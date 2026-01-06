Sin dudas, la gran novela del mercado de pases hasta el momento es la que tiene como protagonistas a River Plate y Sebastián Villa. El colombiano realizó declaraciones sugestivas cuando todo parecía caído y, desde TyC Sports, aseguraron cuáles son las posibilidades reales de que el futbolista termine jugando en el Millonario.
LA NOVELA DEL VERANO
¿Sebastián Villa puede llegar a River?: Atención a lo que contaron en TyC Sports
River Plate tiene confirmado que Sebastián Villa quiere jugar en el Millonario. Ojo con lo que dijeron en TyC Sports al respecto.
Son varios los condimentos que rodean este posible traspaso. La cuestión moral y el antecedente de que el jugador haya vestido la camiseta de Boca Juniors hacen que todo el fútbol argentino observe con atención —y cierta desconfianza— lo que pueda suceder en los próximos días.
Parecía caído y Sebastián Villa declaró
En la tarde-noche del lunes 5 de enero, varios medios informaron que River Plate se habría bajado de las negociaciones por Sebastián Villa, debido a que Independiente Rivadavia solicita 12 millones de dólares para desprenderse del futbolista.
Lejos de dar la operación por caída, el propio Villa habló con Picado TV y dejó en claro sus intenciones de jugar en el Millonario.
“He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia las partes se pongan de acuerdo. Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y ojalá se llegue a un acuerdo”, expresó el colombiano, dejando la puerta abierta.
Consultado sobre Marcelo Gallardo, fue contundente: “Soy muy fuerte de la cabeza y, si me llama, mañana mismo viajo. No tengo problema”.
También se refirió a su pasado en Boca Juniors: “Lo de Boca ya es pasado. Hay muchas cosas que me guardo para mí porque no soy un chico al que le guste hablar mal de las personas"
TyC Sports y la posibilidad de que Sebastián Villa juegue en River
En TyC Sports se brindaron distintas informaciones respecto a la posibilidad de que Sebastián Villa juegue en River Plate.
El periodista Germán García Grova aseguró: “River hizo una oferta de 4 millones de dólares, Independiente Rivadavia pidió 12 y ahí se cortaron las charlas. Si Independiente Rivadavia baja las pretensiones y River sube dos millones y suma a Centurión, la operación se puede hacer. Sin Centurión, se podría cerrar por 8 millones”.
Minutos más tarde, el mismo canal confirmó que el colombiano rechazó una propuesta de Santos, debido a que su intención es vestir la camiseta del Millonario.
Por último, el periodista Joaquín Tabares, quien afirmó que la información proviene directamente del presidente Stéfano Di Carlo, señaló: “Se terminaron las charlas. No hubo ofertas formales y la diferencia económica es insalvable. River no negocia, por el momento, por Sebastián Villa”.
Además, en el entorno del Millonario no habría caído bien que el futbolista realizara declaraciones públicas. “Cada vez que River abre una negociación, solicita hermetismo, ya que se trata de una gestión entre clubes”, explicaron.
Habrá que ver qué ocurre en los próximos días, pero por ahora todo indica que Sebastián Villa no jugará en River.
+ EN GOLAZO 24
Tiembla Real Madrid: El equipo que podría quedarse con Vinicius
Luzu TV en el centro de la polémica por Ignacio Arce de Deportivo Riestra
Impacto en Boca por lo que se dio a conocer sobre Exequiel Zeballos
River vs Racing y otro capítulo en un mercado de pases: Tiembla Gustavo Costas