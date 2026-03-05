Fin de una era: Quebró Garbarino y la Justicia ordenó liquidar la empresa

Ante ese escenario, el tribunal decidió avanzar con la quiebra y abrir el proceso de liquidación de la compañía.

Intervención de la justicia y control de los bienes

Con la quiebra decretada, Garbarino pierde el control sobre sus bienes y la administración de su patrimonio pasa a manos de la sindicatura designada por la Justicia. A partir de ahora comenzará un proceso para identificar y vender los activos disponibles con el objetivo de pagar, en la medida de lo posible, a los acreedores.

El juez ordenó además mantener la inhibición general de bienes y dispuso notificar a distintos registros públicos —como los de propiedad inmueble, automotor y marcas— para detectar posibles activos vinculados a la empresa.

La medida también alcanza a participaciones societarias que Garbarino posee en empresas radicadas en Tierra del Fuego, entre ellas Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., históricamente ligadas a la industria electrónica de esa provincia.

Otro punto relevante del fallo afecta directamente a los directivos de la compañía. El tribunal resolvió inhabilitar para ejercer el comercio a su presidente, Carlos Rosales, a la vicepresidenta María Marta Facio y al director Gabriel Rosales, durante el plazo que establece la legislación concursal.

Además, los tres ejecutivos tendrán una prohibición de salida del país hasta al menos octubre de 2026, cuando la sindicatura deberá presentar su informe general sobre la situación de la empresa.

Qué pasará con los locales y los acreedores

La resolución judicial también avanza sobre los últimos puntos de venta que aún estaban vinculados a la compañía. El tribunal ordenó inspeccionar y eventualmente clausurar tres locales identificados en el expediente: uno ubicado sobre Avenida Cabildo en el barrio de Belgrano, otro en la calle Uruguay en el centro porteño y un outlet en Almagro.

Para realizar inventarios y asegurar bienes, la sindicatura quedó habilitada incluso a solicitar allanamientos y el uso de la fuerza pública si fuera necesario.

En paralelo, la Justicia abrió formalmente el proceso de verificación de créditos, mediante el cual proveedores, bancos, exempleados y otros acreedores deberán presentar sus reclamos para determinar el pasivo total de la empresa.

El plazo para iniciar ese trámite vence el 24 de junio de 2026, mientras que los informes principales de la sindicatura serán presentados entre agosto y octubre.

El final de un gigante del comercio argentino

La quiebra de Garbarino marca el cierre de la historia de una de las cadenas más emblemáticas del comercio minorista argentino.

Fundada en 1951, la empresa llegó a convertirse en uno de los líderes del mercado de electrodomésticos. En su etapa de mayor expansión llegó a manejar cerca del 30% del sector, con más de 300 sucursales en todo el país y más de 5.000 empleados.

Durante años también impulsó negocios asociados como Compumundo y Garbarino Viajes, además de contar con fábricas vinculadas a la industria electrónica en Tierra del Fuego.

Sin embargo, una combinación de factores —entre ellos problemas financieros, caída del consumo, cambios en el comercio minorista y dificultades para acceder a financiamiento— fue deteriorando progresivamente la situación de la compañía.

En 2020, la empresa fue adquirida por el empresario Carlos Rosales, quien anunció un plan de rescate que finalmente no logró revertir la crisis.

Los últimos informes presentados en el expediente mostraban una compañía prácticamente paralizada: menos de 20 empleados, apenas tres locales activos y ventas mínimas que no alcanzaban para sostener la operación.

Con la quiebra ya decretada, ahora comienza la etapa final: la liquidación judicial de lo que queda de la empresa para intentar pagar a los acreedores. Así, una marca que durante décadas fue sinónimo de venta de electrodomésticos en la Argentina queda formalmente fuera del mapa empresarial.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Los amigos de Milei hablan de más en Twitter y la oposición estalló por filtraciones del INDEC

La agenda de Mahiques en Justicia: Jueces vacantes, sistema acusatorio y la incógnita de la Corte

No es sólo La Anónima: Frávega, Megatone y otras también la sufren