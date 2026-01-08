urgente24
El parque acuático de Buenos Aires que todos visitan y es furor en verano

Buenos Aires cuenta con un parque acuático espectacular al cual todos van en verano y causa furor entre chicos y grandes.

08 de enero de 2026 - 12:55
El parque acuático de Buenos Aires que muchos visitan.

MICAELA AGUIRRE
Buenos Aires tiene muchas opciones divertidas y refrescantes para que pases el resto del verano 2026 de la mejor manera. Este parque acuático se caracteriza por ser bastante grande, además de contar con piletas y toboganes ideales para los más chicos.

Ir a un parque acuático en verano es diversión asegurada ya que hay muchas actividades que se pueden hacer para pasar un día espectacular. Este lugar cuenta con varios juegos y propuestas que son más que interesantes y sin duda vale la pena visitarlo.

image
(Foto: Puerto Aventura).

El parque acuático que causa furor en Buenos Aires

En la localidad de Chascomús, en Buenos Aires, está el parque acuático Puerto Aventura. El mismo combina piletas y toboganes con otras actividades divertidas tanto para chicos como también para grandes. Es un lugar que tiene todo lo que necesitás si querés pasar un día excepcional.

Puerto Aventura cuenta con metegol humano, desafío ninja, mini tirolesa y mini parque aéreo, arco y flecha, cancha de beach voley, circuito aéreo y air park, cancha de fútbol, fiesta de espuma y muchísimo más. Aparte de estos juegos podés encontrar parrillas, baños, estacionamiento, dormis, kiosco y patio de comidas.

Las entradas para menores de 13 años y jubilados están en $24.000, mientras que los adultos pagan el ingreso $28.000. Es un valor elevado si se trata de una familia grande, pero posee muchísimos servicios y juegos que sin duda amortizan el precio. Ideal para pasar un día diferente, rodeado de naturaleza y con muchas actividades para hacer.

