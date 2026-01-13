Desde el streaming: Diego Leuco disparó fuerte contra el periodismo ejercido en los medios

Y luego agregó: "Podés vincular a cualquiera con cualquiera, podés decir cualquier cosa de cualquiera que no pagás ningún costo. Entonces empieza a pasar esto: 'Habría sido, habrían visto, habría estado, habría circulado'. Andá a la puta que lo parió".

Diego Leuco opinó de la interna entre Nicolás Occhiato y Migue Granados

En la noche del martes (07/01) Diego Leuco habló en LAM sobre la relación de Nicolás Occhiato y Migue Granados que está rota a raíz de la feroz competencia que hay entre los canales de streaming de ambos: LUZU TV y OLGA.

Es preciso destacar que actualmente el conductor es parte de la señal que comanda el exnovio de Flor Vigna, también reconoció que es amigo del rosarino y eso lo puso en una situación incómoda.

"Nico es diez veces más picante que yo. Yo le rehuyo al conflicto y a mí además me pasa algo que me incomoda un poco como en esa 'guerra' y todo que es que yo soy amigo de Migue", señaló.

Ante la consulta si trató de hacer de mediador entre ambos aunque sin éxito al responder: "En los principios del 'bolonqui' intenté un poco mediar entre los dos, obviamente, porque soy muy amigo de los dos". De todos modos posteriormente aclaró: "Yo estoy obviamente más de acuerdo con la postura que tiene Nico".

