Sorteo Mundial 2026: Se vienen los rivales de la Selección Argentina

El trofeo al ganador del Mundial 2026, el que recibió Argentina en Qatar 2022.

En instantes arrancará el sorteo del Mundial 2026, al cual Argentina llega como campeón defensor, y donde conocerá sus rivales de grupo.

5 de diciembre de 2025 - 13:30

EN VIVO

A partir de las 14hs de nuestro país comenzará en Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. el sorteo de la 23º Copa del Mundo de la FIFA, la cual se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, y donde Argentina llega como el gran campeón defensor al Mundial 2026. Hoy conocerá los rivales de grupo y el posible camino a la final.

Luego llegará el turno de los 4 encargados de sacar las bolillas de los 4 bolilleros en el sorteo, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky, leyendas de los 4 deportes más populares de Estados Unidos, Básquet, Fútbol Americano, Béisbol y Hockey sobre hielo. Ellos serán los encargados de los destinos de cada uno de los 48 participantes.

Esos 48 participantes serán divididos en 4 bombos de 12 equipos cada uno. Los equipos del bombo 1 serán los cabezas de serie, luego se acomodarán por ranking los del bombo 2, 3 y 4, los cuales ya están estipulados. Argentina enfrentará a un rival de cada bombo.

bombos
Una vez repartidos los 48 equipos quedarán conformados los 12 grupos de 4 integrantes cada uno, y ahí no solo se conocerán los rivales de Argentina, sino el camino que podría recorrer en los playoffs que arrancan desde 16vos de final, a diferencia de los mundiales anteriores que empezaban en octavos.

Cabe destacar que Argentina no podrá estar con un seleccionado de Conmebol en la misma zona, y solo podrá tener un máximo de 2 europeos. Además, será ubicado en la parte opuesta a España, por ser los dos primeros del raniking, así si ganan su grupo solo se podrían enfrentar en la final.

Live Blog Post

Arranca el el sorteo

Live Blog Post

Gianni Infantino explica el formato y se viene el sorteo

Live Blog Post

Ingresa Lionel Scaloni con la Copa del Mundo

Live Blog Post

Increíble, Infantino le entrega un trofeo y medalla a Trump

La adoración de GIanni Infantino a Donald Trump roza lo ridículo. Le entregó una medalla y un trofeo por "lograr la paz" en algunos países. Algo contradictorio ya que Estados Unidos es el país con más conflictos bélicos en la historia de la humanidad. Además los presidentes de México y Canadá están "pintados" como si sus países no organizaran el Mundial.

Live Blog Post

Canta Robbie Williams y Nicole Scherzinger

Live Blog Post

Habla Gianni Infantino

Luego de la presentacion de la ceremonia del sorteo por parte de los presentadores, habla el presidente de la FIFA. Quién se mostró agradecido a Donald Trump.

Live Blog Post

Andrea Bocelli abre la ceremonia

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 comienza con el italiano cantando uno de sus éxitos.
Live Blog Post

Comienza la ceremonia del sorteo de la XXIII Copa del Mundo

Live Blog Post

Los famosos del sorteo

Como presentadores estarán Rio Ferdinand y Samantha Johnson, además Eli Manning en la alfombra roja. Además, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky, serán los encargados de sacar las bolillas de los 4 bombos.

Para cerrar el tema famosos los artistas que actuarán en vivo serán Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, y cerrará Village People.

figuras que estaran en el sorteo
Live Blog Post

El camino desde 16vos de final

El cuadro de 16vos de final para adelante está sorteado, así que Argentina una vez que sepa a qué grupo va, sabrá los posibles rivales de 16vos de final en adelante.

llaves 16vos de final

Live Blog Post

Los grupos donde no debe caer Argentina

El orden para enfrentar a los rivales ya no se sorteará, están estipulados de antemano, algunos cabezas de serie debutan con rivales del bombo 2, otros del bombo 3 y otros del 4. Los grupos que debe evitar Argentina para no enfrentar al rival más difícil del grupo en el debut, o sea, del bombo 2, son “C”, “F”, “I” ni “L”.

cuadro mundial
Live Blog Post

México, Canadá y EEUU tienen sus zonas predeterminadas

Los tres organizadores tienen los grupos ya designados. México irá al “A”, Canadá caerá en el grupo “B”, y Estados Unidos en el grupo “D”.

Live Blog Post

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Repechaje Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje Europa 3 (Turquía, Eslovaquia, Rumania o Kosovo) Repechaje Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o Congo), Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).
bombos

