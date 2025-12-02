Brasil tendrá el primer parque temático de Disney gratuito: desde cuándo y dónde

Este evento de Disney se llevará a cabo en el Parque Barigui ubicado en Curitiba y abrirá sus puertas desde el 4 hasta el 23 de diciembre. El Parque Mágico Disney será gratuito y abrirá todos los días de 10 a 22. El mismo contará con experiencias temáticas relacionadas a los personajes más famosos, espacios para tomarse fotos, decoraciones y un árbol navideño de 35 metros.