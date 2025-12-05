Sorteo Mundial 2026: La Selección Argentina integrará al grupo "J" junto a Argelia, Austria y Jordania

Se realizó el sorteo del Mundial 2026 y la Selección Argentina estará en el grupo "J" junto a Austria, Argelia, y Jordania. El equipo de Lionel Scaloni no conoce fechas ni sedes, lo sabrá mañana, pero si el rival del debut, que será Argelia. Si pasa 1º o 2º el cruce de 16vos de final será complicadísimo.

sorteo El sorteo del Mundial 2026 estará repleto de famosos. El sorteo de la Copa del Mundo 2026 Se realizó el sorteo de la XXIII Copa del Mundo y Argentina tendrá una primera etapa bastante accesible, pero se empieza a complicar en la segunda ronda, ya que desde 16vos de final podrá enfrentarse a dos campeones del mundo, esa es la noticia negra del seleccionado de Lionel Scaloni.

Argentina fue a parar al grupo "J" con Argelia, rival con el que debutará, Austria será el segundo rival y el debutante Jordania será el último rival del grupo. El problema es si Argentina sale 1º o 2º, ya que se cruzará con el grupo "H". Allí están España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Por lógica España y Uruguay serán los dos primeros, y entonces rivales de Argentina en 16vos de final. Cruce complicado muy temprano.

El resto de los sudamericanos tuvieron suertes dispares. Brasil va con el grupo más complicado el "C", ya que debutará con Marruecos, y luego tendrá a Escocia y Haití. Luego Paraguay estará con Estados Unidos, Australia, y el ganador del playoff europeo 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo), teniendo un grupo (el "D") del que puede llegar a ser ganador. Ecuador va al grupo "E" junto a Alemania, Curazao, y Costa de Marfil. Por último Colombia va al grupo "K" con Portugal, Uzbekistán, y el ganador del playoff 2.

image Los grupos del mundial Grupo "A" : México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)

: México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda) Grupo "B" : Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina)

: Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina) Grupo "C" : Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo "D" : EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

: EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo) Grupo "E" : Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Grupo "F" : Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

: Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) Grupo "G" : Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Grupo "H" : España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Grupo "I" : Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák)

: Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák) Grupo "J": Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo "K" : Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)

: Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo) Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá. Live Blog Post Argentina integrará el grupo "J", complicado cruce de 16vos Argentina le tocó dentro de todo una zona accesible, el grupo "J" junto a Argelia, Austria y Jordania. El debút será ante los africanos, el problema es el posible cruce de 16vos de final, ya que si sale 1º o 2º iría ante un campeón del mundo, España o Uruguay, integrantes dle grupo "H". Live Blog Post Sudáfrica va al grupo "A" (México y Corea) El partido inaugural será México y Sudáfria en el Estadio Azteca. Live Blog Post ARGENTINA AL GRUPO "J" Argentina va al grupo "J" y si pasa de ronda tendrá un rival del grupo "H" en 16vos de final, donde se encuentra España, solo enfrenta a los ibéricos si uno es 1º y el otro 2º. Live Blog Post Presentan a las 4 figuras del deporte norteamericano que participarán del sorteo Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge, y Wayne Gretzky son presentados como los encargados de sacar las bolillas de los 4 bombos. El Basquet, Hockey sobre hielo, Fútbol Americano y Béisbol, los cuatro deportes más famosos en Estados Unidos, representados por estas figuras del deporte. Live Blog Post Ubican a México, Canadá y Estados Unidos en sus repectivos grupos Con la presencia de los 3 presidentes de los países organizadores sacaron las bolillas de cada uno de ellos. México fue al grupo "A", Canadá al "B" y Estados Unidos "D". Live Blog Post Increíble, Infantino le entrega un trofeo y medalla a Trump La adoración de GIanni Infantino a Donald Trump roza lo ridículo. Le entregó una medalla y un trofeo por "lograr la paz" en algunos países. Algo contradictorio ya que Estados Unidos es el país con más conflictos bélicos en la historia de la humanidad. Además los presidentes de México y Canadá están "pintados" como si sus países no organizaran el Mundial. Live Blog Post Canta Robbie Williams y Nicole Scherzinger Live Blog Post Andrea Bocelli abre la ceremonia La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 comienza con el italiano cantando uno de sus éxitos. Live Blog Post Los famosos del sorteo Como presentadores estarán Rio Ferdinand y Samantha Johnson, además Eli Manning en la alfombra roja. Además, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky, serán los encargados de sacar las bolillas de los 4 bombos. Para cerrar el tema famosos los artistas que actuarán en vivo serán Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, y cerrará Village People. figuras que estaran en el sorteo Live Blog Post El camino desde 16vos de final El cuadro de 16vos de final para adelante está sorteado, así que Argentina una vez que sepa a qué grupo va, sabrá los posibles rivales de 16vos de final en adelante. llaves 16vos de final Live Blog Post Los grupos donde no debe caer Argentina El orden para enfrentar a los rivales ya no se sorteará, están estipulados de antemano, algunos cabezas de serie debutan con rivales del bombo 2, otros del bombo 3 y otros del 4. Los grupos que debe evitar Argentina para no enfrentar al rival más difícil del grupo en el debut, o sea, del bombo 2, son “C”, “F”, “I” ni “L”. cuadro mundial Live Blog Post México, Canadá y EEUU tienen sus zonas predeterminadas Los tres organizadores tienen los grupos ya designados. México irá al “A”, Canadá caerá en el grupo “B”, y Estados Unidos en el grupo “D”. Live Blog Post Los bombos del sorteo del Mundial 2026 Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Repechaje Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje Europa 3 (Turquía, Eslovaquia, Rumania o Kosovo) Repechaje Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o Congo), Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak). bombos Live Blog Post Argentina va al bombo 1 El seleccionado de Lionel Scaloni será cabeza de serie y estará en el Bombo 1, evitando los rivales más fuertes como campeones del mundo y potencias mundiales.