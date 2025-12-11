Las elecciones en Newell´s están en el horizonte. El próximo domingo 14 de diciembre, el club rosarino irá a las urnas para definir quién será su nuevo presidente, tras la finalización del mandato de Ignacio Astore, que cierra su gestión al rojo vivo.
ELECCIONES EN LA LEPRA
El radicalismo quiere ganar en Newell´s y endulza los oídos con traer a Messi
El candidato a presidente Ignacio Boero da las últimas puntadas antes de las elecciones en Newell´s y coquetea con repatriar a Lionel Messi.
Newell´s busca definir a su siguiente mandatario para encontrar una salida al magro presente. El conjunto leproso coqueteó con el descenso sobre el final de 2025, pero su flojo desempeño se remonta mucho antes. Los socios quedaron muy insatisfechos con la gestión de Astore, cuyo balance se tradujo en lo que fue una lucha nerviosa por la permanencia.
En febrero pasado un grupo de hinchas provocó una toma del club a modo de reclamo hacia la dirigencia, exigiendo además que se adelanten las elecciones para darle salida al presidente.
Ya con la salida compleja del Ogro Fabbiani (un hombre de la casa) consumada, pero con el interinato de un Lucas Bernardi que no se quedará mucho tiempo, ahora los focos están puestos en la presidencia.
Ignacio Boero, el candidato del oficialismo santafecino que muestra respaldo peronista
En la carrera está Ignacio Boero, hombre del radicalismo que puja fuerte por quedarse con el voto de los socios. Ex concejal de Alvear por el oficialismo de la provincia de Santa Fe, Boero acaba de renunciar a esa banca para lanzarse de lleno en la política de Newell´s, y va como candidato por la lista UNEN, donde además lo acompaña el ex futbolista Roberto Sensini.
Boero es el brazo del oficialismo del gobernador Maximiliano Pullaro en la Lepra, por lo que cuenta con un fuerte respaldo de las altas esferas provinciales. Según consigna el sitio Letra P, además tiene buen vínculo con Pablo Javkin, intendente de Rosario.
"Lo vamos a respaldar porque es importante que los clubes de la provincia estén ordenados", le dijeron a ese sitio fuentes cercanas a Pullaro.
"Cumplir el sueño de que venga Messi"
Mientras da las últimas puntadas, Boero aseguró este jueves en un acto que buscará repatriar a Lionel Messi. "Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi", dijo en un acto, mientras mostraba la camiseta número 10 de Newell´s que usó Maradona, pero con el nombre de Messi estampado en la espalda.
A pesar de que el fuerte es el oficialismo de Santa Fe, el candidato también ofreció una foto con Sergio Massa. Se encontró con el ex ministro de Economía hace más de un mes, en lo que quiso ser una muestra del apoyo que también consigue del peronismo.
Las 4 listas para las elecciones en Newell´s
El otro candidato fuerte que tienen los comicios en la Lepra es Cristian D’Amico, que va con la lista Nuevo Frente Rojinegro.
Luego está Juan Cúneo, de Fuerza Leprosa. También Guillermo Muñoz, de Agrupación 8 de Marzo.