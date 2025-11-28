urgente24
Luis Caputo necesita dólares y exprime energía con pase de hidroeléctricas a privados

Foto: NA.
El Gobierno avanza fuerte en materia de energía. Luis Caputo celebró una "exitosa" licitación de hidroeléctricas a manos de privados. La industria sufre.

28 de noviembre de 2025 - 13:49

EN VIVO

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. El rumbo económico del segundo periodo tiene a Luis Caputo completamente abocado a exprimir el sector de la energía para generar un "nuevo motor" a la par del campo. El ministro de Economía celebró la licitación de cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue que representarán el ingreso de dólares frescos por un total de US$ 685 millones .

El caso resulta paradigmático de cara a un diciembre que promete ser picante. El Gobierno nacional luce enfocado en exprimir recursos para poder atender sus problemas de pago de vencimientos, ante la falta de la ayuda prometida por Soctt Bessent mediante bancos inversores que exigieron condiciones más seguras para un desembolso real.

Mientras tanto, la agenda política del oficialismo se centra en una guerra directa contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia. En la previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el tema le sienta cómodo a la Casa Rosada, mientras se cocinan acuerdos con gobernadores para poder llegar al 10 de diciembre con la potencia necesaria para impulsar la reforma laboral, el Presupuesto 2026 y la reforma del Código Penal como cambios atractivos para el exterior.

Al mismo tiempo, la industria y el sector manufacturado muestra un ferte estrés, inflando la preocupación por la conesrvación de los puestos de trabajo.

Redes U24: La industria y el desgaste del modelo primario

Más de 20 industrias frenan su actividad y afectan a cientos de trabajadores. En las últimas horas, más de 20 establecimientos industriales medianos y grandes anunciaron suspensiones y desvinculaciones.

Los sectores más golpeados: construcción, autopartistas y alimentos. La crisis ya impacta de lleno en fábricas claves y en su cadena de proveedores.

Live Blog Post

Reparto de dividendos del Grupo Galicia

Banco Galicia comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) que ya está disponible la Cuota 6 del dividendo en efectivo, correspondiente a las utilidades acumuladas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. El monto total a distribuir alcanza los $37.446.788.165,99, una cifra que confirma la continuidad del cronograma de pagos aprobado por la entidad y avalado por el Banco Central (BCRA).

El anuncio toma relevancia no solo por el volumen del pago, sino porque se da en medio de un trimestre complicado para todo el sistema financiero. Los bancos vienen mostrando resultados flojos producto de tasas reales muy altas, una demanda de crédito todavía débil y un contexto económico que presiona la rentabilidad.

Live Blog Post

Nuevo Congreso: Así desembarcaron 23 nuevos senadores

En menos de una hora y sin sobresaltos, el Senado tomó juramento este viernes 28/12 a 23 de los 24 legisladores electos en octubre, en una ceremonia veloz encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Mientras los nuevos integrantes celebraban con familiares y gobernadores en los palcos, una ausencia concentró todas las miradas: la rionegrina Lorena Villaverde, cuya incorporación quedó suspendida en medio de un fuerte debate político y reglamentario.

La sesión comenzó a las 11.12 y terminó apenas 49 minutos después, un contraste notable con la tensión que venía acumulándose en los días previos por el caso Villaverde. Antes de iniciar la ronda de juras, Villarruel también tomó juramento al nuevo secretario Administrativo del Senado, Alejandro Fitzgerald, un nombre consensuado entre oficialismo y oposición.

Live Blog Post

Se mueve $LIBRA: Nueva disposición de la Justicia argentina

El juez Marcelo Martínez de Giorgi levantó el congelamiento total de bienes y activos de varios de los principales acusados de la causa $LIBRA, en la que también está sospechado Javier Milei, y redujo el embargo a la suma de US$25.400 y por un plazo de 90 días.

A pedido de la defensa, De Giorgi revocó la medida cautelar que había inmovilizado los bienes de Hayden Davis, al exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, y a los lobistas argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, además de su madre, María Alicia Rafaele, y su hermana, María Pía Novelli.

Live Blog Post

Tensión inaugural en el Senado: Bullrich vs Villarruel

El vínculo entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel sigue tenso, por más que intentaron un acercamiento (protocolar) en las últimas semanas. Y este viernes (28/11), la tensión quedó evidenciada en un insólito episodio: la flamante senadora y ex ministra se acercó al estrado para quejarse con la titular de la Cámara.

Según comentó la periodista parlamentaria Déborah de Urieta, Patricia Bullrich se enojó y le fue a reclamar a Victoria Villarruel porque no la dejó hablar tras la jura.

