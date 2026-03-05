Sorprendente información que cambia todo entre Exequiel Zeballos y Boca

Exequiel Zeballos se está recuperando de una de sus tantas lesiones y no tiene fecha de regreso confirmada por el cuerpo médico de Boca. En esa situación la información que surgió es que la dirigencia y el representante del jugador se iba a sentar a negociar la renovación de contrato ya que el mismo vence en diciembre de 2026. Pero apareció un tercero y complicó todo.
Boca no tendrá tan fácil la renovación de Exequiel Zeballos
Boca quiere sentarse a hablar con el entorno del jugador para comenzar el plan renovación de Exequiel Zeballos. El jugador tiene contrato hasta diciembre de 2026 y eso le da la posibilidad de empezar a negociar con otro club a partir del 1 de julio, por eso la dirigencia “Xeneize” está apurada por renovarle.
La idea del “Xeneize” es hablar con el representante para ver cuáles son las exigencias del jugador y en base a eso ofrecerle un contrato que directamente lo convenza e incluya todo lo que desea, entre esas cosas, un aumento de sueldo y de la cláusula de rescisión. Todo esto para renovar rápido, pero parece que las cosas se le complicaron a Riquelme.
En las últimas horas se supo del interés de un club brasilero, más precisamente de Flamengo. Si bien el conjunto carioca no hizo una oferta formal pero el rumor es que vendrá con todo para llevarse a Ezequiel Zeballos, y si esto sucede Boca no podrá competir, ya que con 24 años y con una oferta formal de uno de los mejores clubes del mundo es probable que el jugador acepte.
El problema para el jugador es que si renueva y le suben la cláusula de rescisión deberá mantener un gran nivel (algo que le costó por las lesiones pero que recuperó últimamente) para mantenerse en el mercado y dar finalmente el salto fuera del fútbol argentino y no quedarse “varado” en Boca, algo que a muchos jugadores les pasó.
Ahora hay que ver que sucede en las próximas horas, si Boca avanza rápidamente antes que llegue la oferta de Flamengo o si negocia tranquilamente confiando que el jugador no se irá del club. En el mercado anterior se los quiso llevar el CSKA Moscú pero el “Xeneize” rechazó la oferta por considerarla insuficiente.
