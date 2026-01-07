Horacio Cabak y el machismo como argumento: El tuit con el que banalizó la crisis venezolana

"Superficial lo tuyo. Por eso sos modelo de pasarela nomás", escribió un usuario en rechazo de su publicación mientras que otros se sumaron a su falta de empatía al referirse a la apariencia física de las mujeres.

Horacio Cabak prepara su desembarco a A24

Luego de haber conducido mediante la pantalla de LN+ durante 2025, Horacio Cabak desembarcará en A24.

El conductor Ángel de Brito confirmó que su colega y Luciana Rubinska estarán al frente de un noticiero en busca de sumar mayor audiencia.

Es preciso destacar que ni el canal ni los protagonistas salieron a confirmar o desmentir, una táctica bastante habitual cuando la filtración sirve para medir clima, rebote y expectativas.

De acuerdo al periodista que conduce LAM y como vienen señalando medios especializados, su llegada se da en medio de una reestructuración más amplia, con pases cruzados entre los canales de cable más relevantes de la televisión argentina.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes

Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios

La miniserie de 5 capítulos que estalla en visualizaciones

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

¿América TV hereda un problema?: El comunicado de El Nueve que arruina la estabilidad de Beto Casella