Recrudece la guerra en Medio Oriente mientras Milei se aferra a los "kukas"

Cerró el frigorífico San Roque en Morón: 140 trabajadores en la calle

El frigorífico San Roque, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, cerró de manera definitiva su planta productiva y despidió a sus 140 trabajadores. Desde la empresa señalaron que la retracción del consumo interno y el fuerte incremento de las importaciones de carne imposibilitan seguir con la producción, según publica el portal Infogremiales.

Los empleados comenzaron a recibir los telegramas de despido, mientras se desarrollan audiencias en el Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social.

En la comunicación enviada al personal, la empresa argumentó que la decisión responde a “cambios drásticos en las condiciones económicas del país” y a la “indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control”, lo que, según señaló, alteró las reglas comerciales y provocó una drástica baja del consumo.

Mientras los trabajadores esperan precisiones sobre el cobro de las indemnizaciones y eventuales alternativas laborales, el lunes se realizó una audiencia oficial entre representantes de la firma y los despedidos, con una nueva instancia de diálogo prevista para el miércoles.

El establecimiento era considerado uno de los históricos del distrito y su clausura profundiza la preocupación en el sector cárnico del conurbano bonaerense.

El caso se suma al del frigorífico General Pico, conocido por producir las hamburguesas Paty, que recientemente desvinculó a 194 empleados y enfrenta una situación financiera delicada.

En paralelo al deterioro del mercado interno, las importaciones de carne vacuna crecieron con fuerza. Según datos del Indec, en 2025 ingresaron al país unas 17.000 toneladas por US$73,8 millones, frente a las 2.300 toneladas por US$9,7 millones registradas en 2024, lo que representa un salto interanual cercano al 580%. Aunque el volumen no resulta determinante en términos de consumo mensual, el incremento encendió alertas en la industria.