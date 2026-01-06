El Aeropuerto Internacional de Río Grande en Tierra del Fuego dio inicio al plan de obras por 37 millones de dólares para su expansión y mejora. Los trabajos iniciaron este martes y pusieron en pausa las operaciones, que se prevén a regresar recién a mediados de abril.
HASTA ABRIL
Un aeropuerto clave del sur cierra e inicia obras por US$ 37 millones
Un importante aeropuerto del sur argentino cerrará sus puertas hasta abril. Una obra importante se inicia para la expansión y mejora.
Dentro del plan, está contemplada la mejora de la pista 08-26, con una nueva carpeta asfáltica que se adapta a estándares internacionales. Además, se instalará nueva luminaria a lo largo de su recorrido para la señalización en operaciones nocturnas o de visibilidad reducida.
A ello se añadirá un trabajo sobre plataforma con expansión de la cobertura de hormigón, lo que ampliará la capacidad operativa del aeropuerto. En tanto, se sumará un sistema de monitoreo de hielo en tierra para poder ejecutar operaciones bajo categoría I.
Dentro de la terminal, el proyecto prevé la expansión de los metros cubiertos en un 20%. Esto permitirá el desembarco de distintos locales comerciales y un agrandamiento del área de embarque, lo que mejorará los tiempos de espera de los pasajeros que viajen desde ese destinos.
Por último, los trabajos incluyen una mejora en el estacionamiento del aeropuerto, un área muy valorada sobre todo por pasajeros que dejan sus vehículos por varios días en el lugar.
Cuándo se vuelve al Aeropuerto de Río Grande
El regreso a las operaciones está previsto en torno al 15 de abril. Mientras tanto, los pasajeros con boletos a ese destino emitidos para el periodo de obras tendrán la posibilidad de acceder a transporte terrestre a cargo de la operadora Aeropuertos Argentina, que derivará los vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Ushuaia.
Las obras en Río Grande forman parte de un plan de renovación aeroportuaria general ejecutada por Aeropuertos Argentina. Con más de 500 millones de dólares de inversión, la empresa que opera la mayoría de las terminales aéreas nacionales espera ejecutar obras en al menos 13 locaciones.
Gran parte de los trabajos previstos están destinados a mejorar las capacidades operativas atentas al incremento de la oferta de asientos que experimentó el mercado en los últimos meses. Además, el deterioro acumulado en ciertas terminales también empujó a la decisión conjunta de encarar un plan de mejoras.
Un incremento de pasajeros
Según datos recientes de ANAC, el mercado nacional experimentó un crecimiento en el número de pasajeros que pasaron por los aeropuertos del país. A noviembre pasado, la cifra total entre cabotaje e internacionales ascendía a 45.913.230 pasajeros.
Se trata de un récord absoluto e histórico, que superó en un 12% al mismo ejercicio del 2024. Si bien todavía faltan los datos de diciembre, un mes de alta demanda estacional, la conclusión anual podría superar las expectativas.
Más noticias en Urgente24:
Nike gana la batalla cultural con Trump: el conjunto que usó Maduro dispara ventas y domina redes
Anmat: Otra renuncia y asume un exOSDE con el fentanilo contaminado de fondo
Alerta: Problemas en las fronteras por los DNI vencidos que frustran viajes