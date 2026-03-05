A principios de febrero, el canciller Pablo Quirno le entregó una carta firmada por Javier Milei al papa León XIV para invitarlo formalmente a visitar la Argentina en el marco del buen momento que atraviesa la relación con la Santa Sede. Según supo Urgente24, la agenda del Papa tiene lugar en noviembre, dicen en el Vaticano.
TRAS INVITACIÓN DE MILEI
Visita papal a la Argentina: La agenda de León XIV tiene lugar en noviembre...
Javier Milei invitó por carta al papa León XIV a visitar la Argentina. Fue a inicios de febrero. El Sumo Pontífice tiene lugar en su agenda en noviembre.
León XIV, la visita “pendiente” a la Argentina y la carta de Milei
El miércoles (11/02) el presidente Javier Milei le envió una invitación formal al papa León XIV para que visite la Argentina a través de una carta dirigida al Sumo Pontífice que fue entregada por Cancillería en Roma.
El anuncio oficial decía: “El ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina”.
Y destacaba que “la iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales”.
El 18 de noviembre de 2025, el papa León XIV se refirió a la posibilidad de realizar un viaje por América Latina e hizo hincapié en su deseo de visitar la Argentina. Durante un contacto con la prensa, mencionó su intención de visitar Fátima y Guadalupe en México, como también Uruguay y Argentina que están "pendientes", dijo.
Noviembre vacío...
Según pudo saber Urgente24, León XIV tendría tiene todo previsto para visitar a la Argentina, seguramente como parte de una gira por Latinoamérica que no podría eludir a Perú, país donde ofició de obispo. Pero como el Vaticano tiene como política no visitar países en elecciones y Perú celebra comicios en abril, todo quedaría para fin de año.
La fecha aproximada de la visita papal sería a fin de año y coincidente con la celebración religiosa en Chiclayo, según confirmó el cardenal de Lima, Carlos Castillo, días atrás, por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.
Sobre la Argentina, la agenda del Papa tiene lugar en noviembre, dicen en el Vaticano. De hecho, para ese mes León XIV no tiene ninguna actividad relevante agendada, excepto las usuales audiencias semanales.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Industria argentina ante los datos de Naciones Unidas, que echan más leña al fuego
Javier Milei vs. Axel Kicillof: Arrecia la batalla por el modelo de país
¿Quiebra?: Empresa vinculada a la familia de Marcos Galperín al borde del abismo
Irán lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre las ciudades de Jerusalem y Tel Aviv