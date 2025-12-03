EN BUSCA DE DIVISAS
Privatización: El gobierno se deshizo de las hidroeléctricas de Comahue para juntar divisas
La privatización de las hidroeléctricas generó ingresos por más de US$706 millones, más de lo que esperaba el gobierno nacional pero "un regalo" para amigos.
El monto final superó ampliamente las expectativas oficiales: el ministro de Economía, Luis Caputo, había estimado una recaudación de alrededor de US$ 500 millones por las concesiones, en su estrategia de captar divisas para reforzar las arcas públicas.
El gobierno se encuentra en una carrera por acumular divisas, sin ser la compra de dólares una opción por el momento, tal como expresó el ministro Caputo más temprano.
Las ofertas a las concesiones
La apertura de las ofertas económicas —llevada a cabo la semana pasada— y la posterior revisión técnica culminaron con la adjudicación de los complejos a operadores privados, en su mayoría compañías locales. Solo en el caso de Cerros Colorados se abrió una instancia adicional para mejorar propuestas.
Según la Secretaría de Energía, la participación de ocho empresas en el proceso demuestra “confianza del sector privado en el marco institucional argentino”. La competencia sostenida y las reglas claras habrían sido claves para garantizar un resultado favorable al Estado.
Sin embargo, no faltaron las críticas. Seis senadores en representación de las provincias de Neuquén y Río Negro, emitieron un comunicado en el que denunciaron irregularidades en la operación.
El senador por Neuquén y firmante de ese comunicado, Oscar Parrilli, dijo a Radio Universidad que las represas "fueron sacadas a la licitación sin base" y sumó que el Tribunal de Tasaciones "no las tazó y, directamente, se dejó que sean los oferentes los que establezcan el precio que querían pagar por una concesión de 30 años, de un negocio seguro y alto es rentable".
También agregó que, según la tasación realizada por otra parte por la Cámara Argentina de la Construcción, las represas están valuadas en más de US$ 5.000 millones y "se las está entregando hoy, en total, por 684 millones de dólares". Según el senador, las represas "se las regalaron a los amigos del Gobierno".
Los adjudicatarios de las concesiones
Respecto a los adjudicatarios, la unidad de energías renovables del Grupo MSU, conocida como MSU Green Energy (BML) se quedó con la concesión del complejo El Chocón–Arroyito; la firma Central Puerto renovó su operación en Piedra del Águila; y el grupo Edison Inversiones resultó adjudicatario de Alicurá y Cerros Colorados.
El complejo El Chocón–Arroyito, sobre el río Limay, posee una potencia instalada de 1.418 MW. MSU anunció una inversión inicial de US$ 235,7 millones y un compromiso adicional de US$ 230 millones para obras de modernización.
Por su parte, Alicurá cuenta con una capacidad de 1.000 MW; Piedra del Águila con 1.400 MW; y Cerros Colorados con 450 MW. En conjunto, las hidroeléctricas del Comahue suman cerca de 4.170 MW, equivalente al 10 %-15 % de la matriz energética nacional.
El Gobierno prevé que los concesionarios asuman todas las inversiones necesarias para garantizar la operación segura, eficiente y sostenible de los complejos, tal como exige el pliego de licitación.
La privatización del Comahue representa un hito en la estrategia del Ejecutivo de generar ingresos en dólares, en un contexto de urgencia por reforzar reservas externas y atraer inversiones. Hasta hace poco, se estimaba un ingreso mínimo cercano a US$ 684 millones, según la apertura de ofertas.
Pero ahora, el saldo obtenido sorprendió por su magnitud y pone al Gobierno en una posición favorable para cumplir con sus objetivos económicos de corto plazo.
Las represas concesionadas abastecen un porcentaje importante de la demanda energética del país, por lo cual la nueva etapa de gestión privada implicará también un aumento en las regalías para Neuquén y Río Negro, un canon por uso del agua, y la creación de un fondo para obras de protección hídrica —medidas reclamadas históricamente por ambas provincias.
La venta de las hidroeléctricas del Comahue le dejó al Estado una inyección millonaria inesperada, pero también plantea desafíos: que los nuevos concesionarios garanticen inversión, transparencia y el mantenimiento de una de las fuentes de energía más estratégicas de Argentina.
