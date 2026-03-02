Irán bajo fuego, Líbano en ataque, aviones de USA derribados y arrastre regional

image El humo se eleva en Teherán. MAJID ASGARIPOUR/AGENCIA DE NOTICIAS WANA/REUTERS

Embed - Imágenes muestran destrucción en Irán después del ataque de EE.UU. e Israel

Del lado del país persa, afirman que los ataques estadounidenses israelíes son una declaración formal de guerra contra el Islam chiita, por lo que prometen venganza. De hecho, tras la pérdida de 40 líderes clave, incluidos Ali Jamenei, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el secretario del Consejo de Defensa de Irán, el país persa ha izado la bandera roja de venganza en la mezquita Jamkaran, uno de los santuarios más importantes para los chiíes y vinculado al imán Mahdi, figura espiritual central en la tradición chií.

Irán ha denunciado que Estados Unidos e Israel no solo atacaron cuateles militares e instalaciones nucleares, sino también han bombardeado intencionalmente este sábado a una escuela de niñas en Minab, el sur iraní, dejando a 180 infantes muertos.

Embed - Bandera roja de la venganza. Irán envía una señal tras la muerte de Ali Khamenei

El régimen del ayatolá también aseguró que la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz fue atacada el domingo.

El jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, advirtió este lunes que el país se ha “preparado para una larga guerra”, después de que los bombardeos estadounidenses e israelíes del fin de semana alcanzaran dos mil objetivos en su país, matando a civiles y altos mandos militares y religiosos.

“Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una guerra prolongada”, declaró Larijani en una publicación en X. “Como en los últimos 300 años, Irán no inició esta guerra y nuestras valientes Fuerzas Armadas no han participado en ningún ataque, salvo en defensa”, añadió.

Nos defenderemos ferozmente a nosotros mismos y a nuestra civilización de 6.000 años de antigüedad sin importar el costo y haremos que los enemigos se arrepientan de su error de cálculo Nos defenderemos ferozmente a nosotros mismos y a nuestra civilización de 6.000 años de antigüedad sin importar el costo y haremos que los enemigos se arrepientan de su error de cálculo

Teherán confirmó este lunes que han lanzado misiles contra la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu y el cuartel general del comandante de la fuerza aérea israelí. Sin embargo, Israel lo niega sosteniendo que todo ello es "propaganda de la Guardia Revolucionaria".

"La oficina del criminal primer ministro del régimen sionista y el cuartel general del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron los objetivos", afirmó este lunes la Guardia Revolucionaria Iraní en un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars.

No obstante, la oficina del primer ministro israelí negó que su sede fuera atacada por Irán este lunes. “Esto es completamente falso. Es solo propaganda de la Guardia Revolucionaria”, afirmó un portavoz de la oficina de Netanyahu, quien confirmó que el primer ministro se encuentra en Israel.

En ese sentido, el Gobierno israelí ha difundido en esta jornada que diecinueve personas resultaron heridas cuando un misil iraní impactó en Beer Sheva, sur israelí, y ha confirmado que tres hermanos – Sarah Bitton , de 13 años, Avigail Bitton , de 15 y Yaakov Bitton , de 16 – fueron identificados como las tres últimas víctimas del ataque con misiles de Irán en Beit Shemesh.

Guerra en Irán, fuego en el Líbano y esquirlas de la ofensiva estadounidense-israelí en el mercado petrolero

Además de la ofensiva contra Irán, el Ejército israelí también lanzó ataques en el Líbano, que dejaron al menos 31 muertos, según el ministerio de Salud libanés, después de que el grupo militante chiita libanés Hezbolá lanzara misiles contra el Estado Hebreo en represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. En este panorama, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, prohibió al grupo chiita realizar actividades militares en su país, claramente en un intento por evitar una escalada directa de su gobierno con Washington y Tel Aviv.

En tanto, tres aviones de combate estadounidenses fueron derribados por error en esta jornada por parte de las defensas aéreas de Kuwai -país sunita aliado de la Casa Blanca-, pero los seis pilotos lograron eyectarse a tiempo.

Tres aviones F-15E Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Furia Épica se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo Tres aviones F-15E Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Furia Épica se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo

Durante los combates, los aviones “fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, informó el CENTCOM el lunes. Los seis tripulantes se eyectaron y se encuentran a salvo, añadió.

Embed - Ataques de Irán contra aliados de Estados Unidos impactan en edificios civiles en Oriente Medio

En medio de este estallido entre Teherán, Washington y Tel Aviv, las autoridades estadounidenses informan que cuatro de sus militares han muerto en los recientes ataques iraníes a sus bases en el Golfo, aunque varios republicanos advierten que la cifra podría ser aún mayor.

Con respecto a los decesos en Irán, la Media Luna Roja informa que más de 500 iraníes han muerto a causa de los ataques estadounidenses e israelíes. En el Líbano, bastión de la Hezbolá, la víctimas fatales ascienden a 31 personas. Por su parte, en Israel y Emiratos Árabes Unidos -que alberga una de las bases estadounidenses-, también se reportan muertos por la ola de ataques de misiles iraníes. En Emiratos Árabes Unidos y Bahren, cayeron drones y misiles iraníes.

"Todos los territorios ocupados y las bases criminales de Estados Unidos en la región han sido alcanzados por los potentes impactos de los misiles iraníes. Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado de forma decisiva", dijo la Guardia Revolucionaria de Irán.

En concordancia con ello, el jefe de Seguridad del país persa ha declarado que "no negociara con Estados Unidos" al interpretar esta ofensiva como una 'traición' debido a que estaban en conversaciones nucleares con las autoridades estadounidenses al momento del ataque.

De igual forma, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, desmintió los rumores de que Teherán quiera reanudar las negociaciones con Estados Unidos, como así lo había dicho el presidente estadounidense Donald Trump

"No negociaremos con Estados Unidos", publicó en X este lunes.

Evacúan la base británica en Chipre y Arabia Saudita derriba cinco drones

Una base soberana británica en Chipre fue evacuada después de que sonaran las sirenas, según un corresponsal de AFP.

En horas del mediodía, el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, escribió en su cuenta de X que "dos vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia las Bases Británicas en Akrotiri fueron enfrentados a tiempo".

Se vieron unos 70 automóviles saliendo de la base de Akrotiri, en la costa sur de la isla mediterránea, dijo el corresponsal de AFP, añadiendo que la mayoría de ellos tenían matrículas civiles. Además de personal militar británico y de otros países, la base también alberga a civiles que trabajan allí.

Un video muestra a dos aviones intentando interceptar un dron, que fueron finalmente “interceptados con éxito”, según confirmó el portavoz del gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, en X.

En Arabia Saudita, las defensas sauditas derribaron este lunes cinco drones iraníes cerca de la base Príncipe Sultán. El Gobierno reportó otro ataque en Riad y en la refinería saudita Ras Tanura, cerca de Dammam, la cual sufrió daños menores. Esto obligó al gobierno saudí a cerrarla temporalmente, disparándose los precios del crudo hasta un 13% y sacudiéndose los mercados globales.

image Humo se eleva desde la refinería de Ras Tanura, Arabia Saudita, tras un ataque con drones el 2 de marzo de 2026. La instalación, una de las más grandes del mundo, fue cerrada temporalmente como precaución.

Ante el ataque iraní, el gobierno saudí advirtió que se reserva el derecho a responder y aseguró que adoptará “todas las medidas necesarias” para defender su territorio: "Ante esta agresión injustificada, el Reino de Arabia Saduita afirma que tomará todas las medidas necesarias para defender su seguridad y proteger su territorio".

“El ataque a Ras Tanura marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo ahora en la mira de Irán”, dijo a The Associated Press Torbjorn Soltvedt, analista de la firma de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft. “Se avecina un período prolongado de incertidumbre mientras Irán busca imponer un alto costo económico poniendo en la mira a petroleros, infraestructura energética regional, rutas comerciales y socios de seguridad de Estados Unidos”, agregó.

En Qatar, las autoridades informaron que se detuvo la producción de gas natural licuado después de interceptar dos drones iraníes que apuntaban a una instalación energética clave, ubicada en la zona industrial de Ras Laffan. Allí, hay un importante centro de GNL, uno de los principales exportadores mundiales de este combustible, que suministra casi el 20 % del GNL mundial.

Al respecto, Qatar dijo que “se reserva el derecho de responder” contra Irán tras su “ataque flagrante” contra el pueblo de Qatar, según el el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majid alAnsari, quien añadió que los ataques iraníes “no pueden quedar sin respuesta” y que “hay que pagar un precio”.

Añadió que Qatar ha enfrentado “más de 100 misiles y decenas de drones”, y dijo que los ataques también estaban “apuntando a infraestructura civil y comercial”.

image

Otro país de la península arábiga que alberga bases estadounindense, Kuwait, fue alcanzado por la escalada entre Irán, EE.UU. e Israel. Escombros de drones iraníes derribados cayeron sobre la refinería de Ahmadi e hirieron a dos trabajadores, según la agencia estatal KUNA.

En Omán, un bote bomba iraní explotó contra el petrolero de bandera de Islas Marshall MKD VYOM, frente a la capital Mascate, matando a un marinero indio, informó la agencia estatal omaní.

En el norte de Irak, donde están desplegadas fuerzas estadounidenses, drones armados fueron derribados cerca del aeropuerto de Erbil.

Todo esto mientras Irán sigue amenazando con cerrar el Estrecho de Ormuz, la vía marítimaa por donde circula una quinta parte del petróleo comerciado en el mundo, lo que podría afectar los valores de combustible y la cadena de suministro global.

China y Rusia entrar en la escalada entre Irán, USA e Israel

Con respecto a la posición de China, Corea del Norte y Rusia, aliados de Teherán, sobre la ofensiva israelí-estadounidense contra el país persa, el ministerio de Exteriores de China expresó su alta preocupación por la posible extensión del conflicto en Irán y afirmó que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica violan el derecho internacional.

Del mismo modo, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este lunes que Moscú está en contacto permanente con las autoridades iraníes tras el ataque por parte de EE.UU. e Israel contra el país persa.

Embed - Guerra Estados Unidos Irán: El momento de un bombardeo de Teherán contra Baréin #shorts

"Rusia mantiene su compromiso con la solución político-diplomática incluso después del ataque de EE.UU. a Irán", dijo Peskov.

"Estamos en contacto constante con los líderes de Irán y estamos discutiendo la situación en torno a este país", añadió el portavoz. Asimismo, subrayó que Moscú continúa el diálogo con las naciones que se han visto afectadas por la escalada en Oriente Medio.

Reporte oficial de ataques y muertos por la guerra entre Irán, USA e Israel, según la agencia CNN

Irán: al menos 555 personas han muerto en Irán desde el inicio de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, según la Media Luna Roja. Al menos 168 estudiantes murieron en un ataque contra una escuela primaria femenina, según medios estatales iraníes, y otros tres estudiantes murieron en ataques separados en la capital y el norte de Irán, según medios estatales. Un ciudadano chino también murió en Irán, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

al menos 555 personas han muerto en Irán desde el inicio de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, según la Media Luna Roja. Al menos 168 estudiantes murieron en un ataque contra una escuela primaria femenina, según medios estatales iraníes, y otros tres estudiantes murieron en ataques separados en la capital y el norte de Irán, según medios estatales. Un ciudadano chino también murió en Irán, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Líbano: al menos 31 personas han muerto en ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano y Beirut, informó el Ministerio de Salud Pública del país.

al menos 31 personas han muerto en ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano y Beirut, informó el Ministerio de Salud Pública del país. Israel: Al menos 10 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en Israel desde que inició operaciones militares contra Irán, según el Magen David Adom. Nueve de las víctimas mortales se registraron en la ciudad de Beit Shemesh, donde un misil impactó en un refugio antiaéreo.

Al menos 10 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en Israel desde que inició operaciones militares contra Irán, según el Magen David Adom. Nueve de las víctimas mortales se registraron en la ciudad de Beit Shemesh, donde un misil impactó en un refugio antiaéreo. Iraq: cuatro miembros de las Fuerzas de Movilización Popular de Iraq, un grupo paramilitar respaldado por Irán, murieron en un ataque estadounidense-israelí que tuvo como objetivo uno de sus cuarteles generales, anunció la Dirección de Medios de la milicia.

cuatro miembros de las Fuerzas de Movilización Popular de Iraq, un grupo paramilitar respaldado por Irán, murieron en un ataque estadounidense-israelí que tuvo como objetivo uno de sus cuarteles generales, anunció la Dirección de Medios de la milicia. Emiratos Árabes Unidos: tres personas murieron en los Emiratos Árabes Unidos en los ataques de represalia de Irán, según informó el Ministerio de Defensa del país. Los fallecidos eran ciudadanos de Pakistán, Nepal y Bangladesh, quienes fallecieron después de que drones iraníes lograran atravesar las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos.

tres personas murieron en los Emiratos Árabes Unidos en los ataques de represalia de Irán, según informó el Ministerio de Defensa del país. Los fallecidos eran ciudadanos de Pakistán, Nepal y Bangladesh, quienes fallecieron después de que drones iraníes lograran atravesar las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos. Kuwait: Tres militares estadounidenses murieron en un presunto ataque con drones la madrugada del domingo en Kuwait, según diversas fuentes familiarizadas con el asunto. Previamente, el Ministerio de Salud de Kuwait informó por separado que una persona había muerto en ataques iraníes.

Tres militares estadounidenses murieron en un presunto ataque con drones la madrugada del domingo en Kuwait, según diversas fuentes familiarizadas con el asunto. Previamente, el Ministerio de Salud de Kuwait informó por separado que una persona había muerto en ataques iraníes. Bahrein: una persona murió después de que los restos de un misil interceptado causaron un incendio en un “buque extranjero” en la ciudad industrial de Salman, en Bahrein, informaron los medios estatales del país.

Más noticias en Urgente24

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

De Real Madrid a River: la bomba que deja helados a Coudet y Gallardo

¡Chau, Argentina condenada al éxito; hola, Argentina inexorablemente próspera!