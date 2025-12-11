El radicalismo quiere ganar en Newell´s y endulza los oídos con traer a Messi

Boero es el brazo del oficialismo del gobernador Maximiliano Pullaro en la Lepra, por lo que cuenta con un fuerte respaldo de las altas esferas provinciales. Según consigna el sitio Letra P, además tiene buen vínculo con Pablo Javkin, intendente de Rosario.

"Lo vamos a respaldar porque es importante que los clubes de la provincia estén ordenados", le dijeron a ese sitio fuentes cercanas a Pullaro.

"Cumplir el sueño de que venga Messi"

Mientras da las últimas puntadas, Boero aseguró este jueves en un acto que buscará repatriar a Lionel Messi. "Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi", dijo en un acto, mientras mostraba la camiseta número 10 de Newell´s que usó Maradona, pero con el nombre de Messi estampado en la espalda.

A pesar de que el fuerte es el oficialismo de Santa Fe, el candidato también ofreció una foto con Sergio Massa. Se encontró con el ex ministro de Economía hace más de un mes, en lo que quiso ser una muestra del apoyo que también consigue del peronismo.

Las 4 listas para las elecciones en Newell´s

El otro candidato fuerte que tienen los comicios en la Lepra es Cristian D’Amico, que va con la lista Nuevo Frente Rojinegro.

Luego está Juan Cúneo, de Fuerza Leprosa. También Guillermo Muñoz, de Agrupación 8 de Marzo.

