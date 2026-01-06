Un aeropuerto clave del sur cierra e inicia obras por US$ 37 millones

Aeropuerto nieve P Nuevas obras en un aeropuerto del sur.

Cuándo se vuelve al Aeropuerto de Río Grande

El regreso a las operaciones está previsto en torno al 15 de abril. Mientras tanto, los pasajeros con boletos a ese destino emitidos para el periodo de obras tendrán la posibilidad de acceder a transporte terrestre a cargo de la operadora Aeropuertos Argentina, que derivará los vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Ushuaia.

Las obras en Río Grande forman parte de un plan de renovación aeroportuaria general ejecutada por Aeropuertos Argentina. Con más de 500 millones de dólares de inversión, la empresa que opera la mayoría de las terminales aéreas nacionales espera ejecutar obras en al menos 13 locaciones.

Estas acciones forman parte de un plan integral de modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria, como estrategia de desarrollo del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), destinada a mejorar la conectividad, potenciar el crecimiento del tráfico aéreo y elevar los estándares de calidad del transporte aerocomercial, indicaron desde el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Gran parte de los trabajos previstos están destinados a mejorar las capacidades operativas atentas al incremento de la oferta de asientos que experimentó el mercado en los últimos meses. Además, el deterioro acumulado en ciertas terminales también empujó a la decisión conjunta de encarar un plan de mejoras.

Aeropuerto Río Grande P Aeropuerto de Río Grande.

Un incremento de pasajeros

Según datos recientes de ANAC, el mercado nacional experimentó un crecimiento en el número de pasajeros que pasaron por los aeropuertos del país. A noviembre pasado, la cifra total entre cabotaje e internacionales ascendía a 45.913.230 pasajeros.

Se trata de un récord absoluto e histórico, que superó en un 12% al mismo ejercicio del 2024. Si bien todavía faltan los datos de diciembre, un mes de alta demanda estacional, la conclusión anual podría superar las expectativas.

