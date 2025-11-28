urgente24
ACTUALIDAD CGT > Rosario > reforma laboral

UNIDAD CON FUERZA

La CGT Rosario toma impulso para dar batalla contra Javier Milei

En medio de la disputa por reforma laboral, la CGT Rosario encontró unidad después de 15 años. Así, el movimiento obrero vuelve al centro de la escena política.

28 de noviembre de 2025 - 14:53
Miguel Vivas&nbsp;asumió como nuevo secretario general de una central obrera ampliada, con el respaldo de una heterogeneidad gremial pocas veces vista en la ciudad.

Miguel Vivas asumió como nuevo secretario general de una central obrera ampliada, con el respaldo de una heterogeneidad gremial pocas veces vista en la ciudad.

ROSARIO. En medio de un complejo escenario atravesado por la discusión de la reforma laboral, la CGT local encontró unidad luego de 15 años. Este jueves (27/11), la sede del Sindicato de la Carne se convirtió en el marco clave para llevar adelante un acto histórico.

Paso clave de la CGT

La reunificación no pasó desapercibida ya que se formalizó luego del tercer encuentro consecutivo destinado a diseñar una nueva estructura para la central obrera rosarina donde gremios del cordón industrial y la ciudad coincidieron que, ante las políticas de la administración de Javier Milei, la unidad ya no podía postergarse.

El proceso culminó con la designación de Miguel Vivas, secretario General del Sindicato de la Alimentación Rosario, como flamante secretario General de la CGT local.

Seguir leyendo

image
La CGT Rosario consigui&oacute; unificarse bajo una conducci&oacute;n com&uacute;n.

La CGT Rosario consiguió unificarse bajo una conducción común.

Tal lo sostiene Urgente24, dicho proceso de reunificación coincide con: caída del salario real y tensiones paritarias, reclamos por reformas laborales impulsadas desde ámbitos políticos y empresariales, procesos de precarización creciente, conflictos en sectores industriales, transporte y logística, y una agenda nacional en la que el movimiento obrero busca recuperar protagonismo frente a nuevas políticas económicas.

A través de su discurso, Vivas aseguró que "Es muy importante haber conformado esta CGT para fortalecer el movimiento obrero en estos momentos tan difíciles, en el que tenemos un gobierno que lo único que le interesa es destruir los sindicatos, nuestras leyes laborales y nuestros convenios".

En ese sentido, analizó el impacto del modelo económico, que impulsa el gobierno libertario, en las familias trabajadoras.

"Nuestro aguinaldo lo vamos a cobrar ahora. Antes lo cobrábamos para cambiar algo en la casa, ahora lo cobramos para pagar deuda. Es una vergüenza a donde nos han llevado". "Nuestro aguinaldo lo vamos a cobrar ahora. Antes lo cobrábamos para cambiar algo en la casa, ahora lo cobramos para pagar deuda. Es una vergüenza a donde nos han llevado".

Reforma laboral: Entre la defensa y el temor

El encuentro contó con José Fantini, secretario general del Sindicato de la Carne, como uno de los anfitriones quien recordó lo que significó más de una década de fractura: "Son años de lucha, hace años que estamos tratando de lograr la unidad. Es un orgullo para nosotros y para todos nuestros trabajadores que se haga en nuestro local, con más de 85 gremios representados".

Sobre la reforma laboral, indicó :"Tenemos que estar todos juntos para defender nuestros convenios, sino los vamos a perder".

Con respecto a lo que propone el Presidente, Vivas fue claro: "Cuando se hable de reformas laborales, será para bien, no para destruir derechos. Hablar con todos sí, pero sin entregar conquistas. No vamos a permitir medidas que jodan a nuestros trabajadores".

image
La agenda nacional propone reformas que modifican el coraz&oacute;n mismo de las relaciones laborales, y donde Rosario, con su heterog&eacute;nea matriz productiva, anticipa impactos sensibles.

La agenda nacional propone reformas que modifican el corazón mismo de las relaciones laborales, y donde Rosario, con su heterogénea matriz productiva, anticipa impactos sensibles.

Más contenidos en Urgente24

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta

Milei no sale del Excel mientras la economía real cruje (y más dudas por 'dibujos')

Lanús 0-1 Tigre: el Matador aprovechó a un campeón agotado y dio el batacazo

"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES