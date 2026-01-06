De TN a Infobae: El periodista Gonzalo Aziz explicó por qué cambió la tevé por el streaming

El reconocido conductor contó que la programación pasará de tener dos programas a contar con cuatro producciones y con respecto a la FM 97.1 señaló que si bien actualmente hay música a partir de febrero sumará los programas que emitan desde el destacado multimedio de comunicación.

"La radio es una radio chiquita, potente pero chiquita. Sale en Capital y Gran Buenos Aires, no es un radio que se va a escuchar en todo el país", añadió posteriormente.

De esta manera la compañía que dirige el empresario Daniel Hadad buscará sumar niveles de audiencia ya no solo vía streaming si no que también a través del aire radial.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"