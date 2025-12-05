Sorteo Mundial 2026: La Selección Argentina integrará al grupo "J" junto a Argelia, Austria y Jordania

Se realizó el sorteo de la XXIII Copa del Mundo y Argentina tendrá una primera etapa bastante accesible, pero se empieza a complicar en la segunda ronda, ya que desde 16vos de final podrá enfrentarse a dos campeones del mundo, esa es la noticia negra del seleccionado de Lionel Scaloni.
El resto de los sudamericanos tuvieron suertes dispares. Brasil va con el grupo más complicado el "C", ya que debutará con Marruecos, y luego tendrá a Escocia y Haití. Luego Paraguay estará con Estados Unidos, Australia, y el ganador del playoff europeo 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo), teniendo un grupo (el "D") del que puede llegar a ser ganador. Ecuador va al grupo "E" junto a Alemania, Curazao, y Costa de Marfil. Por último Colombia va al grupo "K" con Portugal, Uzbekistán, y el ganador del playoff 2.
Los grupos del mundial
Grupo "A": México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)
Grupo "B": Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina)
Grupo "C": Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Grupo "D": EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
Grupo "E": Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo "F": Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
Grupo "G": Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo "H": España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Grupo "I": Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák)
Grupo "J": Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
Grupo "K": Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)
Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.
05-12-2025 16:11
Argentina integrará el grupo "J", complicado cruce de 16vos
Argentina le tocó dentro de todo una zona accesible, el grupo "J" junto a Argelia, Austria y Jordania. El debút será ante los africanos, el problema es el posible cruce de 16vos de final, ya que si sale 1º o 2º iría ante un campeón del mundo, España o Uruguay, integrantes dle grupo "H".
05-12-2025 16:07
05-12-2025 16:06
05-12-2025 16:05
05-12-2025 16:04
05-12-2025 16:03
05-12-2025 16:02
05-12-2025 16:01
05-12-2025 16:01
05-12-2025 16:00
05-12-2025 15:59
05-12-2025 15:58
05-12-2025 15:55
05-12-2025 15:54
05-12-2025 15:53
05-12-2025 15:52
05-12-2025 15:51
Argentina debuta con Argelia.
05-12-2025 15:50
05-12-2025 15:50
05-12-2025 15:49
05-12-2025 15:49
05-12-2025 15:48
05-12-2025 15:47
05-12-2025 15:47
05-12-2025 15:45
El partido inaugural será México y Sudáfria en el Estadio Azteca.
05-12-2025 15:43
05-12-2025 15:42
05-12-2025 15:41
El primer rival que conoce Argentina es Austria. Será el segundo rival del grupo "J".
05-12-2025 15:40
05-12-2025 15:40
05-12-2025 15:39
05-12-2025 15:39
05-12-2025 15:37
05-12-2025 15:37
05-12-2025 15:37
05-12-2025 15:36
05-12-2025 15:36
05-12-2025 15:31
05-12-2025 15:30
05-12-2025 15:29
Argentina va al grupo "J" y si pasa de ronda tendrá un rival del grupo "H" en 16vos de final, donde se encuentra España, solo enfrenta a los ibéricos si uno es 1º y el otro 2º.
05-12-2025 15:29
05-12-2025 15:28
05-12-2025 15:28
05-12-2025 15:27
05-12-2025 15:27
05-12-2025 15:25
Comienza el sorteo
Presentan el bombo 1 y empiezan a sacar los equipos.
05-12-2025 15:19
Presentan a las 4 figuras del deporte norteamericano que participarán del sorteo
Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge, y Wayne Gretzky son presentados como los encargados de sacar las bolillas de los 4 bombos. El Basquet, Hockey sobre hielo, Fútbol Americano y Béisbol, los cuatro deportes más famosos en Estados Unidos, representados por estas figuras del deporte.
05-12-2025 15:16
En instantes arranca el sorteo del Mundial 2026
05-12-2025 14:59
Ubican a México, Canadá y Estados Unidos en sus repectivos grupos
Gianni Infantino explica el formato y se viene el sorteo
05-12-2025 14:39
Ingresa Lionel Scaloni con la Copa del Mundo
05-12-2025 14:34
Increíble, Infantino le entrega un trofeo y medalla a Trump
La adoración de GIanni Infantino a Donald Trump roza lo ridículo. Le entregó una medalla y un trofeo por "lograr la paz" en algunos países. Algo contradictorio ya que Estados Unidos es el país con más conflictos bélicos en la historia de la humanidad. Además los presidentes de México y Canadá están "pintados" como si sus países no organizaran el Mundial.
05-12-2025 14:22
Canta Robbie Williams y Nicole Scherzinger
05-12-2025 14:12
Habla Gianni Infantino
Luego de la presentacion de la ceremonia del sorteo por parte de los presentadores, habla el presidente de la FIFA. Quién se mostró agradecido a Donald Trump.
05-12-2025 14:01
Andrea Bocelli abre la ceremonia
La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 comienza con el italiano cantando uno de sus éxitos.
05-12-2025 14:00
Comienza la ceremonia del sorteo de la XXIII Copa del Mundo
05-12-2025 13:52
Los famosos del sorteo
Como presentadores estarán Rio Ferdinand y Samantha Johnson, además Eli Manning en la alfombra roja. Además, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky, serán los encargados de sacar las bolillas de los 4 bombos.
Para cerrar el tema famosos los artistas que actuarán en vivo serán Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, y cerrará Village People.
05-12-2025 13:47
El camino desde 16vos de final
El cuadro de 16vos de final para adelante está sorteado, así que Argentina una vez que sepa a qué grupo va, sabrá los posibles rivales de 16vos de final en adelante.
05-12-2025 13:40
Los grupos donde no debe caer Argentina
El orden para enfrentar a los rivales ya no se sorteará, están estipulados de antemano, algunos cabezas de serie debutan con rivales del bombo 2, otros del bombo 3 y otros del 4. Los grupos que debe evitar Argentina para no enfrentar al rival más difícil del grupo en el debut, o sea, del bombo 2, son “C”, “F”, “I” ni “L”.
05-12-2025 13:36
México, Canadá y EEUU tienen sus zonas predeterminadas
Los tres organizadores tienen los grupos ya designados. México irá al “A”, Canadá caerá en el grupo “B”, y Estados Unidos en el grupo “D”.
05-12-2025 13:28
Los bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Repechaje Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje Europa 3 (Turquía, Eslovaquia, Rumania o Kosovo) Repechaje Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o Congo), Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).
