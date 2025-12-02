Brasil tendrá el primer parque temático de Disney gratuito: desde cuándo y dónde

Se trata de una noticia que no dejó indiferente a nadie ya que para ir a un parque de Disney se debe viajar a Estados Unidos o Francia. Sin embargo, en esta oportunidad Brasil albergará un evento inédito en el cual se espera a muchísimos locales y también turistas.
Brasil contará con un parque temático de Disney
Curitiba, la capital de Paraná, será la ciudad que tendrá este parque temático de Disney por todo diciembre. Se trata de un evento que celebra la Navidad de manera especial y diferente. Serán 44 días de celebraciones ligadas a una de las épocas más mágicas del año.
Este evento de Disney se llevará a cabo en el Parque Barigui ubicado en Curitiba y abrirá sus puertas desde el 4 hasta el 23 de diciembre. El Parque Mágico Disney será gratuito y abrirá todos los días de 10 a 22. El mismo contará con experiencias temáticas relacionadas a los personajes más famosos, espacios para tomarse fotos, decoraciones y un árbol navideño de 35 metros.
"Disney Celebra: una navidad inolvidable" es el nombre de este espectáculo que también contará con Disney+ Open Air. El mismo se trata de un espacio al aire libre donde se proyectarán películas clásicas en una pantalla de 45 metro cuadrados. Habrá tres proyecciones diarias a las 9:30, 15 y 19 desde el 6 hasta el 23 de diciembre.
Por si fuera poco, también va a tener espectáculos en vivo en el Centro de Eventos Positivo con entradas agotadas. Se esperan más de 30 artistas, efectos, bandas sonoras y todo el universo de Disney desplegando su magia de la mejor manera en un hemisferio que va a estar celebrando la Navidad con todo.
