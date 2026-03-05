Visita papal a la Argentina: La agenda de León XIV tiene lugar en noviembre...

image

Noviembre vacío...

Según pudo saber Urgente24, León XIV tendría tiene todo previsto para visitar a la Argentina, seguramente como parte de una gira por Latinoamérica que no podría eludir a Perú, país donde ofició de obispo. Pero como el Vaticano tiene como política no visitar países en elecciones y Perú celebra comicios en abril, todo quedaría para fin de año.

La fecha aproximada de la visita papal sería a fin de año y coincidente con la celebración religiosa en Chiclayo, según confirmó el cardenal de Lima, Carlos Castillo, días atrás, por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

Sobre la Argentina, la agenda del Papa tiene lugar en noviembre, dicen en el Vaticano. De hecho, para ese mes León XIV no tiene ninguna actividad relevante agendada, excepto las usuales audiencias semanales.

image La agenda del Papa para noviembre de 2026 en la web oficial del Vaticano.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Industria argentina ante los datos de Naciones Unidas, que echan más leña al fuego

Javier Milei vs. Axel Kicillof: Arrecia la batalla por el modelo de país

¿Quiebra?: Empresa vinculada a la familia de Marcos Galperín al borde del abismo

Irán lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre las ciudades de Jerusalem y Tel Aviv