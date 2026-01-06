A raíz de la aceptación que tuvo por parte del público, Infobae además de agrandar la programación y sumar comunicadores como Nacho Girón y Manu Jove, también se podrá escuchar por radio y será por el dial FM 97.1. Y en esta ocasión anunció el arribo del periodista Gonzalo Aziz.
"LOS JÓVENES TIENEN OTRA DINÁMICA"
De TN a Infobae: El periodista Gonzalo Aziz explicó por qué cambió la tevé por el streaming
Infobae decidió comenzar el 2026 con caras nuevas y más propuestas y por eso decidió apostar por el comunicador que renunció a su trabajo en la pantalla chica.
El comunicador que hace algunos días anunció su salida de TN luego de 23 años finalmente seguirá su carrera peridísitca en el multimedios propiedad de Daniel Hadad y conducirá La Tarde de Infobae, entre las 18 y las 21 horas, junto a Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería.
Al respecto de la decisión tomada, en diálogo con Teleshow destacó el crecimiento de plataformas digitales como YouTube y la necesidad de conectar con el público joven, que ya no consume tanto a los medios tradicionales y explicó: “El streaming es un soporte, un vehículo a través del cual personas de todo tipo reciben productos audiovisuales”.
“Estoy convencido de que este país y la región necesitan soluciones creativas, dinámicas, innovadoras. Para eso, la gente joven es cada día más necesaria”, reflexionó posteriormente. Y sumó: “Los jóvenes tienen otra dinámica, otros conocimientos, otra velocidad de resolución de problemas, mucha creatividad. Es fundamental participar de productos audiovisuales capaces de interactuar con ellos”.
En diálogo con Urgente24, el periodista Pablo Montagna contó detalles de la incursión de Infobae en radio
El periodista Pablo Montagna brindó más detalles de lo que será la amplificación de Infobae en diálogo con Urgente24.
El reconocido conductor contó que la programación pasará de tener dos programas a contar con cuatro producciones y con respecto a la FM 97.1 señaló que si bien actualmente hay música a partir de febrero sumará los programas que emitan desde el destacado multimedio de comunicación.
"La radio es una radio chiquita, potente pero chiquita. Sale en Capital y Gran Buenos Aires, no es un radio que se va a escuchar en todo el país", añadió posteriormente.
De esta manera la compañía que dirige el empresario Daniel Hadad buscará sumar niveles de audiencia ya no solo vía streaming si no que también a través del aire radial.
