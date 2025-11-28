ROSARIO. En medio de un complejo escenario atravesado por la discusión de la reforma laboral, la CGT local encontró unidad luego de 15 años. Este jueves (27/11), la sede del Sindicato de la Carne se convirtió en el marco clave para llevar adelante un acto histórico.
UNIDAD CON FUERZA
La CGT Rosario toma impulso para dar batalla contra Javier Milei
En medio de la disputa por reforma laboral, la CGT Rosario encontró unidad después de 15 años. Así, el movimiento obrero vuelve al centro de la escena política.
Paso clave de la CGT
La reunificación no pasó desapercibida ya que se formalizó luego del tercer encuentro consecutivo destinado a diseñar una nueva estructura para la central obrera rosarina donde gremios del cordón industrial y la ciudad coincidieron que, ante las políticas de la administración de Javier Milei, la unidad ya no podía postergarse.
El proceso culminó con la designación de Miguel Vivas, secretario General del Sindicato de la Alimentación Rosario, como flamante secretario General de la CGT local.
Tal lo sostiene Urgente24, dicho proceso de reunificación coincide con: caída del salario real y tensiones paritarias, reclamos por reformas laborales impulsadas desde ámbitos políticos y empresariales, procesos de precarización creciente, conflictos en sectores industriales, transporte y logística, y una agenda nacional en la que el movimiento obrero busca recuperar protagonismo frente a nuevas políticas económicas.
A través de su discurso, Vivas aseguró que "Es muy importante haber conformado esta CGT para fortalecer el movimiento obrero en estos momentos tan difíciles, en el que tenemos un gobierno que lo único que le interesa es destruir los sindicatos, nuestras leyes laborales y nuestros convenios".
En ese sentido, analizó el impacto del modelo económico, que impulsa el gobierno libertario, en las familias trabajadoras.
Reforma laboral: Entre la defensa y el temor
El encuentro contó con José Fantini, secretario general del Sindicato de la Carne, como uno de los anfitriones quien recordó lo que significó más de una década de fractura: "Son años de lucha, hace años que estamos tratando de lograr la unidad. Es un orgullo para nosotros y para todos nuestros trabajadores que se haga en nuestro local, con más de 85 gremios representados".
Sobre la reforma laboral, indicó :"Tenemos que estar todos juntos para defender nuestros convenios, sino los vamos a perder".
Con respecto a lo que propone el Presidente, Vivas fue claro: "Cuando se hable de reformas laborales, será para bien, no para destruir derechos. Hablar con todos sí, pero sin entregar conquistas. No vamos a permitir medidas que jodan a nuestros trabajadores".
