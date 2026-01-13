La Gran Barrera de Coral: el ecosistema vivo más grande del planeta amenazado por el cambio climático

Este colosal sistema fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981, reconociendo su extraordinario valor ecológico, científico y cultural.

LAGRANBARRERADECORALELECOSISTEMAVIVOMASGRANDEDELPLANETAAMENAZADOPORELCAMBIOCLIMATICOFOTO3 La Gran Barrera de Coral es el ecosistema vivo más grande del planeta tierra que hay que cuidar de la amenaza del cambio climático.

Un ecosistema clave para la vida marina

Los arrecifes de coral ocupan menos del 1 % del fondo oceánico, pero albergan alrededor del 25 % de todas las especies marinas conocidas. En la Gran Barrera del Coral conviven:

-Más de 1.500 especies de peces

-Alrededor de 400 especies de coral duro

-Tortugas marinas, dugongos, tiburones y rayas

-Moluscos, crustáceos y microorganismos esenciales para la cadena trófica

Además, los arrecifes actúan como barreras naturales contra tormentas y erosión costera, protegiendo a comunidades humanas y ecosistemas litorales.

El blanqueamiento del coral: una señal de alarma global

En las últimas décadas, la Gran Barrera del Coral ha sufrido episodios repetidos de blanqueamiento masivo, un fenómeno directamente relacionado con el aumento de la temperatura del océano.

Cuando el agua se calienta en exceso, los corales expulsan las algas simbióticas (zooxantelas) que les proporcionan alimento y color. Sin estas algas, los corales se vuelven blancos y, si el estrés térmico persiste, mueren.

Desde 1998 se han registrado varios eventos de blanqueamiento severo, algunos de ellos afectando a más del 50 % del arrecife.

Otras amenazas: contaminación y sobrepesca

El cambio climático no es el único peligro. La Gran Barrera del Coral también se enfrenta a:

-Contaminación agrícola, especialmente fertilizantes y pesticidas

-Escorrentías urbanas y plásticos

-Sobrepesca y prácticas pesqueras destructivas

-Brotes de la estrella de mar corona de espinas, un depredador natural del coral que prolifera por desequilibrios ecológicos

Estas presiones combinadas reducen la capacidad del arrecife para recuperarse.

¿Se puede salvar la Gran Barrera del Coral?

Los científicos coinciden en que aún no todo está perdido, pero el margen de maniobra es cada vez menor. Existen programas de:

-Restauración de corales mediante cultivo en viveros

-Protección de áreas marinas

-Reducción de contaminantes

-Monitoreo por satélite y drones

-Investigación genética para corales más resistentes al calor

Sin embargo, la medida más efectiva sigue siendo global: reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Un símbolo del futuro de los océanos

La Gran Barrera del Coral es mucho más que un destino turístico o una curiosidad geográfica. Es un laboratorio natural, un refugio de biodiversidad y un indicador del impacto humano sobre el planeta.

Su destino está íntimamente ligado a nuestras decisiones colectivas. Protegerla no es solo salvar un arrecife: es defender el equilibrio de los océanos y, en última instancia, nuestro propio futuro.

