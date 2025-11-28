Sergio Berni a favor de Presti, chicanea: "¿El uniforme de Perón era de cartero?"

"Estoy en total desacuerdo con Nilda Garré. Yo soy una rara combinación de militar y político. Hay una frase que dice que la guerra es tan importante que no puede estar en manos de un militar. Hay que empezar por ese principio porque la ineficiencia de políticos en la guerra nos cuesta la vida a los soldados en el campo de batalla", afirmó el legislador bonaerense.

A su entender, “es muy fácil hablar y teorizar porque los soldados son los que ponen la vida en el campo de batalla y no pueden ser el pago de la ineficiencia de políticos en la guerra”.

"Soy de los oficiales que más tiempo estuvo en combate. Muchos critican que un militar sea ministro de Defensa, pero no se ve alterado el principio de conducción política, porque el artículo 99 de nuestra Constitución le otorga al presidente elegir al representante de las Fuerzas Armadas. No solo no me hace ruido, me molesta escuchar estar en contra de un militar en el Ministerio", enfatizó Berni.

Y agregó: " Les quiero decir a esos progre-peronistas que tuvimos un presidente que fue tres veces presidente que fue militar, ¿O creen que su uniforme era de cartero? Hay que tener coherencia en el peronismo".

Escuchar aquí las declaraciones de Sergio Berni

Agustín Rossi y Nilda Garré, contra designación de Carlos Presti

Días atrás, Karina Milei promovió al teniente general Carlos Presti a ministro de Defensa. Agustín Rossi criticó y César Milani entró en el debate, con los tapones de punta.

"Es rotundamente falso que la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa represente un retroceso para la democracia, como sostuvo el exministro Agustín Rossi. Retroceso fue el resultado electoral de 2023, consecuencia directa de un peronismo que insistió en reciclar dirigentes obsoletos, desconectados del pueblo y de la realidad. Funcionarios que formaron parte del fracaso del gobierno de Alberto Fernández y que terminaron allanando el camino para que hoy gobierne una administración que entrega soberanía, desarma al Estado y desintegra la Nación", escribió Milani en su cuenta de X.

"Nombrar a un militar en la conducción de Defensa no solo no es un retroceso: es una decisión que el peronismo debió tomar hace décadas. Entre muchas razones, hay una esencial: integrar de manera real y orgánica a las Fuerzas Armadas dentro de un Proyecto Nacional, como siempre lo planteó el General Perón", agregó.

De todos modos, Milani cuestionó que "lo verdaderamente lamentable no es la presencia de un militar conduciendo Defensa: lo lamentable es que ese militar responda al ala liberal que históricamente perjudicó a la institución, replicando la herencia doctrinaria entreguista que el actual Presidente reivindica y que ha sido la marca de todos los gobiernos liberales de nuestra historia".

"Algún día, ojalá más temprano que tarde, la Defensa argentina será conducida por un militar auténticamente nacional, comprometido con los intereses de la Patria, capaz de integrar al Ejército con su pueblo, de sostener una política exterior soberana y de reconstruir una estrategia de defensa que no se arrodille ante ninguna potencia extranjera", añadió.

El diputado nacional electo y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, había calificado la designación del Teniente General Carlos Presti como nuevo titular de la cartera castrense como un "retroceso importante" en materia democrática.

Según el ex jefe de Gabinete, nombrar a un militar activo al frente del Ministerio "genera dudas lógicas" sobre si el nuevo ministro actuará como representante del poder político ante la estructura militar o si, por el contrario, representará a la estructura militar ante el poder político.

Por su parte, la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, había cuestionado, entre otras cuestiones, que se "designe a un militar en actividad como ministro de Defensa, porque eso altera ciertos valores y principios".

Escuchar aquí las declaraciones de Nilda Garré.

