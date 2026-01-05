Lucas Blondel y Morena Beltrán se van a casar. El futbolista de Boca Juniors y la periodista de ESPN se comprometieron este lunes, luego de que ambos dieran a conocer la tierna e inesperada propuesta de matrimonio que él le hizo a ella.
VIDEO
¡Se casan! La tierna propuesta de Lucas Blondel a Morena Beltrán en un yate
Lucas Blondel sorprendió a la periodista de ESPN con un anillo frente a sus amigos. La increíble reacción de Morena Beltrán y los detalles de un video viral.
Lucas Blondel y Morena Beltrán compartieron una publicación en Instagram, un mismo video cada uno en su cuenta personal, en el que quedó retratado el momento en que el lateral derecho le pidió casamiento a la periodista.
"El 2026 empezó así de increíble", escribió ella en el posteo, que rápidamente se hizo viral y recorrió las redes sociales. Se trata de un video en el que, rodeados de amigos y familiares en un yate, Blondel la sorprende y le muestra el anillo de boda.
Cómplices y sorpresa: el plan secreto de Blondel para pedirle la mano
El jugador de Boca lo tenía preparado. Y todos -a excepción de su novia, claro-, eran cómplices. Eran 19 personas en total, esperando en el yate a ser retratados en una foto que les iban a sacar. Mientras sonreían a cámara, y Morena Beltrán acotaba que todavía debía llegar una amiga, Blondel dejó de posar, se dio vuelta y le pasó una pequeña cajita.
En un primer momento, ella pensó que era todo un chiste. "Dale, b*ludo", le dijo entre risas. Ante la impasividad de él, preguntó con sorpresa: "¿En serio?", y se lanzó a abrazar a su pareja.
Los presentes aplaudieron, silbaron y gritaron: "¡Vivan los novios!". Una de las amigas se percató que, de la emoción, en realidad Morena Beltrán no había llegado a responder a la propuesta. "¡Y decí que sí! ¿Sí?". Y Morena Beltrán, sin dejar de mirar a Lucas Blondel, respondió. "Sí, obvio", expresó con lágrimas en los ojos.
VIDEO: La reacción de Morena Beltrán a la propuesta de casamiento de Lucas Blondel
