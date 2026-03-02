Las motos avanzan mientras el Gobierno presiona por autos más baratos

Motos P

Argentina y la lucha por autos más baratos

El 2025 fue un año de recuperación para el sector automotor argentino en lo referido a ventas. Con una expansión de mercado empujada por mayor apertura a modelos importados, la demanda comprimida de años anteriores salió en busca de renovación.

Las ventas estuvieron dominadas por autos fabricados en Brasil y China, revirtiendo una tendencia de años de liderazgo de modelos de fabricación local. Bajo ese contexto, los precios fluctuaron al calor de la demanda y la mayor disponibilidad, aunque no hubo una corrección masiva como la deseada por el Gobierno nacional.

Desde la Casa Rosada el deseo político corrió en torno a un abaratamiento del precio de los coches. Con políticas activas como el cupo de 50.000 electrificados sin arancel, y mucha disputa con las provincias y municipios que aportan a la carga impositiva de esos productos, la administración libertaria presionó (y lo sigue haciendo) para cambiar la tendencia de precios al alza.

Ya en el 2026, y con la eliminación del “Impuesto al lujo” concretada, los dos primeros meses del año mostraron fuerte cautela del mercado. Durante febrero, se patentaron 6% menos vehículos que el mismo mes del año pasado, marcando una tendencia bajista al igual que en enero.

Desde las fábricas y concesionarias aducen la disminución de la demanda a varios factores. El tipo de cambio “bajo”, la estacionalidad, la expectativa política por recortes impositivos y la llegada de más oferta desde China serían alguno de los motivos de la desaceleración, que obligaría a proyecciones más conservadoras que las iniciales, donde se planteaba un mercado de más de 700.000 unidades para fin de año.

Polémica de datos

Los datos del mercado automotor en febrero surgieron luego de un corte de información decidida por el Gobierno nacional. La demora generó tiempo para reacomodar el sistema que hasta hace pocos meses era controlado por SIOMAA, una consultora privada que comercializaba el detalle de los patentamientos mes a mes.

La información, de carácter público, era circulada a cambio de suscripciones entre las fabricantes para tener datos frescos sobre las condiciones generales y de competencia. Todo ello fue permitido por el Estado, a pesar de ciertas limitaciones de acceso a distintos actores, entre ellos la prensa.

En ese sentido, Nación avanzó en la eliminación del circuito lucrativo y retornó el trabajo estadístico al DNRPA.

