En la tarde del jueves (04/12) Beto Casella dio una nota para el programa de streaming Ya fue todo y de cara a lo que será su llegada América TV mostró su malestar por el nombre elegido para el nuevo proyecto televisivo que lo tendrá como protagonista Bendito tú eres.
"EL PEOR TÍTULO"
Beto Casella aún no llegó a América TV pero ya mostró su descontento
De cara a lo que será su nuevo programa, Beto Casella disparó furioso contra quienes eligieron que el nombre del ciclo sea Bendito tú eres.
"Jamás elegiría un nombre donde me denomino 'bendito'. Bendito tú eres me parece el peor título de programa que se podría elegir. A quien se le ocurrió es un pésimo titulador", expresó el conductor que saldrá de El Nueve luego de estar al aire durante 20 años.
Además, posteriormente lanzó picante: "Por ahí hay tiempo de que la gente de El Nueve me dé el nombre Bendita. Quién te dice que los convencemos o se los compramos".
Es preciso recordar que Bendita continuará al aire bajo la conducción de Edith Hermida quien será acompañada por Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guillermo Barrios, más algunos que serán rotativos. Asimismo, las autoridades del canal han tanteado a Federico Bal para que se sume luego del verano en clara muestra de desconfianza hacia la histórica panelista del ciclo.
Beto Casella usó Bendita para despedirse de El Nueve
Es preciso recordar que hace algunos días Beto Casella aprovechó el aire de Bendita para anunciarles a sus televidentes la decisión tomada que implicó su salida.
"Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes, en el día a día para el trabajo", expresó en diálogo con el programa Puro show.
Y posteriormente agregó: "Uno busca trabajar feliz". De esta manera dejó en claro que no estaba cómodo en el canal y si bien evitó mencionar a América TV por una cuestión de respeto pero advirtió que algunos de sus compañeros lo acompañarán en el nuevo proyecto como es el caso de Horacio Pagani y Any Ventura, entre otros.
"Sin ustedes ahí esto no hubiera sido posible. Así que gracias por tanta compañía. Son conmovedores. Así que hasta el 19 de diciembre estamos", dijo mirando a cámara.
