Luis Caputo necesita dólares y exprime energía con pase de hidroeléctricas a privados

Banco Galicia comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) que ya está disponible la Cuota 6 del dividendo en efectivo, correspondiente a las utilidades acumuladas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. El monto total a distribuir alcanza los $37.446.788.165,99, una cifra que confirma la continuidad del cronograma de pagos aprobado por la entidad y avalado por el Banco Central (BCRA).

El anuncio toma relevancia no solo por el volumen del pago, sino porque se da en medio de un trimestre complicado para todo el sistema financiero. Los bancos vienen mostrando resultados flojos producto de tasas reales muy altas, una demanda de crédito todavía débil y un contexto económico que presiona la rentabilidad.

