Sorteo Mundial 2026: Se vienen los rivales de la Selección Argentina

A partir de las 14hs de nuestro país comenzará en Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. el sorteo de la 23º Copa del Mundo de la FIFA, la cual se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, y donde Argentina llega como el gran campeón defensor al Mundial 2026. Hoy conocerá los rivales de grupo y el posible camino a la final.

sorteo El sorteo del Mundial 2026 estará repleto de famosos. El sorteo de la Copa del Mundo 2026 Lo primero que hay que decir sobre el sorteo del Mundial 2026 es que Lionel Scaloni será el encargado de ingresar con la Copa del Mundo a la ceremonia por ser el entrenador del último campeón mundial. Algo que en cierta forma empezará a darle fin a este reinado argentino de 4 años por conseguir la tercera estrella, salvo que logre la epopeya de repetir.

Luego llegará el turno de los 4 encargados de sacar las bolillas de los 4 bolilleros en el sorteo, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky, leyendas de los 4 deportes más populares de Estados Unidos, Básquet, Fútbol Americano, Béisbol y Hockey sobre hielo. Ellos serán los encargados de los destinos de cada uno de los 48 participantes.

Esos 48 participantes serán divididos en 4 bombos de 12 equipos cada uno. Los equipos del bombo 1 serán los cabezas de serie, luego se acomodarán por ranking los del bombo 2, 3 y 4, los cuales ya están estipulados. Argentina enfrentará a un rival de cada bombo.

bombos Los bombos del sorteo del Mundial 2026. Una vez repartidos los 48 equipos quedarán conformados los 12 grupos de 4 integrantes cada uno, y ahí no solo se conocerán los rivales de Argentina, sino el camino que podría recorrer en los playoffs que arrancan desde 16vos de final, a diferencia de los mundiales anteriores que empezaban en octavos. Cabe destacar que Argentina no podrá estar con un seleccionado de Conmebol en la misma zona, y solo podrá tener un máximo de 2 europeos. Además, será ubicado en la parte opuesta a España, por ser los dos primeros del raniking, así si ganan su grupo solo se podrían enfrentar en la final. Live Blog Post Arranca el el sorteo Live Blog Post Gianni Infantino explica el formato y se viene el sorteo Live Blog Post Ingresa Lionel Scaloni con la Copa del Mundo Live Blog Post Increíble, Infantino le entrega un trofeo y medalla a Trump La adoración de GIanni Infantino a Donald Trump roza lo ridículo. Le entregó una medalla y un trofeo por "lograr la paz" en algunos países. Algo contradictorio ya que Estados Unidos es el país con más conflictos bélicos en la historia de la humanidad. Además los presidentes de México y Canadá están "pintados" como si sus países no organizaran el Mundial. Live Blog Post Canta Robbie Williams y Nicole Scherzinger Live Blog Post Habla Gianni Infantino Luego de la presentacion de la ceremonia del sorteo por parte de los presentadores, habla el presidente de la FIFA. Quién se mostró agradecido a Donald Trump. Live Blog Post Andrea Bocelli abre la ceremonia La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 comienza con el italiano cantando uno de sus éxitos. Live Blog Post Comienza la ceremonia del sorteo de la XXIII Copa del Mundo Live Blog Post Los famosos del sorteo Como presentadores estarán Rio Ferdinand y Samantha Johnson, además Eli Manning en la alfombra roja. Además, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky, serán los encargados de sacar las bolillas de los 4 bombos. Para cerrar el tema famosos los artistas que actuarán en vivo serán Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, y cerrará Village People. figuras que estaran en el sorteo Live Blog Post El camino desde 16vos de final El cuadro de 16vos de final para adelante está sorteado, así que Argentina una vez que sepa a qué grupo va, sabrá los posibles rivales de 16vos de final en adelante. llaves 16vos de final Live Blog Post Los grupos donde no debe caer Argentina El orden para enfrentar a los rivales ya no se sorteará, están estipulados de antemano, algunos cabezas de serie debutan con rivales del bombo 2, otros del bombo 3 y otros del 4. Los grupos que debe evitar Argentina para no enfrentar al rival más difícil del grupo en el debut, o sea, del bombo 2, son “C”, “F”, “I” ni “L”. cuadro mundial Live Blog Post México, Canadá y EEUU tienen sus zonas predeterminadas Los tres organizadores tienen los grupos ya designados. México irá al “A”, Canadá caerá en el grupo “B”, y Estados Unidos en el grupo “D”. Live Blog Post Los bombos del sorteo del Mundial 2026 Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Repechaje Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje Europa 3 (Turquía, Eslovaquia, Rumania o Kosovo) Repechaje Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o Congo), Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak). bombos Live Blog Post Argentina va al bombo 1 El seleccionado de Lionel Scaloni será cabeza de serie y estará en el Bombo 1, evitando los rivales más fuertes como campeones del mundo y potencias mundiales.