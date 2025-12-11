Hace una semana se realizó el sorteo del Mundial 2026, donde la delegación de Irán no se hizo presente debido a que Estados Unidos les negó la visa a algunos integrantes de la Federación Iraní de Fútbol, entre ellos su presidente Mahdi Taj, y por eso decidieron no asistir. Ahora el país norteamericano va más allá y toma una decisión que hace peligrar la participación de Irán.
BOMBAZO MUNDIAL
Mundial 2026: Sorpresa, peligra la participación de Irán
El Gobierno de Estados Unidos tomó una decisión crucial y que pondría en jaque la participación de Irán en el Mundial 2026.
La decisión de Estados Unidos con los hinchas y algunos jugadores de Irán
El gobierno de los Estados Unidos acaba de anunciar que no les otorgará visas a los simpatizantes de Irán, ya que ese país se encuentra en la lista negra para la entrega de visas. Eso derivará en que no haya iraníes que vengan de afuera de los Estados Unidos. Pero esta medida también afecta a los jugadores.
Lo que sucede es que todos aquellos jugadores que hayan realizado el servicio militar en la “Guardia Revolucionaria Islámica” (una rama de las fuerzas armadas iraníes) no recibirán la visa por considerarla un organismo no avalado por el gobierno de Estados Unidos, y además un grupo terrorista.
Ante esta prohibición la situación en la Federación Iraní de Fútbol es de suma tensión, y no sería raro que estén avalando la posibilidad de retirarse del Mundial 2026 ya que es una falta de respeto lo que está haciendo Estados Unidos, primero con el presidente de la federación y ahora con los jugadores.
Esta actitud es esperable por parte de Estados Unidos, imagínese si le tenían prohibida la entrada a Diego Armando Maradona por su dopaje en el Mundial 94 demostrando un acto muy hipócrita siendo los mayores consumidores de drogas del mundo. Por eso no sorprende lo de Irán. Pero ¿Qué puede hacer el país asiático ante esta situación?, analizamos las posibilidades.
¿Qué debería hacer Irán ante la prohibición de visas a sus jugadores e hinchas?
Si jugadores de la selección de Irán no pueden ingresar a Estados Unidos analizamos 4 posibilidades que tiene la federación para realizar.
La primera es la más drástica y por lógica la que la mayoría haría, retirarse del Mundial 2026 debido a la falta de respeto de Estados Unidos con el país asiático. Siempre hay que tener algo de orgullo y no rogarle a nadie y menos a Estados Unidos.
La otra, que ya la hicieron, pero no tuvo efecto, es pedir ayuda a la FIFA para que Estados Unidos afloje y por lo menos le otorgue las visas a los dirigentes y jugadores, aunque esta posibilidad es difícil que se concrete por dos razones. Ya le pidieron a FIFA ayuda para las visas para asistir al sorteo y no tuvo resultado positivo. La segunda, como dijimos antes, si a Maradona nunca le volvieron a dar la visa siendo Maradona entonces no lo harán con los iraníes.
Pasamos a la tercera opción, un poco más loca, es pedir a FIFA un cambio de sede, que trasladen los partidos de Irán a México o Canadá, entonces se evitarían estos problemas. Y si por esas casualidades Irán pasa de fase ir sacándole los partidos a Estados Unidos (también a modo de castigo) y trasladarlos mientras juegue Irán. Esta idea es una utopía debido al encantamiento que tiene Gianni Infantino, presidente de FIFA, con Donald Trump, algo que arrastra desde el Mundial de Clubes 2025.
Por último, la más vergonzosa para Irán, no citar a los jugadores que tengan prohibida la entrada a Estados Unidos, ya que esta sería una victoria política del país del norte, y el país asiático demostraría cierto sometimiento ante uno de sus mayores enemigos.
Lo cierto es que Irán ya demostró cierto grado de rebeldía al no mandar a ningún representante al sorteo del Mundial 2026, por eso esperamos que no tome la última opción como decisión, ya que si esto se da finalmente la política estará por encima del juego, por encima del fútbol, y eso es muy grave para el deporte más popular del mundo.
