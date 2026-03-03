Otro revés para el 'Protocolo Bullrich': Ratifican el procesamiento del gendarme Guerrero

También alegó dolo eventual, dado que actuó de forma indiferente ante la posibilidad de causar un daño considerable y aceptó ese riesgo al disparar.

Si bien la justicia confirma que Guerrero actuó contra el reglamento, y hay registros fílmicos que indican que disparó de forma recta y no a 45°, la entonces ministra de Seguridad y hoy senadora Patricia Bullrich defendió el accionar y sostuvo que el gendarme actuó según el protocolo: "Lamentablemente hubo un herido, pero el gendarme cumplió con el reglamento", aseveró.

El caso Pablo Grillo y la defensa de Bullrich al gendarme

El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025 durante una de las marcha en defensa de los jubilados en las inmediaciones del Congreso. Según la reconstrucción judicial, Guerrero se encontraba junto a un camión hidrante de la Policía Federal en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís cuando efectuó varios disparos con una pistola lanzagases.

A las 17:18:05, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Pablo Grillo, que estaba a unos 50 metros en posición de cuclillas tomando fotografías.

Las pericias balísticas y los análisis de videos aportados por medios de comunicación y organismos como el “Mapa de la Policía” determinaron que el efectivo disparó de forma casi horizontal, con una inclinación de 1,5°, y no en parábola hacia arriba, como indican los protocolos.

El impacto provocó una fractura expuesta de cráneo y hematomas cerebrales severos que requirieron múltiples cirugías, incluida una craneoplastía bilateral. A principios de este año, Grillo recibió el alta y regresó a su casa en Lanús, aunque continúa con secuelas neurológicas y motoras que demandan tratamiento diario.

----------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

Carlos Kikuchi, la apuesta carísima de Javier Milei y las respuestas que no tiene Luis Caputo

La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina