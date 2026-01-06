A Independiente Rivadavia le interesa el arquero Ezequiel Centurión, que fue figura del equipo campeón de la Copa Argentina 2025 y que regresó a River Plate al concluir el préstamo. En Núñez hay lugar para él ante la inminente salida de Jeremías Ledesma hacia Rosario Central. Es una llave para la posibilidad de que Sebastián Villa llegue a River Plate para jugar junto a Juanfer Quintero.
RUMOR QUE CRECE
Sebastián Villa a River Plate y Ezequiel Centurión a Independiente Rivadavia: Rumor
A Independiente Rivadavia le interesa Ezequiel Centurión y a Sebastián Villa, River Plate. Negocia Rodrigo Riep, agente de Juanfer Quintero.
Sebastián Villa y Juanfer Quintero comparten representante: Rodrigo Riep, amigo de Marcelo Gallardo. Riep jugó en River Plate entre 1995 y 1997.
“Más allá de Villa si o Villa no, nos interesaría que Ezequiel Centurión volviera, por supuesto”, aseguró Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia a TyC Sports.
En la generación de condiciones para concretar la transferencia, se difundió el posteo de Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo, en Instagram, acerca de un comentario de Villa y su actual pareja, Caroline Ospina, acerca de la paternidad de ambos.
Villa posteó "La niña de nuestros sueños", y Geraldine La Rosa comentó: “Morí de amor, que felicidad @carolioneospina_3. Te dije que los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo y todo llega cuando tiene que llegar. Felicitaciones, una linda bendición ya en camino“.
Villa le respondió: “Muchas gracias por esas palabras, ojalá te vea pronto”.
En verdad, Geraldine La Rosa ya le habia escrito semanas atrás a Caroline Ospina en Instagram felicitándola luego de un agradecimiento público de Sebastián Villa por confiar en él. Fue en ocasión de que Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina.
En tanto, el colombiano señaló a Picado TV:
- “He visto muchas cosas en las redes sociales, esperando que las cosas puedan darse de gran manera. (...) Sé del interés de River, le dije a mi representante que sí, que quiero jugar en River. Esperemos que las partes se puedan poner de acuerdo”.
- “Sé lo que significa River. Yo en la negociación ya no me meto, es mi futuro y el de mi familia, y si se dan las cosas la voy a aprovechar de la mejor manera”.
- “Yo con Daniel ya hablé, tengo una excelente relación con Daniel Vila. Cumplí con mi palabra de quedarme 6 meses en Mendoza, es el momento justo de crecer”.
- “Lo de Boca es pasado, hay cosas que me guardo para mí. Estoy concentrado en mi presente, y si se me da la oportunidad de ir a River voy a dar todo”.
- “La relación no quedó bien por diferentes motivos, no guardo rencores. Boca es parte de mi pasado, yo solo pienso en el futuro”.
- “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo a la Argentina”.
- “Sería un honor jugar al lado de Juanfer”.
- “Esperemos que las partes se pongan de acuerdo, que sea importante para todos”.
- “Estoy en Colombia esperando que nazca mi hija, con los hijos vienen las bendiciones”.
- “Ojalá pueda llegar a River y tener la posibilidad de jugar el Mundial con la Selección”.
