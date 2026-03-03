urgente24
en vivo SUBE RIESGO PAÍS / CONFIRMADO PARO DEL FÚTBOL

Recrudece la guerra en Medio Oriente mientras Milei se aferra a los "kukas"

Javier Milei y Cristina Kirchner con cordialidad durante la asunción del libertario el 10/12 último. Ahora el Gobierno no suelta a los kukas para polarizar.

Javier Milei y Cristina Kirchner con cordialidad durante la asunción del libertario el 10/12 último. Ahora el Gobierno no suelta a los "kukas" para polarizar.

NA
Javier Milei y Cristina Kirchner con cordialidad durante la asunción del libertario el 10/12 último. Ahora el Gobierno no suelta a los kukas para polarizar.

Javier Milei y Cristina Kirchner con cordialidad durante la asunción del libertario el 10/12 último. Ahora el Gobierno no suelta a los "kukas" para polarizar.

NA

Fuerte impacto de la guerra en Medio Oriente en los mercados globales y, obvio, también en la Argentina. Pero el Gobierno de Milei 'no suelta' al kirchnerismo.

3 de marzo de 2026 - 18:08

EN VIVO

El Gobierno de Javier Milei 'no suelta' al kirchnerismo por estrategia electoral (fomentar la grieta le ha servido hasta ahora, pero el contexto, tras 2 años de gestión, no es el mismo), y tras los improperios y acusaciones lanzadas por el Presidente en la Asamblea Legislativa, el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste con el "riesgo kuka" para justificar la suba del Riesgo País.

“El mercado sigue priceando un 'riesgo kuka' de casi 300 puntos”, aseguró Caputo este martes (03/03), pero acto seguido, dijo que para él, "el 'riesgo kuka' es cero, el kirchnerismo va a pasar a ser una fuerza política irrelevante”. Sin embargo, indicó que "el mercado cree que si ‘estos pibes vuelven, son el demonio’”.

Llamativas las declaraciones de Caputo porque atribuye el Riesgo País al temor del mercado a que retorne el kirchnerismo (lo que, aún poco probable, sería recién dentro de dos años) pero a la vez dice que él no ve viable que eso ocurra. Entonces, la lectura entre líneas es que el mercado no le cree a Caputo / Milei, admitido -sin decirlo- por el propio funcionario, sobre todo teniendo en cuenta que LLA ganó por amplio margen las elecciones legislativas derrotando al kirchnerismo.

Pero más allá del impacto de esta guerra, lo cierto es que en los últimos meses el RP ya se había estancado y el Gobierno no había conseguido que se consolide por debajo de los 500 puntos básicos.

Vale le pena recordar qué es el Riesgo País: es un índice económico, elaborado por JP Morgan, que mide la probabilidad de que un país incumpla sus obligaciones financieras (deuda externa). Indica la confianza de los inversores: a mayor riesgo, más caro le resulta al Estado y a las empresas financiarse, lo que impacta negativamente en la economía.

En este contexto, resulta más creíble que este indicador suba porque los inversores no confían en el gobierno de Milei / Caputo que por la posibilidad que, dentro de dos años, vuelva el kirchnerismo...

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

ARA San Juan: Arranca el juicio contra 4 ex altos mandos de la Armada

Ocho años después del hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes en noviembre de 2017, comenzó en Santa Cruz el juicio oral y público que intentará establecer responsabilidades dentro de la Armada Argentina.

En el proceso, que se desarrollará de manera virtual y se extenderá durante varias semanas, serán juzgados cuatro ex altos mandos de la fuerza. La acusación gira en torno a presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Los imputados son el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe del Departamento de Operaciones, Hugo Miguel Correa.

El inicio del debate oral ocurre con un dato que marca el contexto político del caso: no hay exfuncionarios del Poder Ejecutivo imputados ni citados como testigos.

Días después de definirse la sede del juicio, la Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa paralela por presunto espionaje a familiares de las víctimas.

VER NOTA

Live Blog Post

Varados en Dubái: Familias argentinas reclaman ayuda al Gobierno

Argentinos varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente afirman que el "gobierno los dejó solos". El embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, aseguró que "se ha creado en el ámbito de la Cancillería argentina una unidad de crisis, que se encuentra evaluando junto con las embajadas de Argentina en Medio Oriente posibles medidas de acción para ser implementadas, que tienen como prioridad la seguridad de los argentinos".

Sin embargo, no hubo más información y pidió a los argentinos que sigan las indicaciones de los gobiernos locales.

De otro lado, los afectados, que lograron hablar con el medio Clarín, expresaron la difícil situación que les toca atravesar en medio del conflicto. "No tenemos información, no sabemos nada", aseguró Gustavo Oriolo, uno de los turistas varados.

VER NOTA

Live Blog Post

La UIA le respondió a Milei: "Sin industria no hay nación"

La Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un duro comunicado que, sin mencionarlo, respondió a Javier Milei por su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Citando al presidente liberal Carlos Pellegrini (1890-1892), quien sostuvo que “sin industria no hay nación”, la más representativa entidad empresaria señaló su "preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias".

También, en obvia alusión a los agravios del Presidente a distintos empresarios, soltaron que el respeto es una “condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”.

Al recordar que " el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas", dijeron que tienen "vocación de trabajar junto al Gobierno, los trabajadores y toda la sociedad para construir una economía productiva, moderna e integrada al mundo. La industria es parte de la solución".

image
image

Ver mensaje en X aquí.

Live Blog Post

La Bancaria se suma a la movilización de la CGT y Sutna a la Secretaría de Trabajo

Mañana (04/03) se llevará a cabo una movilización a la Secretaría de Trabajo de Nación en contra del cierre de FATE y en rechazo a los despidos en general, cuando se realizará una nueva audiencia convocada por Capital Humano.

El Sutna y los trabajadores en lucha van a realizar una movilización para acompañar la audiencia. Tendrá como consignas principales: "Basta de despidos, ningún cierre de fábrica", "Reincorporación de todos los trabajadores a sus puestos de trabajo" y "Fate no se cierra".

La CGT y la CTA anunciaron que se suman a la marcha, y ahora acaba de hacer lo propio La Bancaria:

Captura de pantalla 2026-03-03 192801
Live Blog Post

Cerró el frigorífico San Roque en Morón: 140 trabajadores en la calle

El frigorífico San Roque, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, cerró de manera definitiva su planta productiva y despidió a sus 140 trabajadores. Desde la empresa señalaron que la retracción del consumo interno y el fuerte incremento de las importaciones de carne imposibilitan seguir con la producción, según publica el portal Infogremiales.

Los empleados comenzaron a recibir los telegramas de despido, mientras se desarrollan audiencias en el Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social.

En la comunicación enviada al personal, la empresa argumentó que la decisión responde a “cambios drásticos en las condiciones económicas del país” y a la “indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control”, lo que, según señaló, alteró las reglas comerciales y provocó una drástica baja del consumo.

Mientras los trabajadores esperan precisiones sobre el cobro de las indemnizaciones y eventuales alternativas laborales, el lunes se realizó una audiencia oficial entre representantes de la firma y los despedidos, con una nueva instancia de diálogo prevista para el miércoles.

El establecimiento era considerado uno de los históricos del distrito y su clausura profundiza la preocupación en el sector cárnico del conurbano bonaerense.

El caso se suma al del frigorífico General Pico, conocido por producir las hamburguesas Paty, que recientemente desvinculó a 194 empleados y enfrenta una situación financiera delicada.

En paralelo al deterioro del mercado interno, las importaciones de carne vacuna crecieron con fuerza. Según datos del Indec, en 2025 ingresaron al país unas 17.000 toneladas por US$73,8 millones, frente a las 2.300 toneladas por US$9,7 millones registradas en 2024, lo que representa un salto interanual cercano al 580%. Aunque el volumen no resulta determinante en términos de consumo mensual, el incremento encendió alertas en la industria.

Live Blog Post

Quebró Bioceres y cae un emblema del agro argentino

La biotecnológica argentina Bioceres S.A. —una de las firmas insignia del agro tecnológico local— fue declarada en estado de quiebra por la Justicia de Santa Fe, tras un complejo proceso de convocatoria de acreedores y una fuerte disputa interna entre accionistas que terminó por erosionar su situación financiera.

El juez civil y comercial de Rosario, Fernando Mecoli, ordenó que la empresa pierda el control de sus bienes, los cuales pasarán a ser administrados judicialmente en el marco del proceso concursal. La medida surge luego de que Bioceres no pudiera hacer frente al volumen de deuda acumulada y presentara formalmente su insolvencia ante los tribunales a principios de este año, según publicó Infobae.

La declaración de quiebra no solo responde a problemas financieros, sino también a una intensa guerra accionaria interna que protagonizan bloques enfrentados dentro del grupo. Por un lado está la actual conducción vinculada al principal accionista, el empresario uruguayo Juan Sartori; por el otro, el sector fundador y exdirectivos liderados por el histórico CEO Federico Trucco.

Desde la perspectiva económica, la quiebra de Bioceres S.A. representa un golpe simbólico para uno de los pocos “unicornios” tecnológicos que surgieron en el país y que integró desarrollos de biotecnología agrícola de alto valor agregado.

VER NOTA

Live Blog Post

Otro revés para el 'Protocolo Bullrich': Ratifican procesamiento del gendarme que disparó contra Pablo Grillo

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes (03/03) el recurso de queja presentado por la defensa del gendarme Héctor Jesús Guerrero y confirmó su procesamiento por las "lesiones gravísimas agravadas" ocasionadas al fotoperiodista Pablo Grillo durante una manifestación frente al Congreso.

La Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Ángela E. Ledesma, declaró "inadmisible" la queja contra la confirmación del procesamiento por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en concurso real con abuso de armas agravado, reiterado en cinco oportunidades.

El tribunal sostuvo que “en el caso existe doble conformidad judicial” y que la defensa particular “no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal” que habilite la instancia extraordinaria, según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

VER NOTA

Live Blog Post

$LIBRA: Advierten por acuerdo "clandestino" firmado por Milei y piden que lo citen a indagatoria

La aparición de un "acuerdo confidencial" de asesoramiento firmado por Javier Milei y el creador de la cripto $LIBRA, Hayden Davis, condujo a una presentación ante la justicia en la que se reclama el llamado a indagatoria del Presidente en el marco de la causa que investiga su presunta participación en la estafa realizada a través del token el 14/02 de 2025.

El texto fue publicado en su totalidad por el diario Clarín a finales de enero y en las últimas horas se conoció que borradores del mismo fueron hallados en uno de los dispositivos de Mauricio Novelli, señalado como nexo entre Milei y Davis, e imputado junto al jefe de Estado y otros en la causa que instruye el fiscal Eduardo Taiano.

A partir de esa información, que el Gobierno no ha desmentido (aunque el Presidente habla genéricamente de "operaciones" en su contra), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) amplió su amicus curiae (un aporte a la causa por parte de 3eros) en el que insta a la justicia a tomar medidas de prueba y a que se cite al Presidente a declarar como imputado.

Mediante ese recurso, el CIPCE advierte que, de corroborarse la autenticidad del acuerdo, el mismo constituiría un elemento "sustantivamente nuevo que exige profundizar la investigación" por el eventual delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

VER NOTA

Live Blog Post

Todo rojo: Wall Street cae por Medio Oriente y la City tiembla

Medio Oriente reavivó la aversión al riesgo y disparó ventas masivas, Wall Street se tiñe de rojo y la City lo sintió en acciones, bonos, riesgo país y dólares.

El apetito por riesgo se apagó por completo en los mercados y la corrección se volvió general, con Wall Street en modo defensivo y la City replicando el movimiento sin anestesia, mientras la tensión en Medio Oriente vuelve a colarse en las pantallas como excusa perfecta para recortar exposición y refugiarse en liquidez.

Del lado local, el termómetro más rápido fue el mosaico del panel líder, donde el rojo se impuso con muy pocas excepciones. La foto es más contundente cuando se mira el tablero completo de acciones Merval, porque el recorte se extendió por bancos, energía, utilities y papeles de la economía real, con caídas diarias que no quedaron en un ajuste marginal, Edenor cayó 6,1%, Metrogas 6,0%, Telecom 5,7%, Comercial del Plata 5,6%, IRSA 4,6% y Aluar 4,4%, un abanico que deja poco lugar para sostener la idea de un castigo acotado a un sector.

El impacto quedó todavía más evidente al mirar los ADRs en Estados Unidos, porque en esos instrumentos suele verse con más nitidez el humor internacional y la facilidad para ejecutar ventas grandes, con la liquidez de Nueva York empujando la dinámica del día. Supervielle se desplomó 12,9%, Telecom cayó 10,1% y BBVA Argentina retrocedió 9,3%, mientras Banco Macro perdió 6,7% y Galicia 6,0%, una secuencia que vuelve a poner a los bancos en el centro del radar cuando el mercado decide reducir riesgo emergente.

En energéticas y vinculadas a actividad también hubo castigo, Corporación América bajó 7,0%, IRSA 7,3% y Central Puerto 6,9%, con Pampa en -4,3% y YPF en -1,9%, números que explican por qué el Merval suele sufrir el doble cuando el frente externo se complica, porque el canal ADR acelera el movimiento y arrastra al precio doméstico.

Incluso Mercado Libre cedió 4,4%, un dato que suele pegar en el ánimo local porque funciona como referencia de calidad dentro del universo argentino en Nueva York.

La otra pata del día pasa por la deuda soberana en moneda dura, donde la baja se sintió en toda la curva, AL30D se ubicó en 59,77 con una caída diaria de 1,8%, AL35D se encuentra en 75,25 con -2,2% y AE38D en 77,16 con -2,2%, mientras GD46D cedió 2,4% hasta 67,74, y el GD35D recortó 1,9% a 76,87.

Ese movimiento se reflejó rápido en el riesgo país, que se ubicó en 588 puntos con una suba diaria de 3,7%, una señal que no requiere demasiada traducción, cuando el mundo se pone más áspero, Argentina paga más por el mismo riesgo, aunque el driver del día sea externo.

VER NOTA

Live Blog Post

AFA ratificó el paro: Suspendida la fecha 9

Lugo de rumores de posible marcha atrás, la AFA ratificó en reunión de comité ejecutivo la realización del paro en el fútbol argentino entre el jueves 5 de marzo al domingo 8, lo que involucra a la fecha 9 del Torneo Apertura.

La medida de fuerza, a la que adhirieron todos los clubes de primera, se dio como protesta por la denuncia por presunta evasión de impuestos impulsada por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) contra la AFA donde además se puntualizó en las figuras de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

VER NOTA

Live Blog Post

Donald Trump, furioso contra España, amenaza con cortar el comercio y usar sus bases

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el Gobierno de España ante su negativa a autorizar a Washington el uso de sus bases militares para lanzar ataques contra Irán, asegurando que es “un aliado terrible”, diciendo que cortará con él las "relaciones comerciales” y afirmando que si la Casa Blanca quisiera podría usar las bases militares españolas.

"No pasa nada. Podríamos usar sus bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos", afirmó el actual inquilino de la Casa Blanca durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump anunció haber dado la orden de cortar toda relación comercial y acuerdos bilaterales con España, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez denegara a Washington el acceso a las bases militares, argumentando que considera insuficiente la cooperación brindada a la Casa Blanca por parte de La Moncloa, cuya administración está en las antípodas ideológicas de la suya por condenar los crímenes de lesa humanidad en Gaza y la actual ofensiva en territorio iraní.

VER NOTA

--------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

Carlos Kikuchi, la apuesta carísima de Javier Milei y las respuestas que no tiene Luis Caputo

La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES