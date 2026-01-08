Fuerte sacudón: AFA tomó una decisión que golpea directamente a TyC Sports

No es ninguna novedad que Clarín viene manteniendo una postura crítica hacia la AFA y la gestión de Claudio Chiqui Tapia. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino tomó una decisión contundente que vuelve a tensar la relación y deja directamente expuesto a TyC Sports, la señal deportiva insignia del multimedio.
El conflicto entre las partes se viene profundizando desde hace tiempo y tuvo uno de sus puntos más sensibles cuando la AFA resolvió quitarle a TyC la transmisión del fútbol de Ascenso. Ahora, la Casa Madre del fútbol argentino volvió a mover fichas y tomó una determinación que vuelve a dejar en evidencia a la señal.
AFA dejó expuesto a TyC Sports
El verano solía ser un momento en el que TyC Sports realizaba su programación desde la playa, generando un clima más distendido y característico de esa época del año.
Sin embargo, la señal tomó la decisión de que durante enero de 2026 toda su programación se transmita desde Capital Federal, una determinación que llamó la atención de varios usuarios.
En este mismo sentido, la AFA adoptó una medida que para algunos tiene como objetivo dejar expuesto al canal deportivo.
El medio oficial de la Casa Madre del Fútbol Argentino se llama AFA Estudio y, durante el verano, realiza su versión especial bajo el nombre de AFA Estudio Verano.
No solo eso, sino que las transmisiones se llevan a cabo nada menos que desde el balneario 12, el mismo lugar donde TyC Sports solía hacer su programación en esta etapa del año.
El comunicado que rompió todo entre TyC Sports y AFA
En los últimos días de noviembre de 2025, la AFA emitió un comunicado oficial que marcó un punto de inflexión en su relación con el Grupo Clarín y, desde entonces, las críticas hacia la gestión de Claudio Chiqui Tapia se intensificaron.
En el mismo, la Asociación del Fútbol Argentino informó que con la disputa del último partido de la temporada 2025 de la Primera B Nacional y la Primera B Metropolitana finalizó el contrato firmado con Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A., vigente desde marzo de 2016 y modificado en junio de 2019, correspondiente a la televisación de esas categorías.
Además, el comunicado señaló que, tras un estudio pormenorizado, la AFA definiría si las próximas temporadas serían transmitidas a través de una plataforma propia o si se abriría un proceso de recepción de propuestas para todas las empresas interesadas, con el objetivo de mejorar los ingresos en beneficio de los clubes.
Con el paso de los meses, todo comenzó a indicar que la segunda división del fútbol argentino sería transmitida mediante AFA Play, la plataforma oficial de la Casa Madre del fútbol nacional.
“La Primera Nacional va a ir por AFA Play”, expresó en su momento Maximiliano Levy, dirigente de AFA y cercano a Tapia, cuando la decisión aún se encontraba bajo análisis.
