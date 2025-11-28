Luis Caputo necesita dólares y exprime energía con pase de hidroeléctricas a privados

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. El rumbo económico del segundo periodo tiene a Luis Caputo completamente abocado a exprimir el sector de la energía para generar un "nuevo motor" a la par del campo. El ministro de Economía celebró la licitación de cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue que representarán el ingreso de dólares frescos por un total de US$ 685 millones .
Redes U24: La industria y el desgaste del modelo primario
Más de 20 industrias frenan su actividad y afectan a cientos de trabajadores. En las últimas horas, más de 20 establecimientos industriales medianos y grandes anunciaron suspensiones y desvinculaciones.
Los sectores más golpeados: construcción, autopartistas y alimentos. La crisis ya impacta de lleno en fábricas claves y en su cadena de proveedores.
