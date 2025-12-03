ARCA pone su atención en las billeteras virtuales: Qué deben saber los usuarios

Un dato clave para el consumidor habitual es el monto establecido para las compras como consumidor final: $10.000.000. Los pagos en general, por su parte, permiten hasta $50.000.000 en el caso de personas físicas y $30.000.000 para las jurídicas.

Qué pasa si superas el umbral

Ahora bien, cuando cualquiera de estos umbrales es superado, las entidades financieras están obligadas a informar la operación a ARCA. A partir de ese momento, el organismo puede pedir documentación que respalde el origen de los fondos. Entre los papeles más requeridos aparecen los contratos de compraventa, facturas emitidas bajo monotributo o régimen general, recibos de sueldo, constancias de jubilación y respaldos firmados por contadores públicos.

La actualización de estos montos representa un cambio significativo en la forma en que el Estado controla el flujo de dinero. Para los usuarios, implica mayor libertad de movimiento y para ARCA, una estrategia menos invasiva pero igualmente efectiva de fiscalización.

