Sorteo Mundial 2026: Se vienen los rivales de la Selección Argentina

A partir de las 14hs de nuestro país comenzará en Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. el sorteo de la 23º Copa del Mundo de la FIFA, la cual se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, y donde Argentina llega como el gran campeón defensor al Mundial 2026. Hoy conocerá los rivales de grupo y el posible camino a la final.
EN VIVO
14:52
Arranca el el sorteo
14:47
Gianni Infantino explica el formato y se viene el sorteo
14:39
Ingresa Lionel Scaloni con la Copa del Mundo
14:34
Increíble, Infantino le entrega un trofeo y medalla a Trump
14:22
Canta Robbie Williams y Nicole Scherzinger
14:12
Habla Gianni Infantino
14:01
Andrea Bocelli abre la ceremonia
14:00
Comienza la ceremonia del sorteo de la XXIII Copa del Mundo
13:52
Los famosos del sorteo
13:47
El camino desde 16vos de final
13:40
Los grupos donde no debe caer Argentina
13:36
México, Canadá y EEUU tienen sus zonas predeterminadas
13:28
Los bombos del sorteo del Mundial 2026
13:28
Argentina va al bombo 1
El sorteo de la Copa del Mundo 2026
Lo primero que hay que decir sobre el sorteo del Mundial 2026 es que Lionel Scaloni será el encargado de ingresar con la Copa del Mundo a la ceremonia por ser el entrenador del último campeón mundial. Algo que en cierta forma empezará a darle fin a este reinado argentino de 4 años por conseguir la tercera estrella, salvo que logre la epopeya de repetir.
Luego llegará el turno de los 4 encargados de sacar las bolillas de los 4 bolilleros en el sorteo, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky, leyendas de los 4 deportes más populares de Estados Unidos, Básquet, Fútbol Americano, Béisbol y Hockey sobre hielo. Ellos serán los encargados de los destinos de cada uno de los 48 participantes.
Esos 48 participantes serán divididos en 4 bombos de 12 equipos cada uno. Los equipos del bombo 1 serán los cabezas de serie, luego se acomodarán por ranking los del bombo 2, 3 y 4, los cuales ya están estipulados. Argentina enfrentará a un rival de cada bombo.
Una vez repartidos los 48 equipos quedarán conformados los 12 grupos de 4 integrantes cada uno, y ahí no solo se conocerán los rivales de Argentina, sino el camino que podría recorrer en los playoffs que arrancan desde 16vos de final, a diferencia de los mundiales anteriores que empezaban en octavos.
Cabe destacar que Argentina no podrá estar con un seleccionado de Conmebol en la misma zona, y solo podrá tener un máximo de 2 europeos. Además, será ubicado en la parte opuesta a España, por ser los dos primeros del raniking, así si ganan su grupo solo se podrían enfrentar en la final.
