TENSIÓN EN LA CONFERENCIA DE PRENSA

"Estás en deuda": feroz amenaza de hinchas a Gabigol en su presentación en Santos

Gabigol regresó al Santos, club que lo vio nacer, pero la barra irrumpió en la conferencia para advertirle que no perdonan su pasado. El video del apriete.

05 de enero de 2026 - 23:20
Gabriel Barbosa, más conocido popularmente como Gabigol, vivió un tenso momento en su presentación como nuevo futbolista del Santos. El delantero pasó de mostrarse emocionado por su regreso al club que lo vio nacer, a entumecer su rostro cuando irrumpieron hinchas -con actitud de barrabravas-, a amenazarlo.

Lo que debía ser una presentación cargada de emoción en Vila Belmiro estuvo teñida por un episodio de tensión y advertencias por parte de lo que se conoce en Brasil como 'torcida', que en español significa 'hinchada'.

Gabigol fue campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

En un suceso que en Argentina, a pesar de la convivencia naturalizada con las barrabravas, sería muy llamativo y levantaría repudio, en la conferencia de prensa de Gabigol ocurrió como un hecho que no alteró el curso de la presentación.

"Estás en deuda": intimidante amenaza a Gabigol

En medio del momento con los medios de comunicación, unos tres hinchas-barrabravas irrumpieron sin pedir permiso para darle un obsequio y sacarse una foto con el delantero. Uno de ellos, el más desafiante, se acercó a Gabigol y, al estar cara a cara con él, le soltó un intimidatorio "estás en deuda, ya sabés cómo son las cosas acá".

El futbolista llega a préstamo desde Cruzeiro por un año, pero con su actitud los barrabravas le recordaron el tenso vínculo que existe entre la hinchada del Santos y Gabigol. Es que, en 2019, cuando eligió volver de Inter de Milán y fichar para Flamengo, el Peixe lo sintió como una traición.

Gabigol ser&aacute; compa&ntilde;ero de Neymar

Gabigol será compañero de Neymar

Desde entonces, la relación con la 'torcida' del club paulista fue de mal en peor. Era un círculo vicioso: las tribunas lo abucheaban y lo tildaban de traidor, y el delantero respondía con gestos provocadores mientras defendía la camiseta del Flamengo.

La imagen del brasileño quedó marcada por esas actitudes y, pese a su condición de hijo pródigo del Santos, nunca fue recibido con unanimidad.

Las advertencias públicas de estos barras dejaron en claro que, para el nuevo compañero de Neymar, el margen de error será mínimo.

VIDEO: Así amenazaban hinchas del Santos a Gabigol

