Tras confirmarse que en diciembre la luz y el gas tendrán aumentos por encima de la inflación general que mide del Indec, ahora el Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de subsidios a unos 7 millones de hogares lo que implicará nuevas subas en las tarifas desde enero de 2026.
NUEVO ESQUEMA
Javier Milei calienta el verano: Quitan subsidios a la luz y el gas
Desde 2026 Javier Milei cambia el esquema de subsidios a la luz y el gas. Unos 7 millones de hogares perderán la ayuda estatal y habrá aumentos.
Javier Milei sigue podando subsidios
A través de la resolución 484, publicada este viernes (28/11) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional llamó a consulta popular para modificar el actual esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas.
En lugar del actual sistema de segmentación por niveles que se denominan N1, N2 y N3 se implementará el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que básicamente implica que solo habrá dos categorías de usuarios: los hogares subsidiados y los que pagarán el costo pleno de la energía.
Además, se eliminarán los programas Tarifa Social de Gas y Programa Hogar. Pero los beneficiaros de este último se incorporarán al nuevo régimen y pasarán a recibir el subsidio bajo reglas más claras y homogéneas, manteniendo la protección del Estado.
Cabe recordar que actualmente existen 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural que reciben asistencia estatal.
Son hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a $4,25 millones.
Quiénes seguirán con subsidios
Cabe aclarar que las personas inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse y su información será migrada de forma automática “con posibilidad de actualización mediante declaración jurada”, aclararon desde la Secretaría de Energía.
Pero también se seguirán teniendo en cuenta los umbrales patrimoniales por eso quienes poseen embarcaciones o propiedades adicionales no accederán al subsidio como 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años; 3 o más inmuebles o aeronaves de lujo.
Así las cosas, quienes hoy son hogares N1 pagarán por completo el costo de la generación de electricidad y gas y las N3 también perderán el subsidio.
Por otro lado, el Gobierno también cambiará los volúmenes a subvencionar en la luz: de los actuales 250 kilovatios-hora mensuales (kWh) como tope para N3 y de los 350 kWh para los N2 se pasa al siguiente esquema:
- Tope de 300 kilovatios-hora (kWh) mensuales subsidiables para todos los hogares que mantengan la ayuda del Estado en verano e invierno.
- Tope de 150 kWh por mes en otoño y primavera.
En cuanto a las tarifas de gas, la bonificación será del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios. El bloque de consumo se mantendrá en 250 kWh (N2) y 350 kWh (N3).
Por último, el Gobierno dispuso que el precio del gas para los hogares se mantenga estable durante todo el año.
