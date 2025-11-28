La CGT Rosario toma impulso para dar batalla contra Javier Milei

En ese sentido, analizó el impacto del modelo económico, que impulsa el gobierno libertario, en las familias trabajadoras.

"Nuestro aguinaldo lo vamos a cobrar ahora. Antes lo cobrábamos para cambiar algo en la casa, ahora lo cobramos para pagar deuda. Es una vergüenza a donde nos han llevado". "Nuestro aguinaldo lo vamos a cobrar ahora. Antes lo cobrábamos para cambiar algo en la casa, ahora lo cobramos para pagar deuda. Es una vergüenza a donde nos han llevado".

Reforma laboral: Entre la defensa y el temor

El encuentro contó con José Fantini, secretario general del Sindicato de la Carne, como uno de los anfitriones quien recordó lo que significó más de una década de fractura: "Son años de lucha, hace años que estamos tratando de lograr la unidad. Es un orgullo para nosotros y para todos nuestros trabajadores que se haga en nuestro local, con más de 85 gremios representados".

Sobre la reforma laboral, indicó :"Tenemos que estar todos juntos para defender nuestros convenios, sino los vamos a perder".

Con respecto a lo que propone el Presidente, Vivas fue claro: "Cuando se hable de reformas laborales, será para bien, no para destruir derechos. Hablar con todos sí, pero sin entregar conquistas. No vamos a permitir medidas que jodan a nuestros trabajadores".

image La agenda nacional propone reformas que modifican el corazón mismo de las relaciones laborales, y donde Rosario, con su heterogénea matriz productiva, anticipa impactos sensibles.

Más contenidos en Urgente24

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta

Milei no sale del Excel mientras la economía real cruje (y más dudas por 'dibujos')

Lanús 0-1 Tigre: el Matador aprovechó a un campeón agotado y dio el batacazo

"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte