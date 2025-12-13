La Estrella de Belén entre la fe, la historia y la cibernética

La historia de una cronología ajustada

Originalmente, los expertos barajaban una ventana de tiempo amplia para el natalicio (entre el 8 a.C. y el 1 d.C.). Sin embargo, el análisis minucioso de la evidencia histórica sugiere que la fecha más probable del evento se sitúa "entre los años 3 y 2 a.C."

Este es un dato reforzado por escritos como los del historiador Flavio Josefo, que ubican la muerte de Herodes alrededor del año 4 a.C., situando el nacimiento antes de esa fecha.

Estrellas: Astronomía computarizada

El desarrollo de la Ciberastronomía , que permite "proyectar hacia el pasado o hacia el futuro la posición de los astros en cualquier momento y lugar," ha puesto el foco en las conjunciones planetarias como la explicación más científica. Estas simulaciones, como las realizadas con programas como Stellarium (una herramienta pedagógica destacada por el Dr. Alejandro Gangui, astrofísico e investigador del Conicet), han identificado dos eventos notables:

La Triple Conjunción (6 a.C.)

En el año 6 a.C., ocurrió una triple conjunción de Marte, Júpiter y Saturno cerca de la estrella Al Risha en la constelación de Pisces. Aunque "interesante a la vista," los astros "no se acercaron tanto como parecer un solo cuerpo celeste" y la fecha se considera "muy temprana para el nacimiento de Jesús."

La Conjunción Venus-Júpiter (2 a.C.)

La investigación moderna, asistida por la simulación con gran exactitud, ha señalado la conjunción de Venus y Júpiter ocurrida el 12 de Agosto del año 2 a.C. como el candidato más sólido.

Raridad y Brillo: Ambos planetas, los más brillantes, emergieron en el amanecer en una conjunción "tan próxima que parecían tocarse," siendo una visión "supremamente rara" que encaja con las fechas más probables del natalicio.

Significado Astrológico: El fenómeno tuvo lugar en la constelación Leo, el León, un "símbolo de realeza y poder," interpretado por estos astrólogos como el anuncio del nacimiento de un nuevo rey.

El Misterio del Movimiento Resuelto: El relato bíblico plantea una aparente contradicción: los sabios vieron la estrella "en el Oriente" pero esta "iba delante de ellos" hacia Belén (Occidente). La dinámica orbital explica esto: en la conjunción, Venus permanece cerca del Sol en Oriente, pero Júpiter se separa lentamente. "A lo largo de los siguientes meses se eleva sobre los cielos, cruza el cenit... y se desplaza hacia el Occidente cuando los sabios emprenden su camino siguiendo a este brillante planeta."

El legado de la Estrella de Belén

El astro bíblico no solo ha impulsado la investigación científica, sino que ha servido como un ejemplo de cómo los eventos celestes, que responden a las Leyes de Newton, han sido interpretados por la humanidad a lo largo de la historia, incluso con implicaciones mitológicas, como la historia griega de Las Pléyades y la persecución de Orión.

La simulación astronómica de la conjunción Venus-Júpiter del 2 a.C. provee la mejor respuesta a la pregunta: ¿Qué fue lo que los "sabios" vieron en el cielo? Como reflexiona Guy Consolmagno SJ, director de la Specola vaticana, si fue un acontecimiento astronómico, "debió haber sido algo extraordinario," y la evidencia apunta a que fue un fenómeno natural extraordinario, perfectamente explicable por la dinámica celeste.

Más noticias en Urgente24:

Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%

La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas

¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"

Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental