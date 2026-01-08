Maxi López cruzó un límite en TV y Malena Pichot lo aniquiló: "Hijo de puta"

Pero entre todas esas voces apareció la de la actriz y directora Malena Pichot, que suele decir en palabras poco suaves lo que muchos opinan. Sin rodeos, escribió: "Este pelotudo me parecía gracioso y ahora me parece tremendo hijo de puta". Después amplió el foco y fue al hueso del problema: "Me gustaría poder decir que no puedo creer que haya tipos obligándolas a sus esposas a parir por cesárea cuando a ellos se les canta, pero es muy común, la verdad".

image

No es solo Maxi López, es una lógica instalada, especialmente en contextos de poder, fama y dinero, donde muchas decisiones médicas y personales terminan siendo negociadas como si fueran parte de una agenda laboral. Es lo que algunos llaman "violencia obstétrica", un concepto que hasta hoy viene siendo discutido hace años pero que todavía cuesta que entre en la conversación masiva.

La incómoda verdad que expuso Malena Pichot en su descargo

Aparte de criticar este caso puntual, la creadora y guionista de Viudas Negras: P*tas y Chorras recordó otro episodio televisivo: "Never forget a Guillermo Andino cambiándole la fecha del parto a su señora para que coincida con el aniversario del gol de no sé qué verga", en referencia a que el conductor hizo coincidir el nacimiento de su hija con el día en que el Chango Cárdenas consagró a Racing, el club de sus amores.

tweet-2008966810255663396

Ver posteo original en X

No era una chicana, es una prueba de que estas situaciones no son nuevas ni excepcionales.

Cuando un usuario intentó relativizar el tema y planteó que "ambos son boludos", Malena respondió algo que resume toda la discusión: "Pienso que ambos son boludos, pero la que pone el cuerpo y sufre realmente las consecuencias es la mujer". No hay equilibrio posible cuando una parte atraviesa un parto, una cirugía y un proceso físico y emocional enorme, y la otra está preocupada por llegar a tiempo a un programa de cocina.

image Malena Pichot puso el foco en un patrón repetido donde el poder masculino decide y el cuerpo femenino paga las consecuencias. Y el silencio posterior de los protagonistas terminó de reforzar el malestar social.

Incluso cuando le marcaron una supuesta contradicción personal, fue clara: "Creo en la existencia de hombres no hijos de puta. Son pocos, pero hay".

Mientras tanto, Maxi López eligió no aclarar, ni pedir disculpas, ni revisar sus palabras (como sí hizo Andino en su momento). Tampoco Daniela Christiansson, su pareja y madre de Lando, y ese silencio pesa. Porque en una sociedad donde cada vez más mujeres cuestionan estas prácticas, seguir contando estas historias como si fueran simpáticas ya no pasa gratis.

Lo que pasó indica que algo cambió, que ciertas cosas dejaron de ser tolerables y que, aunque a algunos les moleste, el cuerpo de las mujeres ya no es terreno de anécdotas ajenas.

-----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu

La Purga: Delcy Rodríguez despidió al 'cazaopositores' general Marcano Tábata

Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda