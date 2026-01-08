Conflicto en Moqsa: Levantan el paro de colectivos progresivamente

Negociaciones por salarios

Desde el sector gremial había iniciado un paro hasta tanto se regularice la situación salarial, y alertaron que el conflicto podría profundizarse si no había una solución inmediata.

Se recomendó a los pasajeros prever alternativas de traslado y mantenerse informados ante posibles novedades respecto a la continuidad o levantamiento de la medida.

image

Sin embargo, cerca de las 8AM de este jueves hubo un acuerdo entre trabajadores y la empresa y se levantaron las medidas de fuerza.

El caso de Moqsa se inscribe en un contexto de tensión en el transporte público por las negociaciones salariales que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras empresarias ante la falta de acuerdo sobre recomposición de haberes,. De hecho, la UTA rechazó recientemente una oferta por considerarla insuficiente, lo que ha generado la amenaza de nuevas medidas de fuerza en distintos servicios si no se avanza en mejoras salariales.

