Sorteo Mundial 2026: La Selección Argentina integrará al grupo "J" junto a Argelia, Austria y Jordania

Argentina integrará el grupo "J" del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. Si pasa a 16vos de final 1º o 2º podría enfrentar a España o Uruguay.

5 de diciembre de 2025 - 13:30

El sorteo de la Copa del Mundo 2026

Se realizó el sorteo de la XXIII Copa del Mundo y Argentina tendrá una primera etapa bastante accesible, pero se empieza a complicar en la segunda ronda, ya que desde 16vos de final podrá enfrentarse a dos campeones del mundo, esa es la noticia negra del seleccionado de Lionel Scaloni.

El resto de los sudamericanos tuvieron suertes dispares. Brasil va con el grupo más complicado el "C", ya que debutará con Marruecos, y luego tendrá a Escocia y Haití. Luego Paraguay estará con Estados Unidos, Australia, y el ganador del playoff europeo 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo), teniendo un grupo (el "D") del que puede llegar a ser ganador. Ecuador va al grupo "E" junto a Alemania, Curazao, y Costa de Marfil. Por último Colombia va al grupo "K" con Portugal, Uzbekistán, y el ganador del playoff 2.

Los grupos del mundial

  • Grupo "A": México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)
  • Grupo "B": Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina)
  • Grupo "C": Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
  • Grupo "D": EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
  • Grupo "E": Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
  • Grupo "F": Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
  • Grupo "G": Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
  • Grupo "H": España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
  • Grupo "I": Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák)
  • Grupo "J": Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
  • Grupo "K": Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)
  • Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.

Argentina integrará el grupo "J", complicado cruce de 16vos

Argentina le tocó dentro de todo una zona accesible, el grupo "J" junto a Argelia, Austria y Jordania. El debút será ante los africanos, el problema es el posible cruce de 16vos de final, ya que si sale 1º o 2º iría ante un campeón del mundo, España o Uruguay, integrantes dle grupo "H".

Grupo "F": Países Bajos, Japón Túnez, y ganador playoff europeo 2

Grupo "G": Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

Grupo "K": Portugal, Uzbekistan, Colombia, ganador playoff 2

GRUPO "J": ARGENTINA, ARGELIA, AUSTRIA, JORDANIA

Grupo "D": EEUU, Praguay, Australia, ganador playoff europeo 3

Grupo "H": España, Arabia Saudita, Uruguay, Cabo Verde

Grupo "I": Francia, Senegal, Noruega, ganador playoff 1 (el de Bolivia)

Grupo "E": Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo "C": Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Grupo "B": Canadá, Qatar, Suiza, ganador Playoff europeo 1

Grupo "A": Méjico, Sudáfrica, Corea y Ganador Playoff 4

Grupo "I": Francia, Senegal, Noruega

Grupo "K": Portugal, Uzbekistán, Colombia

Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Panamá

Grupo "J": Argentina, Argelia, Austria

Argentina debuta con Argelia.

Grupo "H": España, Uruguay, Arabia Saudita

Grupo "B": Brasil, Marruecos, Escocia

Grupo "G": Belgica, Iran, Egipto

Grupo "F": Países Bajos, Japón y Túnez

Grupo "E": Alemania, Ecuador, Costa de Marfil

Paraguay al grupo de EEUU y Australia el "D"

Qatar va al grupo "B" con Canadá y Suiza

Sudáfrica va al grupo "A" (México y Corea)

El partido inaugural será México y Sudáfria en el Estadio Azteca.

Croacia al grupo "L" con Inglaterra

Colombia al grupo "K" junto con Portugal

ARGENTINA VA CON AUSTRIA

El primer rival que conoce Argentina es Austria. Será el segundo rival del grupo "J".

Senegal al grupo de Francia en el grupo "I"

Uruguay al grupo de España el "H"

Iran va al grupo "G" con Bélgica

Japón va al grupo de Países Bajos ("F")

Ecuador al grupo de Alemania ("E")

Australia al grupo "D" con EEUU

Brasil debutará con Marruecos

Suiza va al grupo "B" junto con Canadá

Corea del Sur va al grupo "A" con México

Portugal al grupo "K" e Inglaterra al "L"

Francia al grupo "I"

ARGENTINA AL GRUPO "J"

Argentina va al grupo "J" y si pasa de ronda tendrá un rival del grupo "H" en 16vos de final, donde se encuentra España, solo enfrenta a los ibéricos si uno es 1º y el otro 2º.

España al grupo "H"

Bélgica al grupo "G"

Países Bajos al grupo "F"

Alemania al grupo "E"

Brasil al grupo "C"

Comienza el sorteo

Presentan el bombo 1 y empiezan a sacar los equipos.

Presentan a las 4 figuras del deporte norteamericano que participarán del sorteo

Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge, y Wayne Gretzky son presentados como los encargados de sacar las bolillas de los 4 bombos. El Basquet, Hockey sobre hielo, Fútbol Americano y Béisbol, los cuatro deportes más famosos en Estados Unidos, representados por estas figuras del deporte.

En instantes arranca el sorteo del Mundial 2026

Gianni Infantino explica el formato y se viene el sorteo

Ingresa Lionel Scaloni con la Copa del Mundo

Increíble, Infantino le entrega un trofeo y medalla a Trump

La adoración de GIanni Infantino a Donald Trump roza lo ridículo. Le entregó una medalla y un trofeo por "lograr la paz" en algunos países. Algo contradictorio ya que Estados Unidos es el país con más conflictos bélicos en la historia de la humanidad. Además los presidentes de México y Canadá están "pintados" como si sus países no organizaran el Mundial.

Canta Robbie Williams y Nicole Scherzinger

Habla Gianni Infantino

Luego de la presentacion de la ceremonia del sorteo por parte de los presentadores, habla el presidente de la FIFA. Quién se mostró agradecido a Donald Trump.

Andrea Bocelli abre la ceremonia

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 comienza con el italiano cantando uno de sus éxitos.
Comienza la ceremonia del sorteo de la XXIII Copa del Mundo

Los famosos del sorteo

Como presentadores estarán Rio Ferdinand y Samantha Johnson, además Eli Manning en la alfombra roja. Además, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky, serán los encargados de sacar las bolillas de los 4 bombos.

Para cerrar el tema famosos los artistas que actuarán en vivo serán Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, y cerrará Village People.

figuras que estaran en el sorteo
El camino desde 16vos de final

El cuadro de 16vos de final para adelante está sorteado, así que Argentina una vez que sepa a qué grupo va, sabrá los posibles rivales de 16vos de final en adelante.

llaves 16vos de final

Los grupos donde no debe caer Argentina

El orden para enfrentar a los rivales ya no se sorteará, están estipulados de antemano, algunos cabezas de serie debutan con rivales del bombo 2, otros del bombo 3 y otros del 4. Los grupos que debe evitar Argentina para no enfrentar al rival más difícil del grupo en el debut, o sea, del bombo 2, son “C”, “F”, “I” ni “L”.

cuadro mundial
México, Canadá y EEUU tienen sus zonas predeterminadas

Los tres organizadores tienen los grupos ya designados. México irá al “A”, Canadá caerá en el grupo “B”, y Estados Unidos en el grupo “D”.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Repechaje Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje Europa 3 (Turquía, Eslovaquia, Rumania o Kosovo) Repechaje Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o Congo), Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).
bombos

