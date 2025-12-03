Privatización: El gobierno se deshizo de las hidroeléctricas de Comahue para juntar divisas

Sin embargo, no faltaron las críticas. Seis senadores en representación de las provincias de Neuquén y Río Negro, emitieron un comunicado en el que denunciaron irregularidades en la operación.

El senador por Neuquén y firmante de ese comunicado, Oscar Parrilli, dijo a Radio Universidad que las represas "fueron sacadas a la licitación sin base" y sumó que el Tribunal de Tasaciones "no las tazó y, directamente, se dejó que sean los oferentes los que establezcan el precio que querían pagar por una concesión de 30 años, de un negocio seguro y alto es rentable".

También agregó que, según la tasación realizada por otra parte por la Cámara Argentina de la Construcción, las represas están valuadas en más de US$ 5.000 millones y "se las está entregando hoy, en total, por 684 millones de dólares". Según el senador, las represas "se las regalaron a los amigos del Gobierno".

Los adjudicatarios de las concesiones

Respecto a los adjudicatarios, la unidad de energías renovables del Grupo MSU, conocida como MSU Green Energy (BML) se quedó con la concesión del complejo El Chocón–Arroyito; la firma Central Puerto renovó su operación en Piedra del Águila; y el grupo Edison Inversiones resultó adjudicatario de Alicurá y Cerros Colorados.

El complejo El Chocón–Arroyito, sobre el río Limay, posee una potencia instalada de 1.418 MW. MSU anunció una inversión inicial de US$ 235,7 millones y un compromiso adicional de US$ 230 millones para obras de modernización.

Por su parte, Alicurá cuenta con una capacidad de 1.000 MW; Piedra del Águila con 1.400 MW; y Cerros Colorados con 450 MW. En conjunto, las hidroeléctricas del Comahue suman cerca de 4.170 MW, equivalente al 10 %-15 % de la matriz energética nacional.

El Gobierno prevé que los concesionarios asuman todas las inversiones necesarias para garantizar la operación segura, eficiente y sostenible de los complejos, tal como exige el pliego de licitación.

La privatización del Comahue representa un hito en la estrategia del Ejecutivo de generar ingresos en dólares, en un contexto de urgencia por reforzar reservas externas y atraer inversiones. Hasta hace poco, se estimaba un ingreso mínimo cercano a US$ 684 millones, según la apertura de ofertas.

image Represa en Comahue.

Pero ahora, el saldo obtenido sorprendió por su magnitud y pone al Gobierno en una posición favorable para cumplir con sus objetivos económicos de corto plazo.

Las represas concesionadas abastecen un porcentaje importante de la demanda energética del país, por lo cual la nueva etapa de gestión privada implicará también un aumento en las regalías para Neuquén y Río Negro, un canon por uso del agua, y la creación de un fondo para obras de protección hídrica —medidas reclamadas históricamente por ambas provincias.

La venta de las hidroeléctricas del Comahue le dejó al Estado una inyección millonaria inesperada, pero también plantea desafíos: que los nuevos concesionarios garanticen inversión, transparencia y el mantenimiento de una de las fuentes de energía más estratégicas de Argentina.

