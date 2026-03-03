Recrudece la guerra en Medio Oriente mientras Milei se aferra a los "kukas"

El Gobierno de Javier Milei 'no suelta' al kirchnerismo por estrategia electoral (fomentar la grieta le ha servido hasta ahora, pero el contexto, tras 2 años de gestión, no es el mismo), y tras los improperios y acusaciones lanzadas por el Presidente en la Asamblea Legislativa, el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste con el "riesgo kuka" para justificar la suba del Riesgo País.
ARA San Juan: Arranca el juicio contra 4 ex altos mandos de la Armada
Ocho años después del hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes en noviembre de 2017, comenzó en Santa Cruz el juicio oral y público que intentará establecer responsabilidades dentro de la Armada Argentina.
En el proceso, que se desarrollará de manera virtual y se extenderá durante varias semanas, serán juzgados cuatro ex altos mandos de la fuerza. La acusación gira en torno a presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Los imputados son el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe del Departamento de Operaciones, Hugo Miguel Correa.
El inicio del debate oral ocurre con un dato que marca el contexto político del caso: no hay exfuncionarios del Poder Ejecutivo imputados ni citados como testigos.
Días después de definirse la sede del juicio, la Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa paralela por presunto espionaje a familiares de las víctimas.
