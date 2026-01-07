A raíz de lo que fue la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos en las redes sociales abunda el debate entre quienes apoyaron la decisión tomada por el presidente Donald Trump y los que no, y Horacio Cabak no se quiso quedar afuera de la controversia.
"DE CATHERINE FULOP A DELCY RODRÍGUEZ"
Horacio Cabak y el machismo como argumento: El tuit con el que banalizó la crisis venezolana
Luego de la captura de Nicolás Maduro por decisión del presidente estadounidense Donald Trump, Horacio Cabak lanzó un comentario desubicado.
Sin embargo, la manera que utilizó para opinar al respecto no fue la más apropiada. Luego de que el actor Fernando Carrrillo diera una nota para el programa La mañana con Moria y se manifestara en contra de la invasión, el conductor recurrió a X para escribir:
Su comentario es en alusión a que el artista venezolano mantuvo un romance tanto con su colega como también así como con la colaboradora del líder chavista que asumió la presidencia interina de Venezuela.
"Superficial lo tuyo. Por eso sos modelo de pasarela nomás", escribió un usuario en rechazo de su publicación mientras que otros se sumaron a su falta de empatía al referirse a la apariencia física de las mujeres.
Horacio Cabak prepara su desembarco a A24
Luego de haber conducido mediante la pantalla de LN+ durante 2025, Horacio Cabak desembarcará en A24.
El conductor Ángel de Brito confirmó que su colega y Luciana Rubinska estarán al frente de un noticiero en busca de sumar mayor audiencia.
Es preciso destacar que ni el canal ni los protagonistas salieron a confirmar o desmentir, una táctica bastante habitual cuando la filtración sirve para medir clima, rebote y expectativas.
De acuerdo al periodista que conduce LAM y como vienen señalando medios especializados, su llegada se da en medio de una reestructuración más amplia, con pases cruzados entre los canales de cable más relevantes de la televisión argentina.
---------------------
