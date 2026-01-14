Las Islas Berlengas, el destino secreto de Portugal que sorprende por su belleza

Berlenga Playas salvajes y acantilados abruptos definen el paisaje de las Islas Berlengas, un entorno protegido frente a la costa de Portugal.

Durante la temporada alta, entre mayo y septiembre, hay salidas regulares, mientras que el resto del año operan embarcaciones turísticas autorizadas, siempre condicionadas por el clima. Esa combinación de cupos, controles y dependencia del mar convierte a las Berlengas en una escapada exclusiva, pero todavía accesible dentro del mapa low cost de Portugal.

Los planes imperdibles en la Berlenga Grande

La experiencia en las Islas Berlengas gira en torno a la naturaleza, la flora y la fauna, y a un ritmo pausado y silencioso que las distingue. La única accesible es la Berlenga Grande, un territorio pequeño pero intenso, ideal para recorrer a pie y sin los apuros habituales del turismo masivo.

Uno de los grandes atractivos son sus senderos señalizados. Hay dos recorridos principales: el Percurso da Ilha Velha, que atraviesa la zona noroeste y permite observar aves marinas y vegetación endémica, y el Percurso da Berlenga, de mayor extensión, que conduce hasta los puntos más altos de la isla. Desde allí, el contraste entre el granito rosado, el verde de la vegetación y el azul del Atlántico define la paleta del paisaje.

Estos caminos llevan también a dos hitos históricos. Por un lado, el Forte de São João Baptista, unido a la isla por una estrecha pasarela de piedra y rodeado por aguas claras. Por otro, el Farol do Duque de Bragança, desde donde se obtienen vistas abiertas del archipiélago y, en días despejados, del perfil de la costa continental.

Pero es el mar el verdadero protagonista. Navegar en kayak, subir a embarcaciones de fondo transparente o practicar esnórquel permite descubrir cuevas y formaciones rocosas como la Gruta Azul, de aguas intensamente transparentes, o la Cabeça do Elefante, una estructura natural que sobresale entre los acantilados. Actividades simples, sin grandes infraestructuras, que explican por qué la isla conserva intacto su carácter salvaje.

Islas Berlengas El mar es protagonista en las Berlengas: cuevas, grutas y acantilados se descubren a través de recorridos en barco por el archipiélago.

Dónde alojarse: dormir en la isla o volver al continente

La Berlenga Grande es una isla que se respira más de lo que se recorre. No está pensada para acumular actividades ni para pasar varios días con comodidades. El plan es simple: caminar, mirar el mar y bajar el ritmo. Y eso también se refleja en las opciones para dormir y organizar el día.

En la propia isla, la única posibilidad de alojamiento es el camping autorizado, operativo solo en temporada alta y con cupos muy limitados. Es una experiencia básica, en carpa, sin lujos ni grandes servicios. El costo es bajo en comparación con otros destinos europeos y suele ubicarse por debajo de los 15 euros por persona y por noche, siempre con reserva previa.

La alternativa más habitual es alojarse en el continente, especialmente en Peniche, y visitar las Berlengas durante el día. Allí, los precios siguen siendo accesibles: hostels y pensiones arrancan desde 30 a 50 euros la noche, mientras que hoteles sencillos o departamentos suelen moverse entre 60 y 90 euros, según la época del año.

Para pasar el día en la isla, conviene llevar comida y agua desde el continente, ya que la oferta es limitada. Existen pequeños bares o puestos donde se pueden comprar snacks, bebidas y platos simples, pero a precios algo más altos que en Peniche. Aun así, comer allí no resulta prohibitivo y suele rondar valores moderados para un destino insular, sin propuestas gastronómicas sofisticadas.

Islas Berlengas, Portugal Las Islas Berlengas conservan varias estructuras defensivas levantadas entre los siglos XVI y XVII, testimonio de su valor estratégico en la costa atlántica de Portugal.

A esto se suma el traslado en barco desde Peniche, con valores accesibles en comparación con otras excursiones europeas, y una tasa ambiental baja, cercana a los 20 euros en total, destinada a regular el acceso y preservar el ecosistema.

En conjunto, el esquema confirma por qué Portugal sigue siendo uno de los países más baratos de Europa occidental para viajar: costos controlados, alojamiento accesible y destinos naturales que no exigen grandes presupuestos. Las Berlengas no son una escapada de lujo, pero sí una de las más auténticas y económicas del mapa europeo.

