¡Se casan! La tierna propuesta de Lucas Blondel a Morena Beltrán en un yate

Cómplices y sorpresa: el plan secreto de Blondel para pedirle la mano

El jugador de Boca lo tenía preparado. Y todos -a excepción de su novia, claro-, eran cómplices. Eran 19 personas en total, esperando en el yate a ser retratados en una foto que les iban a sacar. Mientras sonreían a cámara, y Morena Beltrán acotaba que todavía debía llegar una amiga, Blondel dejó de posar, se dio vuelta y le pasó una pequeña cajita.