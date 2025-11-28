Mauricio Macri tendrá que explicarle a Juliana Awada qué pasó con el colorante (no de las canas) mientras que hay problemas para los hermanos Durigutti y guerra entre hermanastos en Norton: delicias del Valle de Uco.
DELICIAS ETÍLICAS
Macri, ¿qué pasa con Juliana? (el secreto de los Durigutti y los austríacos)
Problemas para Mauricio Macri con Juliana por la INV, que encontró mucha agua en barricas del Valle de Uco. Y los hermanastros austríacos no se dan tregua.
Comencemos: El Instituto Nacional de Vitivinicultura de la Nación es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía de la Argentina para la fiscalización de la genuinidad de los productos vitivinícolas.
Durante la semana ocurrió un importante despliegue del INV en bodegas mendocinas.
Hubo un intento de Federico Sturzenegger / Luis Caputo de quitarle el statu-quo de organismo descentralizado pero, gracias a una presentación judicial del sindicato ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), no prosperó. Por lo tanto, sigue conducido por el ingeniero agrónomo Carlos Tizio Mayer.
En concreto, las inspecciones del INV encontraron serias anomalías, cuentan en Cuyo, en 2 importantes bodegas.
Ay Juliana
Una novedad ocurrió en el fértil Valle de Uco, al norte del río Tunuyán, y que atraviesa los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, en la provincia de Mendoza.
Y el nombre que se escuchó fue "Mauricio Macri", no porque fuese suyo el establecimiento sino por la relación tan particular que provocó que el vino en elaboración se llama 'Juliana' (se supone que por Juliana Awada, cónyuge de Macri, aunque Viviana Canosa haya declarado el The End).
Macri ha mantenido vínculos con varias bodegas de Mendoza:
- Él se ha hospedado en The Vines, en Tunuyán, y en Cavas Wine Lodge, en Luján de Cuyo.
- Él ha difundido su adquisición de un Atamisque Malbec 2013.
- Cuando era Presidente de la Nación recibió al staff de la bodega Trivento, que administra Marcos Augusto Jofré.
- En el Valle de Uco se encuentra Cupra Wine, tributo de Daniel Angelici a su padre, Remo Angelici.
- Y es conocida la vez cuando aterrizó junto a su equipo en la ahora tan complicada Bodega Norton, donde fue recibido con honores por Miguel Halstrick y su esposa Susana Monzó.
- Mauricio es amigo de Eduardo Petrini, del PRO de Villa Devoto, quien desarrolló el proyecto enoturístico en Tupungato bautizada Casa Petrini, que tiene el buen restaurante 'Enrico', por su abuelo, Enrico Petrini.
Macri -ex Jefe de Estado, ex Jefe de Gobierno de CABA, ex líder del PRO, ex titular de SOCMA, ex ex ex… -mantiene vínculos con esa agroindustria tan particular.
El problema es que el INV detectó en la inspección a Petrini, la utilización de productos prohibidos para la farmacopea etílica. El objetivo, dicen enólogos de fuste, era mejorar la coloración a los vinos y se decidió intervenir la producción.
The Brothers
Los del INV continuaron su recorrido llegaron a otra bodega, de 2 hermanos que tienen un pasado complejo. en días recientes Héctor y Pablo irrumpieron en distintos concursos -también controvertidos- como 'la mejor bodega de Argentina'.
Los técnicos del INV se sorprendieron en la visita a los Durigutti Wine makers: agua exógena en la gran mayoría de los vinos de la bodega.
En criollo básico: agua en el vino para estirar la producción de los mismos. Se labraron actas por las irregularidades.
Ya se mencionó a Norton. El rumor entre quienes conocen de verdad el negocio es que la crisis financiera fue algo 'intencionada' por una interna entre accionistas: un Swarosky contra Swarosky. Habrá un ganador y se quedará con el negocio.
Michael o Miguel Halstrick se mudó a la Argentina en 1991, cuando el grupo compró la bodega Norton.
Michael no era hijo de Gernot, quien sí lo crió, pues estaba casado con su madre, Maja Langes-Swarovski, hija de Rudolf Niedenthal, alcalde de Alzenau (Austria), de 1946 a 1948.
Michael nació de su primer matrimonio con Adolf Halstrick.
Ya casada con Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de la empresa, Daniel Swarovski, nacieron Markus y Diana.
Michael, Markus y Diana Langes Swarovsky crecieron juntos, hijos de la misma madre.
Gernot falleció en 2021 y explotó la guerra por la herencia.
Norton es de la fundación Gernot Langes Swarovski Privatstiftung tiene 2 beneficiarios: Diana con el 60% y Miguel Halstrick con el 40%.
En 2023, Diana ordenó quitar a Miguel la gestión de Norton.
Hay otros bienes, entre ellos la patagónica estancia Mil Rosas, 100% de Diana pero Miguel informó, según el expediente judicial, que fue financiada con recursos de Norton. Matar o morir.
-------------
