El bombazo sobre Eduardo Domínguez que todos en Boca estaban esperando

Sin embargo, llama la atención que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no haya avanzado por el “Barba”. Según revelaron en CEF, existen motivos claros detrás de esta postura que muchos en Boca no entienden.

El periodista partidario Luciano Cofano sostuvo que en el club no cayó bien una declaración de Domínguez a comienzos de 2025, cuando afirmó: “Hace siete técnicos que no me buscan. Me parece que no les gusto mucho”. Estas palabras, entre otras, habrían generado cierto malestar en la dirigencia y explicarían por qué no se plantearon su contratación.

Por ahora, el entrenador de Boca sigue siendo Claudio Úbeda, y todo indica que el “Sifón” continuará al mando del plantel durante la temporada 2026.

La final de Estudiantes en el Torneo Clausura

Por el momento, Eduardo Domínguez continúa al mando de Estudiantes de La Plata y se prepara para disputar nada menos que la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional del fútbol argentino

El Pincha estuvo muy cerca de quedarse fuera de los playoffs tras una fase regular irregular, accediendo a los octavos de final como el peor clasificado de su zona. Sin embargo, el equipo supo recomponerse: primero eliminó al mejor de la otra zona, Rosario Central; luego se impuso en Santiago del Estero ante Central Córdoba; y finalmente venció a Gimnasia en un clásico decisivo.

Mañana, sábado 13 de diciembre de 2025, Estudiantes tendrá la oportunidad de coronarse campeón del Clausura cuando se mida ante el Racing Club de Gustavo Costas. La final se disputará en Santiago del Estero desde las 21:00 horas.

Desde su llegada en marzo de 2023, Domínguez ha liderado una etapa muy exitosa para el club, con tres títulos obtenidos: Copa Argentina 2023 (1-0 frente a Defensa y Justicia) Copa de la Liga 2024 (5-4 ante Vélez en la final) Trofeo de Campeones (3-0 frente a Vélez).

Ahora, el entrenador irá en busca de su cuarto campeonato con la institución platense.

