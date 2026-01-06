Sebastián Villa a River Plate y Ezequiel Centurión a Independiente Rivadavia: Rumor

Villa le respondió: “Muchas gracias por esas palabras, ojalá te vea pronto”.

En verdad, Geraldine La Rosa ya le habia escrito semanas atrás a Caroline Ospina en Instagram felicitándola luego de un agradecimiento público de Sebastián Villa por confiar en él. Fue en ocasión de que Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Villa (@sebastian14villa)

En tanto, el colombiano señaló a Picado TV:

“He visto muchas cosas en las redes sociales, esperando que las cosas puedan darse de gran manera. (...) Sé del interés de River, le dije a mi representante que sí, que quiero jugar en River . Esperemos que las partes se puedan poner de acuerdo”.

. Esperemos que las partes se puedan poner de acuerdo”. “Sé lo que significa River. Yo en la negociación ya no me meto, es mi futuro y el de mi familia, y si se dan las cosas la voy a aprovechar de la mejor manera ”.

”. “Yo con Daniel ya hablé, tengo una excelente relación con Daniel Vila . Cumplí con mi palabra de quedarme 6 meses en Mendoza, es el momento justo de crecer”.

. Cumplí con mi palabra de quedarme 6 meses en Mendoza, es el momento justo de crecer”. “ Lo de Boca es pasado, hay cosas que me guardo para mí . Estoy concentrado en mi presente, y si se me da la oportunidad de ir a River voy a dar todo”.

. Estoy concentrado en mi presente, y si se me da la oportunidad de ir a River voy a dar todo”. “ La relación no quedó bien por diferentes motivos, no guardo rencores . Boca es parte de mi pasado, yo solo pienso en el futuro”.

. Boca es parte de mi pasado, yo solo pienso en el futuro”. “ Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo a la Argentina ”.

”. “ Sería un honor jugar al lado de Juanfer ”.

”. “Esperemos que las partes se pongan de acuerdo, que sea importante para todos”.

“Estoy en Colombia esperando que nazca mi hija, con los hijos vienen las bendiciones”.

“Ojalá pueda llegar a River y tener la posibilidad de jugar el Mundial con la Selección”.

---------------------

+ Info en Golazo24

Ni Boca, ni River, ni Racing: el candidato 2026 que desafía el poder de los grandes

"Estás en deuda": feroz amenaza de hinchas a Gabigol en su presentación en Santos

¡Se casan! La tierna propuesta de Lucas Blondel a Morena Beltrán en un yate

River se quedó sin arquero: el error con Jeremías Ledesma que hoy sale caro

En ESPN revelaron una noticia que generará malestar en Independiente

Nadie en Boca puede entender la historia de Instagram de Marino Hinestroza

Fabrizio Romano reveló quién podría ser el nuevo DT del Manchester United

Edinson Cavani nuevamente en el centro de la polémica en Boca Juniors

Juan Cortese encendió la polémica en River Plate con Sebastián Villa