La Gran Barrera de Coral es una de las maravillas naturales más grande del planeta tierra y es el ecosistema vivo que se encuentra amenazado por el cambio climático, la salud de los océanos y el futuro de la biodiversidad marina.
ECOLOGÍA
La Gran Barrera de Coral: el ecosistema vivo más grande del planeta amenazado por el cambio climático
La Gran Barrera de Coral es el ecosistema vivo más grande del planeta tierra que hay que cuidar de la amenaza del cambio climático.
Esta amenaza se produce cuando el agua se calienta, las algas unicelulares zooxantelas, que viven dentro de los pólipos, comienzan a producir moléculas oxidantes que son tóxicas para el coral, por lo que este las expulsa. Al perder las algas fotosintéticas que le dan color, el coral se blanquea. Esto no le produce la muerte directa, pero lo debilita y lo hace más sensible a las enfermedades y a la falta de nutrientes, que acaban matándolo.
¿Cuál es la mayor amenaza a la Gran Barrera de Coral?
Según Chris Roelfsema, investigador de la Universidad de Queensland (Australia) y director del Proyecto de Cartografiado 3D del Hábitat de la Gran Barrera de Coral, la decoloración es la mayor amenaza para la barrera de coral, al ser la más difícil de controlar debido al cambio climático. “Las aguas que rodean a los corales han aumentado su temperatura más de lo normal”, explica.
La Fundación de la Gran Barrera de Coral reveló que los arrecifes australianos han sufrido al menos seis grandes episodios de este tipo desde 1998, el último de ellos en 2022. Este último, con un blanqueamiento observado en el 91% de los corales, fue especialmente preocupante porque sucedió en un verano en el que se dio el fenómeno de La Niña, caracterizado por un enfriamiento del Pacífico ecuatorial. En 2023 se ha observado una recuperación con un crecimiento récord del 36%, pero los científicos advierten de que será transitorio, y que el cambio climático continuará haciendo estragos.
¿Qué es la Gran Barrera del Coral y dónde se encuentra?
La Gran Barrera del Coral se extiende a lo largo de más de 2.300 kilómetros en el mar del Coral, frente al estado de Queensland. Está compuesta por cerca de 3.000 arrecifes individuales, más de 900 islas y una superficie total de unos 344.000 kilómetros cuadrados.
Este colosal sistema fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981, reconociendo su extraordinario valor ecológico, científico y cultural.
Un ecosistema clave para la vida marina
Los arrecifes de coral ocupan menos del 1 % del fondo oceánico, pero albergan alrededor del 25 % de todas las especies marinas conocidas. En la Gran Barrera del Coral conviven:
-Más de 1.500 especies de peces
-Alrededor de 400 especies de coral duro
-Tortugas marinas, dugongos, tiburones y rayas
-Moluscos, crustáceos y microorganismos esenciales para la cadena trófica
Además, los arrecifes actúan como barreras naturales contra tormentas y erosión costera, protegiendo a comunidades humanas y ecosistemas litorales.
El blanqueamiento del coral: una señal de alarma global
En las últimas décadas, la Gran Barrera del Coral ha sufrido episodios repetidos de blanqueamiento masivo, un fenómeno directamente relacionado con el aumento de la temperatura del océano.
Cuando el agua se calienta en exceso, los corales expulsan las algas simbióticas (zooxantelas) que les proporcionan alimento y color. Sin estas algas, los corales se vuelven blancos y, si el estrés térmico persiste, mueren.
Desde 1998 se han registrado varios eventos de blanqueamiento severo, algunos de ellos afectando a más del 50 % del arrecife.
Otras amenazas: contaminación y sobrepesca
El cambio climático no es el único peligro. La Gran Barrera del Coral también se enfrenta a:
-Contaminación agrícola, especialmente fertilizantes y pesticidas
-Escorrentías urbanas y plásticos
-Sobrepesca y prácticas pesqueras destructivas
-Brotes de la estrella de mar corona de espinas, un depredador natural del coral que prolifera por desequilibrios ecológicos
Estas presiones combinadas reducen la capacidad del arrecife para recuperarse.
¿Se puede salvar la Gran Barrera del Coral?
Los científicos coinciden en que aún no todo está perdido, pero el margen de maniobra es cada vez menor. Existen programas de:
-Restauración de corales mediante cultivo en viveros
-Protección de áreas marinas
-Reducción de contaminantes
-Monitoreo por satélite y drones
-Investigación genética para corales más resistentes al calor
Sin embargo, la medida más efectiva sigue siendo global: reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Un símbolo del futuro de los océanos
La Gran Barrera del Coral es mucho más que un destino turístico o una curiosidad geográfica. Es un laboratorio natural, un refugio de biodiversidad y un indicador del impacto humano sobre el planeta.
Su destino está íntimamente ligado a nuestras decisiones colectivas. Protegerla no es solo salvar un arrecife: es defender el equilibrio de los océanos y, en última instancia, nuestro propio futuro.
