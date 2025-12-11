Mundial 2026: Sorpresa, peligra la participación de Irán

¿Qué debería hacer Irán ante la prohibición de visas a sus jugadores e hinchas?

Si jugadores de la selección de Irán no pueden ingresar a Estados Unidos analizamos 4 posibilidades que tiene la federación para realizar.

La primera es la más drástica y por lógica la que la mayoría haría, retirarse del Mundial 2026 debido a la falta de respeto de Estados Unidos con el país asiático. Siempre hay que tener algo de orgullo y no rogarle a nadie y menos a Estados Unidos.

image

La otra, que ya la hicieron, pero no tuvo efecto, es pedir ayuda a la FIFA para que Estados Unidos afloje y por lo menos le otorgue las visas a los dirigentes y jugadores, aunque esta posibilidad es difícil que se concrete por dos razones. Ya le pidieron a FIFA ayuda para las visas para asistir al sorteo y no tuvo resultado positivo. La segunda, como dijimos antes, si a Maradona nunca le volvieron a dar la visa siendo Maradona entonces no lo harán con los iraníes.

Pasamos a la tercera opción, un poco más loca, es pedir a FIFA un cambio de sede, que trasladen los partidos de Irán a México o Canadá, entonces se evitarían estos problemas. Y si por esas casualidades Irán pasa de fase ir sacándole los partidos a Estados Unidos (también a modo de castigo) y trasladarlos mientras juegue Irán. Esta idea es una utopía debido al encantamiento que tiene Gianni Infantino, presidente de FIFA, con Donald Trump, algo que arrastra desde el Mundial de Clubes 2025.

Por último, la más vergonzosa para Irán, no citar a los jugadores que tengan prohibida la entrada a Estados Unidos, ya que esta sería una victoria política del país del norte, y el país asiático demostraría cierto sometimiento ante uno de sus mayores enemigos.

Lo cierto es que Irán ya demostró cierto grado de rebeldía al no mandar a ningún representante al sorteo del Mundial 2026, por eso esperamos que no tome la última opción como decisión, ya que si esto se da finalmente la política estará por encima del juego, por encima del fútbol, y eso es muy grave para el deporte más popular del mundo.

+ de Golazo24

Sorteo Mundial 2026: La Selección Argentina integrará al grupo "J" junto a Argelia, Austria y Jordania

Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"

Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla