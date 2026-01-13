urgente24
Diego Leuco

"ANDÁ A LA PUTA QUE LO PARIÓ"

Desde el streaming: Diego Leuco disparó fuerte contra el periodismo ejercido en los medios

El periodista Diego Leuco apuntó directamente contra sus colegas que suelen comunicar al aire en condicional para convertir una opinión en información.

13 de enero de 2026 - 12:58
Desde el streaming: Diego Leuco disparó fuerte contra el periodismo ejercido en los medios tradicionales de comunicación.

Foto: Captura de video X 13/01/2026

Luego de haber trabajado tanto en América TV como también así en El Trece donde condujo Telenoche, actualmente Diego Leuco se encuentra vinculado fuertemente al streaming desde que desembarcó en LUZU TV de la mano del ciclo Antes que nadie y director de contenidos de Resumido.

En esta ocasión, el periodista aprovechó su rol de conductor para apuntar contra algunos de sus colegas que desde los medios tradicionales de comunicación apelan al condicional para expresar hipótesis, deseos o posibilidades en lugar de brindar información cierta y concisa.

Diego Leuco apunt&oacute; contra los colegas que informan mediante opiniones en los medios.

Diego Leuco apuntó contra los colegas que informan mediante opiniones en los medios.


"Se puso medio de moda que muchos periodistas pasan opinión como información. Yo tengo una opinión medio verosímil, una opinión que parece de verdad y la tiro en condicional total: ¿Alguien paga un costo por decir una pavada hoy en televisión? Nadie", lanzó indignado.

Y luego agregó: "Podés vincular a cualquiera con cualquiera, podés decir cualquier cosa de cualquiera que no pagás ningún costo. Entonces empieza a pasar esto: 'Habría sido, habrían visto, habría estado, habría circulado'. Andá a la puta que lo parió".

Diego Leuco opinó de la interna entre Nicolás Occhiato y Migue Granados

En la noche del martes (07/01) Diego Leuco habló en LAM sobre la relación de Nicolás Occhiato y Migue Granados que está rota a raíz de la feroz competencia que hay entre los canales de streaming de ambos: LUZU TV y OLGA.

Es preciso destacar que actualmente el conductor es parte de la señal que comanda el exnovio de Flor Vigna, también reconoció que es amigo del rosarino y eso lo puso en una situación incómoda.

"Nico es diez veces más picante que yo. Yo le rehuyo al conflicto y a mí además me pasa algo que me incomoda un poco como en esa 'guerra' y todo que es que yo soy amigo de Migue", señaló.

Ante la consulta si trató de hacer de mediador entre ambos aunque sin éxito al responder: "En los principios del 'bolonqui' intenté un poco mediar entre los dos, obviamente, porque soy muy amigo de los dos". De todos modos posteriormente aclaró: "Yo estoy obviamente más de acuerdo con la postura que tiene Nico".

