Tiembla Guillermo Barros Schelotto: River va con todo por una figura de Vélez

Se trata del juvenil Maher Carrizo, y ya son dos las fuentes que aseguran que su llegada a Núñez es una posibilidad concreta.

Por un lado, Pablo Mouche informó en TyC Sports que el futbolista está cerca. A esto se sumó Renzo Pantich, periodista partidario de River, quien señaló: “River avanza en gestar una sociedad con el City Group para quedarse con los servicios de Maher Carrizo. Ante la negativa de Vélez para negociar por un valor razonable —pedían USD 16 millones—, en el CARP analizan otra alternativa: ser socios en la compra del extremo”.

¿Por qué River busca al delantero de Vélez?

En la faceta ofensiva ya fueron varios los nombres que sonaron para llegar a River Plate en este mercado de pases.

Claudio Echeverri fue el primero en tomar fuerza, pero rápidamente quedó descartado. Tadeo Allende continuará su carrera en Inter Miami CF y todo indica que la llegada de Sebastián Villa está complicada.

Santino Andino, quien parecía estar cerca del Millonario, probablemente continúe su carrera en Grecia.

Ante este escenario, en el que los jugadores ofensivos que aparecieron en el radar de River no terminaron llegando, el nuevo nombre que se activó es el de Maher Carrizo.

El delantero, que suele desempeñarse como extremo por la derecha, tiene 19 años y es una de las proyecciones más importantes del fútbol argentino.

Fue una pieza fundamental en la Selección Sub 20 dirigida por Diego Placente en el último Mundial y cuenta con un potencial que no pasa desapercibido.

