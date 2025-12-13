Partió un grande: "El maestro" Héctor Alterio falleció a los 96 años

“La foto con el genial Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia tiene 30 años, en Venecia. Lo talentoso y agradable que era Héctor (Leo obviamente también) y justo me apareció en el celu esta foto y quería recordarlo y homenajearlo. ¡Buen viaje Héctor!". “La foto con el genial Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia tiene 30 años, en Venecia. Lo talentoso y agradable que era Héctor (Leo obviamente también) y justo me apareció en el celu esta foto y quería recordarlo y homenajearlo. ¡Buen viaje Héctor!".

Desde el ámbito local, colegas y amigos expresaron su dolor con palabras cargadas de afecto, entre ellos, Leonardo Sbaraglia escribió: “Te llevo en mi alma, en mi corazón. Siempre vas a estar en mi escenario”, junto a una imagen de Cenizas del paraíso, de 1997, dirigida por Marcelo Piñeyro.

720 Despedida de Gastón Pauls “buen viaje, maestro”. (Foto NA)

Gastón Pauls

El actor, por su parte, compartió una foto junto a Alterio y la definió como “una de las fotos más lindas de toda mi vida”, además lo despidió con un “buen viaje, maestro".

Fito Páez

El músico sumó a los homenajes un mensaje profundo y poético:

Chau Hector!, gracias por darnos tanto, tan hermoso a todos los que tuvimos la suerte de conocerte y ser tus espectadores. Gracias por tu profundo humanismo cuando bordaste e interpretabas a cada uno de tus personajes. Y gracias por tus clases de humildad en el set de filmación. ¡Gracias Hector! Mi amor a sus familiares y amigos Chau Hector!, gracias por darnos tanto, tan hermoso a todos los que tuvimos la suerte de conocerte y ser tus espectadores. Gracias por tu profundo humanismo cuando bordaste e interpretabas a cada uno de tus personajes. Y gracias por tus clases de humildad en el set de filmación. ¡Gracias Hector! Mi amor a sus familiares y amigos

En diálogo con TN Luis Brandoni, remarcó la intensidad con la que Alterio vivió su carrera y lo definió sin rodeos como “un grandísimo actor”.

Las instituciones culturales tampoco quedaron al margen. La Asociación Argentina de Actores, Multiteatro y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, coincidieron en destacar su compromiso, excelencia y legado artístico.

