El emblemático Faro Argentino del Palacio Barolo vuelve a teñirse de rosa durante octubre, transformándose en un Faro Rosa que ilumina la ciudad con un poderoso mensaje: la detección temprana del cáncer de mama salva vidas. Desde hace una década, esta acción se convirtió en un símbolo urbano clave para la prevención y la conciencia.
El emblemático Faro Argentino del Palacio Barolo alerta sobre el cáncer de mama
En apoyo a la concientización sobre el cáncer de mama y para visibilizar esta enfermedad, el Faro Argentino del Palacio Barolo se ilumina en rosa
La iniciativa fue impulsada en 2015 por el Dr. Miqueas Thärigen (M.N. 95.910), miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología, quien se inspiró tras ver el Empire State iluminado de rosa en Nueva York. "Pensé inmediatamente en el faro del Palacio Barolo y su poder simbólico. Lo iluminamos para recordar que la prevención es la mejor herramienta que tenemos", explicó el especialista.
Cita con la prevención
Cada noche de octubre, a las 22:00, el faro se enciende por 20 minutos. Este llamado a la conciencia colectiva se basa en un dato fundamental: "Cuando el cáncer de mama se detecta precozmente, más del 90% de los casos son curables, y esa es la razón de nuestra campaña", subraya el Dr. Thärigen.
Este año, el Faro Rosa cuenta con el apoyo de la ONG Cuidá las Lolas, LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer) y la Fundación Los Amigos del Palacio Barolo. Además, se suman especialistas como la Dra. Karina Pesce y las artes visuales para multiplicar el mensaje.
La ONG Cuidá las Lolas, con su 12° edición de la campaña “Una imagen te salva”, une arte, diseño y salud. Su Galería Digital reúne a más de 500 artistas bajo el lema: “El arte, como la mamografía, revela”.
La campaña resalta la importancia de los controles periódicos (mamografía anual y autoexamen mensual) y de mantener hábitos saludables: realizar actividad física, moderar el consumo de alcohol, evitar el tabaco y reducir los alimentos ultraprocesados. "Queremos que el Faro Rosa sea un recordatorio: la detección temprana salva vidas, y cada día cuenta”, concluye Miqueas
