Todo empezó por una nota de investigación de Clarín que alertaba por la continuidad de Carnaval Stream tras un allanamiento ligado a la causa Toviggino, con datos duros y nombres. Jorge Rial apareció después y cambió enteramente el eje: habló de persecución política, apuntó al Gobierno y avisó que el problema no es el expediente sino quiénes quieren callar disidentes.
MUY GRAVE
Jorge Rial cruzó a Clarín y denunció persecución del Gobierno: "Me quisieron preso"
Después de que Clarín dudara de la continuidad de Carnaval, Jorge Rial respondió con algo más grave: persecución política y una pelea por quién puede hablar.
El mapa que armó Clarín: AFA, streaming y un canal bajo sospecha
El disparador fue el artículo de Alejandro Alfie para Clarín, publicado el 6 de enero de 2026, bajo el título: "Alertan por la continuidad del canal Carnaval, luego del allanamiento en busca de autos de Toviggino".
Desde el vamos, el texto plantea que "el allanamiento judicial a las cocheras de Carnaval desató una campaña de las autoridades y los periodistas que trabajan ahí", y detalla cómo los conductores del canal difundieron un video titulado "Si Carnaval no existiera" para defender su rol informativo.
Clarín no se quedó en lo declamativo y avanzó sobre una trama empresarial, donde aparecen Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, el ex dueño del canal Héctor Federico Gauna, y una serie de empresas que cambiaron de nombre y de manos en tiempo récord.
Según la nota, "cuando trascendió que Toviggino estaba detrás de Carnaval, la empresa dueña del canal cambió de titularidad y de razón social", pasando de Buktus Sure SRL a Clase 79 Producciones SRL, ahora a nombre de Pablo Jiménez y Guido Valeri, quienes pagan los sueldos del canal.
También se recuerda que "los críticos aseguran que Carnaval es uno de los ‘fierros mediáticos’ que usa Toviggino como escudo protector", frase que explica por qué el allanamiento no fue leído como un simple procedimiento judicial sino más como un movimiento con impacto político y mediático. Clarín apoya buena parte de esta reconstrucción en investigaciones previas de Laca Stream y en chequeos con fuentes judiciales, algo que el propio diario se ocupa de remarcar.
La advertencia de Jorge Rial: hoy es Carnaval, mañana puede ser cualquiera
Hasta ahí, la discusión podía quedarse en los papeles, las sociedades y los autos de colección, pero Jorge Rial decidió llevarla a otro terreno. Tras el reposteo que hizo Alfie de su nota en X, el conductor le respondió al periodista de Clarín con una acusación directa al Gobierno. "El peligro no existe por los allanamientos. Sino por la persecución de este gobierno desde que descubrimos la corrupción en ANDIS", escribió, y sumó: "Tengo dos causas abiertas por eso. Me quisieron allanar y meter preso. Me estacionaron un Falcon en la puerta de mi casa".
Hay que convenir que Rial no niega la investigación, pero insiste en que el foco está corrido. Para él, el verdadero problema no son Toviggino ni los autos, sino el hecho de que Carnaval Stream haya expuesto el llamado "escándalo ANDIS", con denuncias sobre presuntos pedidos de coimas vinculados a funcionarios cercanos al poder libertario, información que también circuló en C5N, en su programa Argenzuela, y en redes sociales.
Después, con más dureza, Rial le lanzó a Alfie: "Lamento que te sumes a esta campaña oficial pero no van a lograr callarnos, que es lo que quieren. Menos voces opositoras y más como Clarín y La Nación", marcando que la grieta ya no es solo política sino también mediática. Por que en el fondo, su planteo es que en el streaming no te regulan, te bajan la térmica, y cuando eso pasa, el mensaje para el resto es bastante evidente.
Rial puede gustar o no, exagerar o tensar la cuerda, pero lo que puso sobre la mesa no es menor. En un contexto donde los medios tradicionales achican las redacciones, los streams crecen y el Gobierno confronta abiertamente con periodistas, hay que preguntarse qué margen real tiene hoy el periodismo disidente, especialmente cuando no juega en las ligas históricas del poder mediático.
