Las líneas de colectivos de la empresa MOQSA y sus dependientes empezaban a normalizar sus servicios tras el paro de los trabajadores iniciada a las 0, que siguen reclamando por el pago de sus salarios adeudados desde fines de 2025.
RECLAMO SALARIAL
Conflicto en Moqsa: Levantan el paro de colectivos progresivamente
Varias líneas de colectivos no circulaban este jueves (8/1) por un paro de los trabajadores pero habría acuerdo en el reclamo salarial.
Paro de colectivos: las líneas afectadas
Las principales líneas de colectivos afectadas por la medida de fuerza eran la 159, 219, 300, 372, 584 y 603, junto con otros ramales.
También hubo afectación de servicios en las líneas 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.
Se trata de líneas y ramales operados por Micro Ómnibus Quilmes S.A. (Moqsa) que también incluye a las compañías El Nuevo Halcón y unidades de San Juan Bautista.
El paro afectó especialmente a la zona sur del Conurbano bonaerense, especialmente a los distritos de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui y alrededores, pero a media mañana ya se reestablecían todos los servicios.
Negociaciones por salarios
Desde el sector gremial había iniciado un paro hasta tanto se regularice la situación salarial, y alertaron que el conflicto podría profundizarse si no había una solución inmediata.
Se recomendó a los pasajeros prever alternativas de traslado y mantenerse informados ante posibles novedades respecto a la continuidad o levantamiento de la medida.
Sin embargo, cerca de las 8AM de este jueves hubo un acuerdo entre trabajadores y la empresa y se levantaron las medidas de fuerza.
El caso de Moqsa se inscribe en un contexto de tensión en el transporte público por las negociaciones salariales que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras empresarias ante la falta de acuerdo sobre recomposición de haberes,. De hecho, la UTA rechazó recientemente una oferta por considerarla insuficiente, lo que ha generado la amenaza de nuevas medidas de fuerza en distintos servicios si no se avanza en mejoras salariales.
