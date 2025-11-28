Macri, ¿qué pasa con Juliana? (el secreto de los Durigutti y los austríacos)

AWADA Y MACRI..jpg Juliana Awada y Mauricio Macri.

Ay Juliana

Una novedad ocurrió en el fértil Valle de Uco, al norte del río Tunuyán, y que atraviesa los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, en la provincia de Mendoza.

Y el nombre que se escuchó fue "Mauricio Macri", no porque fuese suyo el establecimiento sino por la relación tan particular que provocó que el vino en elaboración se llama 'Juliana' (se supone que por Juliana Awada, cónyuge de Macri, aunque Viviana Canosa haya declarado el The End).

Macri ha mantenido vínculos con varias bodegas de Mendoza:

Él se ha hospedado en The Vines , en Tunuyán, y en Cavas Wine Lodge , en Luján de Cuyo.

, en Tunuyán, y en , en Luján de Cuyo. Él ha difundido su adquisición de un Atamisque Malbec 2013 .

. Cuando era Presidente de la Nación recibió al staff de la bodega Trivento , que administra Marcos Augusto Jofré .

, que administra . En el Valle de Uco se encuentra Cupra Wine , tributo de Daniel Angelici a su padre, Remo Angelici .

, tributo de a su padre, . Y es conocida la vez cuando aterrizó junto a su equipo en la ahora tan complicada Bodega Norton , donde fue recibido con honores por Miguel Halstrick y su esposa Susana Monzó.

, donde fue recibido con honores por y su esposa Mauricio es amigo de Eduardo Petrini, del PRO de Villa Devoto, quien desarrolló el proyecto enoturístico en Tupungato bautizada Casa Petrini, que tiene el buen restaurante 'Enrico', por su abuelo, Enrico Petrini.

Macri -ex Jefe de Estado, ex Jefe de Gobierno de CABA, ex líder del PRO, ex titular de SOCMA, ex ex ex… -mantiene vínculos con esa agroindustria tan particular.

El problema es que el INV detectó en la inspección a Petrini, la utilización de productos prohibidos para la farmacopea etílica. El objetivo, dicen enólogos de fuste, era mejorar la coloración a los vinos y se decidió intervenir la producción.

Vino P

The Brothers

Los del INV continuaron su recorrido llegaron a otra bodega, de 2 hermanos que tienen un pasado complejo. en días recientes Héctor y Pablo irrumpieron en distintos concursos -también controvertidos- como 'la mejor bodega de Argentina'.

Los técnicos del INV se sorprendieron en la visita a los Durigutti Wine makers: agua exógena en la gran mayoría de los vinos de la bodega.

En criollo básico: agua en el vino para estirar la producción de los mismos. Se labraron actas por las irregularidades.

Pablo y Héctor Durigutti Pablo y Héctor.

Ya se mencionó a Norton. El rumor entre quienes conocen de verdad el negocio es que la crisis financiera fue algo 'intencionada' por una interna entre accionistas: un Swarosky contra Swarosky. Habrá un ganador y se quedará con el negocio.

Michael o Miguel Halstrick se mudó a la Argentina en 1991, cuando el grupo compró la bodega Norton.

Michael no era hijo de Gernot, quien sí lo crió, pues estaba casado con su madre, Maja Langes-Swarovski, hija de Rudolf Niedenthal, alcalde de Alzenau (Austria), de 1946 a 1948.

Michael nació de su primer matrimonio con Adolf Halstrick.

Ya casada con Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de la empresa, Daniel Swarovski, nacieron Markus y Diana.

Michael, Markus y Diana Langes Swarovsky crecieron juntos, hijos de la misma madre.

Gernot falleció en 2021 y explotó la guerra por la herencia.

Norton es de la fundación Gernot Langes Swarovski Privatstiftung tiene 2 beneficiarios: Diana con el 60% y Miguel Halstrick con el 40%.

En 2023, Diana ordenó quitar a Miguel la gestión de Norton.

Hay otros bienes, entre ellos la patagónica estancia Mil Rosas, 100% de Diana pero Miguel informó, según el expediente judicial, que fue financiada con recursos de Norton. Matar o morir.

Diana Langes-Swarovski Diana Langes-Swarovski, hermana del director de la empresa, Markus Langes-Swarovski, es presidenta del club WSG Wattens, de la 2da. División de la liga austríaca. Aquí con un jugador que trajeron del Hertha BSC, Sinan Kurt.

-------------

Más noticias en Urgente24:

Preocupa el futuro de un frigorífico: Trabajadores al borde del abismo

El 28/11 se iba a aprobar el diploma de Lorena Villaverde, pero... el tema vuelve a comisión

Milei cancela su viaje al sorteo del Mundial 2026 y escala tensiones con la AFA

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos