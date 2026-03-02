De la fría Islandia hasta la perfecta Suiza: estos son los 5 países más seguros del mundo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnsedeCiencia/status/1843338975043563794?s=20&partner=&hide_thread=false Islandia no deja de sorprendernos con sus paisajes pic.twitter.com/NvugQ67Ris — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) October 7, 2024

Pero, además de segura, Islandia es magnética desde lo turístico. Sus playas de arena negra como Reynisfjara, Diamond Beach (con bloques de hielo varados sobre la costa) y la solitaria Djúpalónssandur; sus aguas termales icónicas como la Laguna Azul y los baños naturales de Mývatn; y las auroras boreales, visibles especialmente entre septiembre y marzo en zonas alejadas de la contaminación lumínica como Thingvellir o el norte del país, la convierten en un destino tan impactante como sereno. Naturaleza extrema, democracia sólida y una de las tasas de criminalidad más bajas del planeta explican por qué lidera el ranking año tras año.

Irlanda, neutralidad histórica y estabilidad europea

Si Islandia lidera el ranking, Irlanda pisa fuerte en la segunda posición como uno de los países más seguros del mundo en 2025. Con algo más de 5 millones de habitantes y una capital vibrante como Dublín, el país combina tradición celta, modernidad tecnológica y una estabilidad política que hoy lo posiciona entre los territorios más previsibles de Europa.

Su historia reciente no estuvo exenta de tensiones. El último gran conflicto fue el período conocido como The Troubles (1968-1998), un enfrentamiento político y sectario en Irlanda del Norte que marcó a generaciones enteras hasta la firma del Acuerdo de Viernes Santo. Desde entonces, la isla consolidó un proceso de pacificación y crecimiento económico que transformó por completo su imagen internacional.

Neutral en términos militares y fuera de la OTAN, Irlanda mantiene una política exterior prudente. Lejos de los grandes focos bélicos y con fuerte cohesión social, hoy ofrece algo que en tiempos de incertidumbre vale oro: estabilidad institucional. A eso se suma su atractivo turístico: los Acantilados de Moher golpeados por el Atlántico, la ruta escénica del Ring of Kerry y el corazón cultural de Dublín, con su tradición literaria, su música en vivo y los pubs históricos donde la Guinness es parte del paisaje cotidiano. Seguridad, identidad y memoria histórica hacen de Irlanda un refugio europeo en tiempos convulsionados.

Nueva Zelanda, el refugio natural del Pacífico Sur

En el otro extremo del planeta, lejos de los grandes ejes de tensión geopolítica y, a veces, algo olvidada en el mapa mundial, aparece Nueva Zelanda, la tercer nación de este ranking global. Con algo más de 5 millones de habitantes distribuidos entre la Isla Norte y la Isla Sur, su capital es Wellington, aunque Auckland concentra el mayor peso económico y poblacional.

Su ubicación en el Pacífico Sur, a más de 2.000 kilómetros de Australia, funciona como un aislamiento natural frente a conflictos internacionales. Mantiene una política exterior moderada, instituciones sólidas y bajos niveles de criminalidad, factores que la sostienen de manera constante en los primeros puestos del ranking global de paz.

Pero Nueva Zelanda no es solo estabilidad: es también uno de los destinos clásicos del famoso programa de work and travel, junto con Australia. Cada año, miles de jóvenes eligen el país para combinar empleo temporal y turismo, atraídos por la calidad de vida, la seguridad y la posibilidad de recorrer paisajes únicos. Desde los fiordos de Milford Sound hasta las playas de arena negra como Piha, pasando por los deportes extremos en Queenstown y los escenarios naturales que hicieron célebre a la saga de El Señor de los Anillos, el país combina aventura, naturaleza y previsibilidad institucional. En tiempos de incertidumbre global, esa mezcla resulta especialmente atractiva.

Austria, el equilibrio alpino en el corazón de Europa

En pleno centro de Europa, rodeada de potencias históricas y atravesada por siglos de transformaciones políticas, Austria logró algo poco frecuente en el continente: estabilidad sostenida y neutralidad constitucional. Con casi 9 millones de habitantes, Viena no solo es su capital, sino también uno de los principales centros diplomáticos del mundo, sede de organismos internacionales y punto de encuentro geopolítico.

Desde 1955, tras el Tratado del Estado Austriaco que puso fin a la ocupación aliada posterior a la Segunda Guerra Mundial, el país adoptó una política de neutralidad permanente. No forma parte de la OTAN y mantiene un perfil bajo en materia militar, apostando más a la diplomacia que al protagonismo bélico. Esa posición estratégica, combinada con altos niveles de calidad institucional y cohesión social, lo mantienen entre los países más seguros del ranking global de paz.

Austria también juega fuerte en el plano cultural y turístico. Viena, con su legado imperial, la Ópera Estatal y los palacios como Schönbrunn, convive con la postal alpina de Hallstatt y los paisajes de montaña del Tirol. Salzburgo, cuna de Mozart, completa un mapa que mezcla historia, música clásica y naturaleza de alta montaña. En un contexto internacional volátil, Austria ofrece algo que muchos buscan: previsibilidad en el centro mismo del continente.

Suiza, el símbolo histórico de la neutralidad

Hablar de países seguros es, casi automáticamente, hablar de Suiza. La nación alpina convirtió la neutralidad en una política de Estado y en parte de su identidad nacional. Con cerca de 9 millones de habitantes y ciudades clave como Zúrich, Ginebra y Berna (su capital federal), el país combina estabilidad política, fortaleza económica y un perfil diplomático único en el mundo.

Suiza no forma parte de la OTAN y mantiene una tradición de neutralidad armada que se remonta al siglo XIX. A lo largo de las dos guerras mundiales logró mantenerse al margen del conflicto directo, consolidando su rol como mediador internacional. No es casual que Ginebra sea sede de múltiples organismos globales y epicentro de negociaciones diplomáticas.

Pero además de su peso simbólico en materia de paz, Suiza destaca por su preparación interna: el país cuenta con una amplia red de refugios y búnkeres diseñados para albergar a la población en caso de emergencia. A esto se suma una economía sólida, autosuficiencia energética parcial y una infraestructura altamente desarrollada.

En lo turístico, los Alpes suizos, los lagos cristalinos y la precisión casi obsesiva de sus ciudades completan una imagen de orden y previsibilidad. En un mundo atravesado por tensiones crecientes, Suiza representa algo más que seguridad estadística: es un emblema histórico de estabilidad.

Del sexto al décimo: los países que completan el mapa de la paz

Más allá del top cinco, el ranking global de paz se completa con otros países que mantienen altos estándares de estabilidad institucional y baja conflictividad. En el sexto puesto aparece Singapur, una ciudad-Estado altamente planificada, con fuerte control interno, economía robusta y uno de los sistemas de seguridad más estrictos del mundo.

En la séptima posición figura Portugal, que consolida su reputación como uno de los destinos más tranquilos del sur de Europa. Le sigue Dinamarca, referencia histórica del modelo escandinavo de bienestar, pese a haber descendido un puesto respecto a la medición anterior.

El noveno lugar es para Eslovenia, una nación pequeña pero estable en el corazón de Europa central, mientras que el top diez lo completa Finlandia, que mejora su posición y reafirma el peso de los países nórdicos en materia de seguridad y cohesión social.

En un escenario internacional marcado por tensiones crecientes y conflictos activos, el mapa de la paz muestra un patrón claro: Estados con alta calidad institucional, neutralidad estratégica o fuerte cohesión social siguen siendo los mejor posicionados ante cualquier eventual escalada global.

