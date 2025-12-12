Gdansk: del epicentro de la Segunda Guerra Mundial al mejor mercadillo de Navidad de Europa

El reconocimiento europeo llegó acompañado de cifras contundentes. En 2023, el mercadillo recibió cerca de 700.000 visitantes, mientras que en 2024 la cifra superó los 1,3 millones. En los días de mayor afluencia, el flujo llegó a rozar las 90.000 personas en una sola jornada, consolidando a Gdansk como uno de los destinos navideños más concurridos del continente. Lejos de saturar la experiencia, la organización logra distribuir actividades, escenarios y recorridos, manteniendo un equilibrio poco habitual en ferias de esta magnitud.

Tradición, gastronomía y vida cultural

La tradición de los mercados en Gdansk se remonta a siglos atrás, cuando la ciudad ya era un punto clave del comercio en la región del Báltico. Ese legado sigue vivo en una feria donde la artesanía local y la gastronomía regional ocupan un lugar central, aportando identidad y carácter a la experiencia navideña.

Entre los puestos abundan los sabores típicos de la región de Pomerania. Sopas calientes como la barszcz (sopa de remolacha), ideales para combatir el frío, conviven con los clásicos pierogi, pequeñas empanadillas rellenas de patata, queso o carne. También es habitual encontrar zapiekanka, una baguette gratinada con queso y champiñones, además de dulces especiados, masas calientes y bebidas tradicionales como el grzaniec, el vino caliente especiado tan presente en los mercados centroeuropeos.

La programación cultural completa la propuesta. A lo largo de la semana, el mercadillo ofrece conciertos, espectáculos teatrales y actividades pensadas para públicos de todas las edades. Coros, representaciones navideñas, animaciones infantiles y música en vivo convierten cada visita en una experiencia distinta, incluso para quienes regresan más de una vez durante la temporada.

... El casco histórico de Gdansk, reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial, se transforma en una postal luminosa durante la temporada navideña.

El premio que consolidó su fama europea

La elección de Gdansk como Mejor Mercadillo Navideño de Europa por parte de European Best Destinations terminó de consolidar su proyección internacional. El galardón, otorgado a partir del voto popular de viajeros de distintos países, posicionó a la ciudad por encima de destinos históricamente asociados a la Navidad europea.

Este reconocimiento no solo impactó en el turismo estacional, sino también en la imagen global de Gdansk. La ciudad dejó de ser únicamente un lugar asociado a la memoria histórica para convertirse en un destino cultural y festivo, capaz de atraer visitantes durante todo el año, con un pico especial en los meses de invierno.

Hoy, el mercadillo navideño funciona como el cierre perfecto de esa transformación. En una ciudad donde comenzó la mayor tragedia del siglo XX, la Navidad se convirtió en símbolo de reconstrucción, encuentro y celebración. Una lección clara de cómo el pasado puede iluminar el presente sin quedar atrapado en él.

