclo económico a gran escala, aunque sí puede implementar políticas que amortigüen sus efectos en el tejido productivo y comercial.

En tanto, destacó las medidas de alivio fiscal que impulsó la gestión provincial. Entre ellas, mencionó los beneficios incluidos en la ley tributaria, que ya comenzaron a ser utilizados por empresas, comercios e industrias.

image El Gobierno de Santa Fe bajó la alícuota al 2,5 % para comercios y establecimientos hoteleros con facturación anual de hasta 180 millones de pesos.

Algunas firmas pudieron deducir de Ingresos Brutos los salarios correspondientes a nuevos puestos de trabajo, mientras que otras redujeron su carga impositiva a partir de deducciones vinculadas al costo de la energía o mediante una baja en las alícuotas aplicadas a determinadas actividades.

"Es una manera de colaborar desde la Provincia en un contexto complejo, bajando impuestos y acompañando a quienes invierten o generan empleo", explicó el ministro.

A estas herramientas se suma una batería de programas de financiamiento impulsados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, orientados a distintos sectores de la economía, así como la articulación con el Ministerio de Trabajo para atender situaciones vinculadas al empleo y a la actividad empresarial.

La obra pública, un pilar

Por otra parte, Olivares subrayó que uno de los principales pilares de la política económica provincial es la continuidad de la inversión pública. De acuerdo a su visión, el sostenimiento de las obras en marcha constituye un factor clave para sostener el empleo y dinamizar la actividad.

"Mientras en gran parte del país la postal es la paralización de la obra pública, en Santa Fe seguimos avanzando con obras y también finalizando muchas de ellas", aseguró. De manera continuada, mencionó proyectos viales, infraestructura urbana y equipamiento para seguridad como ejemplos de inversiones que continúan en ejecución.

Esa política, permite amortiguar el impacto de la desaceleración económica sobre el empleo. "Si Santa Fe ha tenido una menor caída del empleo en comparación con otros lugares del país, tiene mucho que ver con la apuesta que hacemos a la inversión pública", apuntó.

Al mismo tiempo, el funcionario ratificó que la Provincia busca compatibilizar esa estrategia con la recomposición salarial de los trabajadores estatales y con el sostenimiento de los servicios públicos.

Olivares puso como ejemplo el sistema de salud pública santafesino, que actualmente registra una mayor demanda de atención. Para él, cada vez más personas con cobertura de obras sociales o sistemas prepagos recurren al sistema público ante dificultades de acceso en el sector privado.

