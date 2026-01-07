Jorge Rial cruzó a Clarín y denunció persecución del Gobierno: "Me quisieron preso"

También se recuerda que "los críticos aseguran que Carnaval es uno de los ‘fierros mediáticos’ que usa Toviggino como escudo protector", frase que explica por qué el allanamiento no fue leído como un simple procedimiento judicial sino más como un movimiento con impacto político y mediático. Clarín apoya buena parte de esta reconstrucción en investigaciones previas de Laca Stream y en chequeos con fuentes judiciales, algo que el propio diario se ocupa de remarcar.

image El foco de la nota está puesto en los papeles, las empresas y el impacto institucional más que en el contenido periodístico del stream.

La advertencia de Jorge Rial: hoy es Carnaval, mañana puede ser cualquiera

Hasta ahí, la discusión podía quedarse en los papeles, las sociedades y los autos de colección, pero Jorge Rial decidió llevarla a otro terreno. Tras el reposteo que hizo Alfie de su nota en X, el conductor le respondió al periodista de Clarín con una acusación directa al Gobierno. "El peligro no existe por los allanamientos. Sino por la persecución de este gobierno desde que descubrimos la corrupción en ANDIS", escribió, y sumó: "Tengo dos causas abiertas por eso. Me quisieron allanar y meter preso. Me estacionaron un Falcon en la puerta de mi casa".

image Jorge Rial corrió el eje y denuncia persecución política del gobierno, vinculando el conflicto con las investigaciones sobre ANDIS difundidas desde Carnaval y C5N.

Hay que convenir que Rial no niega la investigación, pero insiste en que el foco está corrido. Para él, el verdadero problema no son Toviggino ni los autos, sino el hecho de que Carnaval Stream haya expuesto el llamado "escándalo ANDIS", con denuncias sobre presuntos pedidos de coimas vinculados a funcionarios cercanos al poder libertario, información que también circuló en C5N, en su programa Argenzuela, y en redes sociales.

Después, con más dureza, Rial le lanzó a Alfie: "Lamento que te sumes a esta campaña oficial pero no van a lograr callarnos, que es lo que quieren. Menos voces opositoras y más como Clarín y La Nación", marcando que la grieta ya no es solo política sino también mediática. Por que en el fondo, su planteo es que en el streaming no te regulan, te bajan la térmica, y cuando eso pasa, el mensaje para el resto es bastante evidente.

tweet-2008579445670412323 Para él, el problema no es judicial sino político: callar voces incómodas fuera del sistema mediático tradicional.

Ver posteo original en X

Rial puede gustar o no, exagerar o tensar la cuerda, pero lo que puso sobre la mesa no es menor. En un contexto donde los medios tradicionales achican las redacciones, los streams crecen y el Gobierno confronta abiertamente con periodistas, hay que preguntarse qué margen real tiene hoy el periodismo disidente, especialmente cuando no juega en las ligas históricas del poder mediático.

