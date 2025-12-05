Beto Casella aún no llegó a América TV pero ya mostró su descontento

Beto Casella usó Bendita para despedirse de El Nueve

Es preciso recordar que hace algunos días Beto Casella aprovechó el aire de Bendita para anunciarles a sus televidentes la decisión tomada que implicó su salida.

"Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes, en el día a día para el trabajo", expresó en diálogo con el programa Puro show.

Y posteriormente agregó: "Uno busca trabajar feliz". De esta manera dejó en claro que no estaba cómodo en el canal y si bien evitó mencionar a América TV por una cuestión de respeto pero advirtió que algunos de sus compañeros lo acompañarán en el nuevo proyecto como es el caso de Horacio Pagani y Any Ventura, entre otros.

"Sin ustedes ahí esto no hubiera sido posible. Así que gracias por tanta compañía. Son conmovedores. Así que hasta el 19 de diciembre estamos", dijo mirando a cámara.

