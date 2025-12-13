Tras conocerse la noticia de su fallecimiento en Madrid, según informó la Agencia Noticias Argentinas, figuras de distintas generaciones recurrieron a las redes sociales y a los medios para despedir a uno de los actores más influyentes de la historia cultural del país, dueño de una carrera monumental que atravesó teatro, cine y televisión durante más de seis décadas.
MUNDO ARTÍSTICO DE LUTO
Partió un grande: "El maestro" Héctor Alterio falleció a los 96 años
El mundo artístico revalora la figura de quien llaman "El Maestro". La familia recibió apoyos desde la Argentina y España.
Pedro Sánchez- Presidente español
Uno de los mensajes más sentidos fue el del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien lo definió como un “actor inmenso y querido” y destacó la huella imborrable que dejó en cada uno de sus trabajos. El mandatario remarcó
Academia de Cine española
La entidad recordó que Alterio recibió el Goya de Honor en 2004, entregado por sus hijos Malena y Ernesto, subrayando su doble pertenencia artística entre Argentina y España.
Recuerdo de Marley
Por otro lado, Marley recordó un encuentro de hace 30 años en Venecia:
Desde el ámbito local, colegas y amigos expresaron su dolor con palabras cargadas de afecto, entre ellos, Leonardo Sbaraglia escribió: “Te llevo en mi alma, en mi corazón. Siempre vas a estar en mi escenario”, junto a una imagen de Cenizas del paraíso, de 1997, dirigida por Marcelo Piñeyro.
Gastón Pauls
El actor, por su parte, compartió una foto junto a Alterio y la definió como “una de las fotos más lindas de toda mi vida”, además lo despidió con un “buen viaje, maestro".
Fito Páez
El músico sumó a los homenajes un mensaje profundo y poético:
En diálogo con TN Luis Brandoni, remarcó la intensidad con la que Alterio vivió su carrera y lo definió sin rodeos como “un grandísimo actor”.
Las instituciones culturales tampoco quedaron al margen. La Asociación Argentina de Actores, Multiteatro y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, coincidieron en destacar su compromiso, excelencia y legado artístico.
