¿Sebastián Villa puede llegar a River?: Atención a lo que contaron en TyC Sports

Consultado sobre Marcelo Gallardo, fue contundente: “Soy muy fuerte de la cabeza y, si me llama, mañana mismo viajo. No tengo problema”.

image

También se refirió a su pasado en Boca Juniors: “Lo de Boca ya es pasado. Hay muchas cosas que me guardo para mí porque no soy un chico al que le guste hablar mal de las personas"

TyC Sports y la posibilidad de que Sebastián Villa juegue en River

En TyC Sports se brindaron distintas informaciones respecto a la posibilidad de que Sebastián Villa juegue en River Plate.

El periodista Germán García Grova aseguró: “River hizo una oferta de 4 millones de dólares, Independiente Rivadavia pidió 12 y ahí se cortaron las charlas. Si Independiente Rivadavia baja las pretensiones y River sube dos millones y suma a Centurión, la operación se puede hacer. Sin Centurión, se podría cerrar por 8 millones”.

Minutos más tarde, el mismo canal confirmó que el colombiano rechazó una propuesta de Santos, debido a que su intención es vestir la camiseta del Millonario.

Por último, el periodista Joaquín Tabares, quien afirmó que la información proviene directamente del presidente Stéfano Di Carlo, señaló: “Se terminaron las charlas. No hubo ofertas formales y la diferencia económica es insalvable. River no negocia, por el momento, por Sebastián Villa”.

image

Además, en el entorno del Millonario no habría caído bien que el futbolista realizara declaraciones públicas. “Cada vez que River abre una negociación, solicita hermetismo, ya que se trata de una gestión entre clubes”, explicaron.

Habrá que ver qué ocurre en los próximos días, pero por ahora todo indica que Sebastián Villa no jugará en River.

