"Estás en deuda": feroz amenaza de hinchas a Gabigol en su presentación en Santos

NEYMARSALVOALSANTOSCONUNGOLAZOPERONOESTAAL100PORCIENTOFOTO1 Gabigol será compañero de Neymar

Desde entonces, la relación con la 'torcida' del club paulista fue de mal en peor. Era un círculo vicioso: las tribunas lo abucheaban y lo tildaban de traidor, y el delantero respondía con gestos provocadores mientras defendía la camiseta del Flamengo.

La imagen del brasileño quedó marcada por esas actitudes y, pese a su condición de hijo pródigo del Santos, nunca fue recibido con unanimidad.

Las advertencias públicas de estos barras dejaron en claro que, para el nuevo compañero de Neymar, el margen de error será mínimo.

VIDEO: Así amenazaban hinchas del Santos a Gabigol

Embed Independente de ter gostado ou não da volta do Gabigol, venhamos e convenhamos:



Essa cena aqui foi extremamente patética.



Não há a possibilidade de normalizar. Se você não tem um mínimo de autocontrole, apenas não vá tirar foto.



Você não vai se sair grandão ou mas bonito… pic.twitter.com/xJo2RwWyhs — Comando Santista (@ComandoSantista) January 5, 2026

