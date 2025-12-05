Baby Etchecopar derrapó contra los streamers: "Dan vergüenza ajena"

Asimismo, expresó: "Cuando salen de los streaming y vienen acá o la radio, están tres días y los tenés que rajar. Porque no solo que no saben sino que también no quieren aprender porque tienen una soberbia superlativa". Y luego sentenció: "Nosotros para ser un país mejor tenemos que saber lo que va a ser mañana y lo que va a ser mañana es muy berreta".

Homero Pettinato y Nati Jota repudiaron los dichos de Baby Etchecopar

Luego de mostrar un recorte de los dichos de Baby Etchecopar desde el programa Intrusos fueron en busca de las palabras de Homero Pettinato y Nati Jota, como referentes del streaming para que dieran su punto de vista.

En primer lugar, el comunicador expresó: "No coincido yo crecí en los medios y a los medios entraron mucha gente sin cultura general pero con carisma, por ejemplo".

"Hay un montón de sentidos que hacen que uno elija las figuras para los medios de comunicación", agregó y aseguró que se trata de "una cuestión generacional" el hecho de criticar a "lo nuevo".

Por su parte, su compañera también destacó que en la televisión "hay de todo". "Por algo le va bien al streaming, porque hay algo de ese contenido que abraza y acompaña a nuevas generaciones, y no tanto", señaló.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Furor total por este parque acuático a 20 minutos de Capital Federal

Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

ARCA pone su atención en las billeteras virtuales: Qué deben saber los usuarios