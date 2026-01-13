Luego de haber trabajado tanto en América TV como también así en El Trece donde condujo Telenoche, actualmente Diego Leuco se encuentra vinculado fuertemente al streaming desde que desembarcó en LUZU TV de la mano del ciclo Antes que nadie y director de contenidos de Resumido.
"ANDÁ A LA PUTA QUE LO PARIÓ"
Desde el streaming: Diego Leuco disparó fuerte contra el periodismo ejercido en los medios
El periodista Diego Leuco apuntó directamente contra sus colegas que suelen comunicar al aire en condicional para convertir una opinión en información.
En esta ocasión, el periodista aprovechó su rol de conductor para apuntar contra algunos de sus colegas que desde los medios tradicionales de comunicación apelan al condicional para expresar hipótesis, deseos o posibilidades en lugar de brindar información cierta y concisa.
Y luego agregó: "Podés vincular a cualquiera con cualquiera, podés decir cualquier cosa de cualquiera que no pagás ningún costo. Entonces empieza a pasar esto: 'Habría sido, habrían visto, habría estado, habría circulado'. Andá a la puta que lo parió".
Diego Leuco opinó de la interna entre Nicolás Occhiato y Migue Granados
En la noche del martes (07/01) Diego Leuco habló en LAM sobre la relación de Nicolás Occhiato y Migue Granados que está rota a raíz de la feroz competencia que hay entre los canales de streaming de ambos: LUZU TV y OLGA.
Es preciso destacar que actualmente el conductor es parte de la señal que comanda el exnovio de Flor Vigna, también reconoció que es amigo del rosarino y eso lo puso en una situación incómoda.
"Nico es diez veces más picante que yo. Yo le rehuyo al conflicto y a mí además me pasa algo que me incomoda un poco como en esa 'guerra' y todo que es que yo soy amigo de Migue", señaló.
Ante la consulta si trató de hacer de mediador entre ambos aunque sin éxito al responder: "En los principios del 'bolonqui' intenté un poco mediar entre los dos, obviamente, porque soy muy amigo de los dos". De todos modos posteriormente aclaró: "Yo estoy obviamente más de acuerdo con la postura que tiene Nico".
