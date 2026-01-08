Fuerte sacudón: AFA tomó una decisión que golpea directamente a TyC Sports

El medio oficial de la Casa Madre del Fútbol Argentino se llama AFA Estudio y, durante el verano, realiza su versión especial bajo el nombre de AFA Estudio Verano.

No solo eso, sino que las transmisiones se llevan a cabo nada menos que desde el balneario 12, el mismo lugar donde TyC Sports solía hacer su programación en esta etapa del año.

Embed - CHECHO BATISTA y ROLFI MONTENEGRO en EN AFA ESTUDIO VERANO 2026 | MARTES 6 DE ENERO

El comunicado que rompió todo entre TyC Sports y AFA

En los últimos días de noviembre de 2025, la AFA emitió un comunicado oficial que marcó un punto de inflexión en su relación con el Grupo Clarín y, desde entonces, las críticas hacia la gestión de Claudio Chiqui Tapia se intensificaron.

En el mismo, la Asociación del Fútbol Argentino informó que con la disputa del último partido de la temporada 2025 de la Primera B Nacional y la Primera B Metropolitana finalizó el contrato firmado con Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A., vigente desde marzo de 2016 y modificado en junio de 2019, correspondiente a la televisación de esas categorías.

Además, el comunicado señaló que, tras un estudio pormenorizado, la AFA definiría si las próximas temporadas serían transmitidas a través de una plataforma propia o si se abriría un proceso de recepción de propuestas para todas las empresas interesadas, con el objetivo de mejorar los ingresos en beneficio de los clubes.

Con el paso de los meses, todo comenzó a indicar que la segunda división del fútbol argentino sería transmitida mediante AFA Play, la plataforma oficial de la Casa Madre del fútbol nacional.

“La Primera Nacional va a ir por AFA Play”, expresó en su momento Maximiliano Levy, dirigente de AFA y cercano a Tapia, cuando la decisión aún se encontraba bajo análisis.

