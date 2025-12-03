ARCA pone su atención en las billeteras virtuales: Qué deben saber los usuarios

La relación entre las billeteras virtuales y el sistema bancario atravesó, durante 2024, una etapa marcada por la tensión y el control permanente. Antes de que la AFIP desapareciera del mapa institucional, las plataformas digitales se llevaban la peor parte: cada transferencia disparaba alertas y los usuarios debían justificar sus movimientos constantemente. Ese panorama cambió de manera sustancial con la llegada de ARCA, el organismo que quedó al frente de la recaudación, y decidió actualizar los límites que determinan cuándo una operación financiera merece ser reportada.
Los nuevos topes representan un alivio concreto para quienes operan con frecuencia en el sistema financiero, tanto formal como digital. ARCA estableció umbrales más altos que buscan reducir la cantidad de bloqueos automáticos y evitar que los contribuyentes deban presentar documentación de respaldo por movimientos cotidianos. La medida aplica por igual a personas físicas y jurídicas, aunque los montos varían según la categoría y el tipo de operación que hagan.
Para las transferencias bancarias y las acreditaciones en cuentas, el límite quedó fijado en $50.000.000 si hablamos de individuos, mientras que las empresas pueden mover hasta $30.000.000 sin despertar el interés del fisco. Las extracciones en efectivo, en cambio, tienen un techo considerablemente menor: $10.000.000, cifra que aplica sin distinción entre personas físicas y jurídicas.
Los saldos bancarios al cierre de cada mes también están en la mira: $50.000.000 para cuentas personales y $30.000.000 para las empresariales. Cuando se trata de plazos fijos, los números se estiran significativamente para los titulares físicos, que pueden llegar hasta $100.000.000, aunque las compañías mantienen el techo en $30.000.000.
ARCA actualiza montos y los usuarios festejan
Las billeteras virtuales como Mercado Pago, NaranjaX o Personal Pay quedaron equiparadas en cuanto a controles con las transferencias bancarias tradicionales. Esto implica que podés mover hasta $50.000.000 mensuales si actuás como persona física, o 30.000.000 si operás como empresa.
Un dato clave para el consumidor habitual es el monto establecido para las compras como consumidor final: $10.000.000. Los pagos en general, por su parte, permiten hasta $50.000.000 en el caso de personas físicas y $30.000.000 para las jurídicas.
Qué pasa si superas el umbral
Ahora bien, cuando cualquiera de estos umbrales es superado, las entidades financieras están obligadas a informar la operación a ARCA. A partir de ese momento, el organismo puede pedir documentación que respalde el origen de los fondos. Entre los papeles más requeridos aparecen los contratos de compraventa, facturas emitidas bajo monotributo o régimen general, recibos de sueldo, constancias de jubilación y respaldos firmados por contadores públicos.
La actualización de estos montos representa un cambio significativo en la forma en que el Estado controla el flujo de dinero. Para los usuarios, implica mayor libertad de movimiento y para ARCA, una estrategia menos invasiva pero igualmente efectiva de fiscalización.
