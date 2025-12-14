El choque Verón / AFA no impidió que Estudiantes LP fuese campeón

Racing Club parecía el campeón al final de los '90, pero Estudiantes LP no se rindió y forzó un final dramático.

Abrió el marcador Adrián Martínez a los 80', y Guido Carrillo igualó a los 93'.

Racing estuvo cerca en el alargue, con un cabezazo de Martínez pero el arquero Muslera realizó una gran atajada.

En los penales, Racing Club perdió por el penal errado por Franco Pardo.

Antes, para Estudiantes convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez.

Racing falló con Gastón Martirena y Franco Pardo.

Embed

Muslera fue decisivo. Él dijo:

"Quisiera agradecer a todas las personas que vinieron hasta aquí, a aquellas que se quedaron en La Plata y a toda mi familia. Nos daban por vencidos hace unas semanas, pero llegamos hasta aquí. Estudiantes tiene un gran corazón. Estoy feliz de haber contribuido a conseguir este título, porque el equipo lo merecía".

"Todo sucede por una razón nosotros pasamos por muchas situaciones. Este deporte, a pesar de lo que puedan decir los analistas, tiene aspectos imprevisibles"

"Estudiantes es un club modelo y tiene una mentalidad europea. He estado allí durante mucho tiempo y el club lo vive de esta manera. Todo el personal y los dirigentes han hecho posible que hoy estemos celebrando con toda esta gente que vino a apoyarnos".

Desde Türkiye llegó esta felicitación para Muslera:

Embed Estudiantes ile Arjantin’de ampiyonlua ulaan unutulmaz kaptanmz Fernando Muslera’y tebrik ederiz. pic.twitter.com/wxSgKcJB7j — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 14, 2025

Traducción: ¡Felicitaciones a nuestro inolvidable capitán Fernando Muslera por ganar el campeonato en Argentina con Estudiantes

-------------------

+ Info en Golazo24

Y Estudiantes LP 'sacó chapa' de 'plantarse al Chiqui' (Claudio Tapia) y salir airoso.

Embed Felicitaciones al presidente de Estudiantes de La Plata, el señor Juan Sebastián Verón. pic.twitter.com/IvWmffxoc5 — Luciano (@lucho_faris) December 14, 2025