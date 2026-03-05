Donald Trump se ciñe sobre el nuevo ayatolá (Irán) y pide no perturbar a Netanyahu

Queremos participar en el proceso de elección de la persona que liderará a Irán en el futuro...No tenemos que volver a hacer esto cada cinco años una y otra vez... Alguien que sea excelente para la gente, excelente para el país Queremos participar en el proceso de elección de la persona que liderará a Irán en el futuro...No tenemos que volver a hacer esto cada cinco años una y otra vez... Alguien que sea excelente para la gente, excelente para el país

Mojtaba Jamenei, el hijo del ayatolá asesinado, tine 56 años y resuena como favorito para suceder a su padre para dirigir la teocracia chiita de Irán. Tiene lazos con la élite de la Guardia Revolucionaria y ganó influencias en el clero, siendo de ideología de línea dura y anti Israel.

En diálogo con Reuters, Trump también precisó que apoya a que los kurdos lancen una ofensiva contra el régimen teocrático de Irán, lo que coincide con la reciente revelación de CNN sobre que Estados Unidos está armando a los rebeldes kurdos para un levantamiento contra el Gobierno iraní.

"Creo que es maravilloso que quieran hacer eso. Estoy totalmente a favor", dijo Trump.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos proporcionaría o había ofrecido cobertura aérea para cualquier ofensiva kurda, Trump dijo: "No puedo decirle eso".

image Combatientes kurdos iraníes del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK). (REUTERS)

Según las agencias de noticias CNN y Al Jazeera, la administración del presidente Donald Trump está conversando con grupos kurdos opositores al régimen iraní, como el Partido Democrático del Kurdistán de Irán (PDKI), Komala (Partido Komala del Kurdistán Iraní), PJAK (Partido por una Vida Libre en Kurdistán) y el Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK), bajo la posibilidad de proveerles arsenal para que derroquen al gobierno teocrático del país persa, citando a funcionarios kurdos y estadounidenses. Hasta el miércoles, no estaba claro si se había alcanzado algún acuerdo.

Trump habló el martes con Mustafa Hijri, líder del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI), informó CNN, citando a un funcionario kurdo. En los próximos días, grupos kurdos en Irán podrían participar en operaciones terrestres en el oeste del país, según declaró el funcionario a la agencia.

Al igual que CNN, la agencia de noticias Axios, también informó que el domingo, un día después de que comenzara la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump habló con los líderes de dos grupos kurdos en Irak: Masoud Barzani, quien lidera el Partido Democrático del Kurdistán, y Bafel Talabani, líder de la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK).

Axios citó fuentes familiarizadas con el asunto e informó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había presionado durante meses para establecer la conexión entre Estados Unidos y los kurdos. La agencia de noticias dijo que Israel ha establecido redes de inteligencia entre grupos kurdos en Irán, Irak y Siria.

Al menos un líder kurdo, Bafel Talabani, ha confirmado la llamada con Trump.

En una declaración del martes, la milicia kurda PUK dijo que Trump “ofreció una oportunidad para comprender mejor los objetivos estadounidenses y discutir el apoyo conjunto para construir una asociación fuerte entre Estados Unidos e Irak”.

Sin embargo, “los grupos kurdos de Irán tienen poca confianza en que el apoyo estadounidense será respetado”, afirmó a Al Jazeera el analista Neil Quillian, del grupo de expertos Chatham House, con sede en el Reino Unido.

Trump critica al presidente de Israel por no indultar a Netanyahu

El presidente estadounidense Donald Trump criticó al mandatario de Israel, Isaac Herzog, por no haber indultado aún a Benjamín Netanyahu, quien sigue siendo objeto de una investigación por corrupción.

"Herzog debe indultar a Netanyahu hoy mismo", declaró en una entrevista con el Canal 12 israelí. " No quiero que nada perturbe a 'Bibi', salvo la guerra con Irán", añadió.

Trump también aseguró que lleva un año conversando con Herzog sobre el asunto del indulto a Netanyahu.

Me prometió cinco veces que indultaría a 'Bibi'. Le dije que no me reuniría con él [si no lo hacía]. Lleva un año con eso, sobre la cabeza de 'Bibi' Me prometió cinco veces que indultaría a 'Bibi'. Le dije que no me reuniría con él [si no lo hacía]. Lleva un año con eso, sobre la cabeza de 'Bibi'

Además, tachó a Herzog de ser una "vergüenza".

