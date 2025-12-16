Juan Sebastián Verón es presidente de Estudiantes, pero también es un hombre de negocios. Mientras celebra el nuevo título del Pincha, que se consagró campeón del Torneo Clausura, el mandatario no quita los focos del megaproyecto en el que ha invertido una suma millonaria. Un proyecto en Miami.
PROPIETARIOS
Este es Miami FC, el club que compró Verón en USA junto a otros deportistas
Además de presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón se ha vuelto uno de los propietarios del Miami FC, club de segunda división de Estados Unidos.
Nada tiene que ver con el Inter Miami, el club que ha saltado a la fama a partir de la llegada de Lionel Messi. Allí, David Beckham, Jose Mas y Jorge Mas se reparten la propiedad del recientemente campeón de la MLS.
A unos 45 minutos en auto hay un club algo más sencillo, sin tantas luces ni estrellas del fútbol mundial. Militante de las segunda división del fútbol de los Estados Unidos, el Miami FC es el otro equipo de la ciudad. Y su dueño, uno de ellos, es Juan Sebastián Verón.
Verón, Ginóbili, el Sports Performance Hub y Miami FC
El presidente de Estudiantes es uno de los propietarios de esta institución fundada en 2015 y que, a pesar de su perfil bajo, se jacta de ser el club de fútbol profesional más antiguo de Miami. El otro, el Inter, vio la luz recién en 2018.
Desde el 15 de octubre de 2024, Verón es parte de la Junta Directiva. Él, junto a otros deportistas argentinos como Darío Sala, Emanuel Ginóbili, Pepe Sánchez, Mariano Zabaleta y Pico Mónaco, sumado a Gastón Remy (ex CEO de Vista Energy), y Emiliano Fernández Balagué adquirieron el 60% del Miami FC. Lo hicieron a través del megaproyecto que llevan adelante en la ciudad, el Sports Performance Hub (SPH).
El otro propietario del Miami FC es su presidente (socio del SPH -que planea revolucionar el contexto del club-), Riccardo Silva. El empresario italiano fundó la institución en 2015 junto a Paolo Maldini, leyenda del fútbol italiano, y es dueño a través de Silva International Investments.
El Sports Performance Hub es un ambicioso proyecto que implicará un desembolso total de 280 millones de dólares para la construcción de un gran complejo deportivo. Allí habrá un hotel, áreas residenciales, un colegio y canchas para la práctica de otros deportes como básquet, béisbol, tenis, fútbol americano.
También habrá un nuevo estadio, que planea ser la nueva casa del Miami FC.
La USL le disputa el protagonismo a la MLS: el fútbol se profesionaliza en Estados Unidos
Sin la chance de ascender a la Major League Soccer, porque en Estados Unidos no hay sistemas de ascensos y descensos ya que los clubes deben pagar para obtener su lugar en la liga, el conjunto de Florida es parte de la USL (United Soccer League), la segunda categoría del país que, a su vez, se ramifica en distintas divisiones menores.
El férreo cerrojo que ha impuesto la MLS (Primera División) para impedir que se sumen nuevos clubes a partir del ascenso logrado por mérito deportivo, ha llevado a la USL a plantarse con una iniciativa "contracultural": crear su propio fútbol profesional, su propia Primera División, la USL Division One. El plan es implementarla en 2027, y tiene el objetivo de crear más oportunidades dentro de un deporte que cada vez va ganando mayor popularidad en el país.
Allí ha desembarcado Juan Sebastián Verón, con sus colegas del deporte argentino, para impulsar al Miami FC a partir del complejo deportivo que comenzará a edificarse a partir de 2026.
En su recorrido histórico, el club reconoce varios logros dentro de competencias del amateurismo, como dos títulos en sus comienzos en la Liga Norteamericana de Fútbol (NASL), tres títulos cuando accedió a la Liga Premier Nacional de Fútbol (NPSL) y otro más en el NISA Showcase.
En su roce con equipos profesionales, tiene como mayor hazaña haber alcanzado los cuartos de final de la Open Cup, un longevo torneo de Estados Unidos.
El club celebró la llegada de la Brujita con la idea de que ayudará a "desarrollar una metodología deportiva de alto nivel, implementar estrategias innovadoras para mejorar el rendimiento del equipo y fomentar el talento joven".
El objetivo -explicaron desde la institución- "es identificar y desarrollar talento, construir una sólida academia juvenil, formar alianzas estratégicas internacionales y aumentar el crecimiento comercial a través de patrocinios, venta de entradas y merchandising".