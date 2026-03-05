Irán niega mísil en Turquía, Azerbaiyán atacado, Trump imprevisible y Ankara observa a los kurdos

No obstante, la Guardia Revolucionaría iraní sí se atribuyó ataques a infraestructuras energéticas y bases estadounidenses en Arabia Saudita (donde atacó la embajada estadounidense en Riad), Qatar, Baréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

Embed - Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

La República Islámica de Irán ya atacó una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un data center de Amazon en Emiratos Árabes Unidos, en un intento por sacudir los precios internacionales de energía y golpear donde más le duele al Occidente: el bolsillo.

En este contexto, el brigadier Ebrahim Yabari, general de la Guardia Revolucionaria de Irán, declaró en la televisión estatal que las fuerzas iraníes no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región del Golfo Pérsico, revelando que ha ordenado cerrar el Estrecho de Ormuz, la arteria marítima por donde pasa el 20 % del petróleo y gas del mundo.

image

Por su parte, Estados Unidos confirmó el miércoles que un submarino estadounidense atacó la embarcación iraní “Iris Dena” cerca de las aguas jurisdiccionales de Sri Lanka, Según informó el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la nave atacada “ahora tiene un agujero en su costado”, destacando que la acción forma parte de la Operación Furia Épica, en la que participan más de cincuenta mil soldados estadounidenses, doscientos bombarderos B-2, B-1 y B-52, dos portaaviones de propulsión nuclear y buques anfibios.

Turquía sigue de cerca a los kurdos para evitar un estallido fogoneado por Washington

Con respecto a los supuestos misiles iraníes que iban dirigidos a Turquía, y los cuales fueron abatidos por las defensas aéreas de la OTAN, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha calificado como "serio" este incidente, pero plantea que la activación del Artículo 5 de defensa colectiva de la Alianza Atlántica no procede en este caso.

En tanto, el gobierno de Turquía, que ha condenado las acciones de Israel en Gaza, Líbano y Siria, incluso tildándolo de “genocida”, ha divulgado este jueves que está siguiendo de cerca las acciones del grupo militante kurdo iraní PJAK, al considerar que sus actividades amenazan la estabilidad regional, tras la filtración de Reuters, CNN y Axios sobre que la CIA está negociando con los rebeldes kurdos para dotarlos de armamentos con el fin de iniciar un levantamiento contra el régimen iraní.

Según las agencias de noticias CNN y Al Jazeera, la administración del presidente Donald Trump está conversando con grupos kurdos opositores al régimen iraní, como el Partido Democrático del Kurdistán de Irán (PDKI), Komala (Partido Komala del Kurdistán Iraní), PJAK (Partido por una Vida Libre en Kurdistán) y el Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK), bajo la posibilidad de proveerles arsenal para que derroquen al gobierno teocrático del país persa, citando a funcionarios kurdos y estadounidenses. Hasta el miércoles, no estaba claro si se había alcanzado algún acuerdo.

"Instintivamente, parece una mala decisión", dijo a Al Jazeera el analista Neil Quillian, del grupo de expertos Chatham House, con sede en el Reino Unido, sobre el plan, advirtiendo que podría causar más conflictos internos en Irán.

Lo último de la escalada en Medio Oriente (entre Irán, Estados Unidos, Israel, kurdos y sunitas, que llega hasta Chipre y bases de la OTAN)

Israel derriba un avión YAK-130 iraní e Irán afima que uno de sus mísiles ha impactado en el aeropuerto israelí de Ben Gurión. En Líbano, Tel Aviv amplia su asedio y ordena la evacuación urgente en Dahiyeh: "salven sus vidas". (VER MÁS)

Azerbaiyán amenaza con devolver el golpe a Irán después de que dos aviones no tripulados iraníes alcanzaran este jueves su aeropuerto militar de Nakhchivan, un aeródromo civil y militar una región enclavada entre Armenia e Irán. (VER MÁS)

CNN: Estados Unidos arma a los rebeldes kurdos para un estallido en Irán (VER MÁS)

Buque de guerra de Irán se hunde cerca de Sri Lanka, mientras el conflicto en Medio Oriente escala, amenazando el suministro mundial del petróleo: cierre total del Estrecho de Ormuz, la vía donde fluye el crudo blobal, y “ni una sola gota de petróleo”. (VER MÁS)

España contesta a Trump y condena la guerra en Irán: “No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno”. China sale en defensa de Madrid y el Golfo Pérsico continúa bajo fuego. (VER MÁS)

Bombardeos masivos de la Fuerza Aérea de Israel (junto a Estados Unidos) sobre Teherán (VER MÁS)

Las declaraciones de Marco Rubio, en las que aseguró que Estados Unidos se vio obligado a atacar primero a Irán debido a las pretensiones de Israel, han desatado la furia entre los congresistas estadounidenses e indignado a varios republicanos. (VER MÁS)

En medio de la actual escalada en Medio Oriente activada por los bombardeos estadounidenses e israelíes, Irán y sus proxies (Hezbolá, milicias iraquíes, células chiitas afganas y los hutíes de Yemen) continúan atacando posiciones kurdas al oeste y han lanzado varios misiles contra Israel, algunos de los cuales no han podido ser neutralizados por el Domo de Hierro, y contra bases estadounidenses e infraestructura energética de Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak.

El régimen iraní también ha bombardeado la planta saudí de Aramco en Ras Tanura —la más grande del mundo—, así como la planta de gas licuado qatarí de Ras Laffan, lo que obligó a QatarEnergy a detener la producción de GNL el lunes.

"Ya se han cruzado todas las líneas rojas", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa el martes.

Asimismo, el régimen iraní ha ordenado el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del flujo energético mundial. Todo ello ocurre en en el marco del actual asedio de Estados Unidos e Israel al país persa, donde desde el sábado han estado atacando dos mil posiciones estratégicas, entre las que se incluyen cuarteles militares, instalaciones nucleares, búnkeres y una escuela de niñas al sur del país, bajo el argumento que no permitirán que el patrocinador del terrorismo yihadista desarrolle una bomba nuclear.

image

Funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que Estados Unidos está conversando con los rebeldes kurdos para provocar un levantamiento en las calles que genere un estallido social, provocando de esta manera la caída del régimen del ayatolá, que enfrenta la muerte de Ali Jamenei y los incesantes bombardeos estadounidenses e israelíes desde el sábado, cuando ambos países dieron inicio a la “Operación Furia Épica” y “Rugido de León” para destruir el programa nuclear iraní que no lograron neutralizar en junio.

El objetivo sería utilizar a los kurdos para presionar al régimen iraní, permitir protestas populares y, en caso de ser posible, ayudarlos a tomar y controlar el norte de Irán, creando así una zona de amortiguación estratégica para Israel, según reveló la agencia de noticias.

Trump habló el martes con Mustafa Hijri, líder del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI), informó CNN, citando a un funcionario kurdo. En los próximos días, grupos kurdos en Irán podrían participar en operaciones terrestres en el oeste del país, según declaró el funcionario a la agencia.

Al igual que CNN, la agencia de noticias Axios, también informó que el domingo, un día después de que comenzara la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump habló con los líderes de dos grupos kurdos en Irak: Masoud Barzani, quien lidera el Partido Democrático del Kurdistán, y Bafel Talabani, líder de la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK).

image

Axios citó fuentes familiarizadas con el asunto e informó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había presionado durante meses para establecer la conexión entre Estados Unidos y los kurdos. La agencia de noticias dijo que Israel ha establecido redes de inteligencia entre grupos kurdos en Irán, Irak y Siria.

Al menos un líder kurdo, Bafel Talabani, ha confirmado la llamada con Trump.

En una declaración del martes, la milicia kurda PUK dijo que Trump “ofreció una oportunidad para comprender mejor los objetivos estadounidenses y discutir el apoyo conjunto para construir una asociación fuerte entre Estados Unidos e Irak”.

Sin embargo, “los grupos kurdos de Irán tienen poca confianza en que el apoyo estadounidense será respetado”, afirmó a Al Jazeera el analista Neil Quillian, del grupo de expertos Chatham House, con sede en el Reino Unido.

El especialista agregó que el plan podría alimentar el conflicto interno en Irán, enfrentando a los grupos de oposición entre sí en lugar de ayudarlos a unirse para desafiar a “los restos del régimen”.

El enfoque de Trump para el cambio de régimen es en gran medida un enfoque hazlo tú mismo, y aunque apoyar a los grupos kurdos de Irán podría avanzar hacia ese objetivo, lo haría sin ninguna responsabilidad por lo que suceda: Estados Unidos simplemente puede retirarse y dejar el desastre atrás El enfoque de Trump para el cambio de régimen es en gran medida un enfoque hazlo tú mismo, y aunque apoyar a los grupos kurdos de Irán podría avanzar hacia ese objetivo, lo haría sin ninguna responsabilidad por lo que suceda: Estados Unidos simplemente puede retirarse y dejar el desastre atrás

Kurdos tuvieron que ver en la caída de Bashar Al Asaad en Siria

Los rebeldes kurdos, que habitan en las zonas montañosas de Armenia, Iraq, Irán, Siria y Turquía, son un grupo étnico —no árabe— de origen indoiranio que, en su mayoría, profesa la escuela jurídica shafií, una rama del islam suní, diferenciándose del islam chiita que forma parte de la identidad religiosa del actual régimen del ayatolá.

En los últimos tiempos, además, los kurdos, considerados como terroristas para muchas naciones árabes, han abogado por un Estado laico y la igualdad de género, marcando distancia de las posturas patriarcales de algunas ramas ortodoxas islamistas que son Gobierno.

image Roja, 16 años, oriunda de Paveh, Rojhelat (Kurdistán iraní), fotografiada el 14 de abril de 2023 en Erbil, Iraq. KEIWAN FATEHI/Middle East Images/AFP vía Getty Images

Los grupos kurdos colaboraron en los último diez años activamente con la CIA, que los entrenó, armó y financió para librar una insurgencia contra el expresidente sirio Bashar al-Asad, ahora asilado en Moscú, que resultó en el advenimiento al poder del nuevo presidente de facto sirio, Ahmed Al Shaara, legitimado por Bruselas y la Casa Blanca a pesar de su historial como combatiente yihadista.

De hecho, el propio presidente estadounidense Donald Trump y funcionarios de su gobierno dijeron públicamente que habían apoyado logística y armamentísticamente a las fuerzas kurdas en la lucha contra la dictadura de Bashar al-Asad y contra el Estado Islámico (ISIS).

Como señaló el entonces secretario de Defensa, James Mattis, el 28 de junio de 2017:

Hemos sido muy claros. Les vamos a equipar para la batalla, y si tienen otra batalla y necesitan camiones ligeros (...), se los daremos Hemos sido muy claros. Les vamos a equipar para la batalla, y si tienen otra batalla y necesitan camiones ligeros (...), se los daremos

El propio Donald Trump declaró el 9 de mayo de 2017:

Les hemos proporcionado a los kurdos mucho equipo y mucha munición, y estamos con ellos Les hemos proporcionado a los kurdos mucho equipo y mucha munición, y estamos con ellos

Además, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, destacó la confiabilidad de las fuerzas kurdas:

Las Fuerzas Democráticas Sirias han sido un socio confiable y capaz en la lucha contra ISIS Las Fuerzas Democráticas Sirias han sido un socio confiable y capaz en la lucha contra ISIS

Estos pronunciamientos confirman que Estados Unidos proporcionó entrenamiento, armamento y apoyo logístico a las rebeldes y milicias kurdas, principalmente a través de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), coalición dominada por combatientes kurdos, para desestabilizar gobiernos desalineados con la política estadounidense

Más contenido en Urgente24

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri

Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás

Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River