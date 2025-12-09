La Fuente del Ángel Caído: el único monumento público al diablo ubicado a 666 metros de altura

El pedestal diseñado por Jareño potencia esa interpretación. De base octogonal, incorpora siete figuras demoníacas talladas en relieve (rostros grotescos, serpientes, criaturas aladas) que sostienen la fuente como si fueran testigos de la caída. Esa imagen remite tanto al romanticismo tardío como a la iconografía bíblica: la idea de Lucifer como ‘estrella que cae del cielo’, asociada tradicionalmente al versículo de Isaías 14:12, donde se menciona la caída del ángel rebelde. La combinación entre estética gótica e imaginario religioso consolidó una lectura clara: en el siglo XIX la figura del diablo era frecuente en el arte europeo, pero no en el espacio público; y ese carácter excepcional es, justamente, lo que vuelve a esta obra tan singular.

A esa carga simbólica se suma su raíz literaria. Más que ilustrar un pasaje concreto, Bellver tomó de Paraíso Perdido la idea central: la caída como drama cósmico, como ruptura definitiva. Ese cruce entre literatura, alegoría y escultura es lo que sostiene la potencia de la Fuente del Ángel Caído, más allá del mito que la rodea.

Una instalación polémica para su tiempo

La decisión de colocar una figura del diablo en un espacio público generó dudas en su momento. Algunos la vieron como una provocación, otros como un gesto de modernidad en pleno siglo XIX. Las autoridades aclararon que la obra debía leerse como una alegoría literaria y no como un gesto religioso, un matiz que ayudó a desactivar las críticas iniciales. El propio catálogo de la Exposición Nacional de 1878 definía la obra como ‘una escena de desesperación y abatimiento’, una interpretación que reforzó su lectura como símbolo de derrota. Con el tiempo, esa mirada consolidó a la Fuente del Ángel Caído como uno de los iconos más singulares de Madrid.

... Vista general del Parque del Retiro, escenario donde se encuentra la célebre Fuente del Ángel Caído.

El número que alimentó la leyenda

Pero el capítulo que terminó de construir su mito llegó después. Distintas mediciones confirmaron que la fuente está ubicada a 666 metros sobre el nivel del mar, un dato imposible de separar de su historia. No hay prueba de una intención deliberada, pero la coincidencia alimentó especulaciones y convirtió el lugar en un punto de atracción para quienes buscan la frontera entre historia y misterio. La cifra, sumada a la iconografía y al origen literario, terminó por sellar la leyenda.

Hoy, lejos de la polémica del siglo XIX, la fuente es una parada obligada para quienes buscan en Madrid algo distinto a lo habitual. Turistas, curiosos y locales se detienen frente a la mirada caída de Lucifer intentando descifrar qué hace una figura así en medio del Retiro. Y esa misma pregunta es, probablemente, la que la mantuvo viva durante más de cien años: la capacidad de provocar sin gritar y de mezclar arte y mito sin pedir permiso.

La obra, además, tiene un eco inesperado para los argentinos. El Palacio Barolo, en Buenos Aires, construido bajo la estructura simbólica de la Divina Comedia, también juega con la imaginería dantesca del infierno, el purgatorio y el paraíso. Ambas ciudades, cada una a su modo, incorporaron a su paisaje urbano figuras caídas, pasajes literarios y símbolos que hablan de lo mismo: la tensión eterna entre luz y oscuridad, entre gloria y caída.

La Fuente del Ángel Caído funciona, en definitiva, como un recordatorio de que Europa convive con sus mitos sin esconderlos. Y que a veces, para entender una ciudad, basta con detenerse frente a una obra que parece fuera de lugar… hasta que uno descubre que siempre estuvo exactamente donde tenía que estar: a 666 metros sobre el nivel del mar.

