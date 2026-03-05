Indemnización millonaria: Manaos recurre a la Corte para frenar un fallo de $800 millones

En primera instancia, un tribunal laboral había fijado la indemnización en una cifra todavía mayor, casi $1.500 millones. Posteriormente, la Suprema Corte de Mendoza revisó el cálculo de los intereses y redujo el monto final a $807 millones, aunque ratificó el punto central del fallo, la empresa incurrió en fraude laboral.

Según determinaron los jueces, la compañía simuló un despido en 2018 para modificar la relación laboral del empleado. La estrategia, de acuerdo con la sentencia, tenía como objetivo sacarlo del convenio de viajantes de comercio, que implicaba condiciones salariales más favorables, y registrarlo bajo otro esquema laboral más económico.

Lo que agravó la situación judicial fue que, pese a ese supuesto despido, el trabajador continuó desempeñando exactamente las mismas tareas durante cuatro años más.

Para la Justicia, ese comportamiento constituyó una maniobra irregular que terminó perjudicando los derechos laborales del empleado.

Indemnización: Qué argumentos presentó la empresa Manaos ante la Corte Suprema

La compañía fabricante de Manaos no acepta el fallo y decidió llevar el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal.

La defensa legal, encabezada por el abogado Diego Díaz, sostiene que la sentencia de la Justicia mendocina es “arbitraria” y que el monto fijado representa un perjuicio grave para la empresa.

El planteo ante el máximo tribunal se basa principalmente en dos puntos:

La tasa de interés aplicada : Según la empresa, los intereses utilizados para calcular la indemnización generan un monto desproporcionado y “confiscatorio”, lo que, a su criterio, afectaría el derecho de propiedad.

: Según la empresa, los intereses utilizados para calcular la indemnización generan un monto desproporcionado y “confiscatorio”, lo que, a su criterio, afectaría el derecho de propiedad. El acuerdo firmado en 2018: Manaos también insiste en que debe reconocerse un acuerdo firmado con el trabajador en 2018, cuando se le pagaron $236.000 en concepto de liquidación.

Para la compañía, ese documento debería ser considerado válido y suficiente para cerrar el conflicto.

¿Por qué la Justicia anuló el acuerdo que ofrecía Manaos?

Uno de los puntos más sensibles del expediente fue precisamente ese acuerdo firmado en 2018.

La Suprema Corte de Mendoza lo declaró nulo, al considerar que se trató de una maniobra destinada a encubrir la verdadera relación laboral.

Según la interpretación de los jueces, el supuesto despido fue solo una formalidad administrativa. En la práctica, el trabajador siguió cumpliendo las mismas funciones como viajante de comercio para la empresa.

Esa continuidad laboral fue clave para que la Justicia concluyera que existió una simulación destinada a reducir costos laborales.

Por ese motivo, el tribunal decidió invalidar el acuerdo y reconocer los derechos laborales correspondientes al empleado.

manaos, juicio

Manaos: Qué puede pasar ahora con el fallo

La empresa pidió que se suspenda de manera urgente la ejecución del fallo, ya que la Suprema Corte de Mendoza había establecido un plazo de cinco días hábiles para que se depositara la suma millonaria.

La decisión final ahora depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán evaluar si el recurso presentado por la empresa cumple con los requisitos para ser tratado.

Si el máximo tribunal decide intervenir, el caso podría volver a analizarse y eventualmente modificarse el monto de la indemnización. Si, en cambio, la Corte rechaza el planteo, el fallo quedará firme y la empresa deberá afrontar el pago completo.

Más noticias en Urgente24

La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina

Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

Mundial 2026: la FIFA presentó un inentendible póster oficial y generó rechazo

Quiebra cadena de electrodomésticos y remata todo a precios mega baratos