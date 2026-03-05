Sorprendente información que cambia todo entre Exequiel Zeballos y Boca

Exequiel Zeballos se está recuperando de una de sus tantas lesiones y no tiene fecha de regreso confirmada por el cuerpo médico de Boca. En esa situación la información que surgió es que la dirigencia y el representante del jugador se iba a sentar a negociar la renovación de contrato ya que el mismo vence en diciembre de 2026. Pero apareció un tercero y complicó todo.