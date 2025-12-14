Estudiantes LP superó a Racing Club, es el campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, jugará la próxima Copa Libertadores de América y pudo festejar sin interferencias.
El choque Verón / AFA no impidió que Estudiantes LP fuese campeón
Mucho se habló de que AFA enviaría al 'bombo' a Estudiantes LP pero es el campeón, sin interferencias y con Juan Sebastián Verón sentado en la platea.
Su presidente suspendido, Juan Sebastián Verón, estuvo sentado en una platea mientras recurre al tribunal TAS contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No hubo 'bombo' y ganó por penales 5-4 en penales.
Todas las especulaciones previas cayeron tal como otras, comenzando por la idea de que los playoffs estaban 'arreglados' a favor de Rosario Central o de Boca Juniors o de Argentinos Juniors. O que 'los pitos' favorecerían a Racing Club.
Nada de todo eso sucedió.
El partido
El partido concluyó 1-1 en el tiempo reglamentario y en el alargue en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Racing Club parecía el campeón al final de los '90, pero Estudiantes LP no se rindió y forzó un final dramático.
Abrió el marcador Adrián Martínez a los 80', y Guido Carrillo igualó a los 93'.
Racing estuvo cerca en el alargue, con un cabezazo de Martínez pero el arquero Muslera realizó una gran atajada.
En los penales, Racing Club perdió por el penal errado por Franco Pardo.
Antes, para Estudiantes convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez.
Racing falló con Gastón Martirena y Franco Pardo.
Muslera fue decisivo. Él dijo:
- "Quisiera agradecer a todas las personas que vinieron hasta aquí, a aquellas que se quedaron en La Plata y a toda mi familia. Nos daban por vencidos hace unas semanas, pero llegamos hasta aquí. Estudiantes tiene un gran corazón. Estoy feliz de haber contribuido a conseguir este título, porque el equipo lo merecía".
- "Todo sucede por una razón nosotros pasamos por muchas situaciones. Este deporte, a pesar de lo que puedan decir los analistas, tiene aspectos imprevisibles"
- "Estudiantes es un club modelo y tiene una mentalidad europea. He estado allí durante mucho tiempo y el club lo vive de esta manera. Todo el personal y los dirigentes han hecho posible que hoy estemos celebrando con toda esta gente que vino a apoyarnos".
Desde Türkiye llegó esta felicitación para Muslera:
Traducción: ¡Felicitaciones a nuestro inolvidable capitán Fernando Muslera por ganar el campeonato en Argentina con Estudiantes
Y Estudiantes LP 'sacó chapa' de 'plantarse al Chiqui' (Claudio Tapia) y salir airoso.