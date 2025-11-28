Javier Milei calienta el verano: Quitan subsidios a la luz y el gas

Son hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a $4,25 millones.

Quiénes seguirán con subsidios

Cabe aclarar que las personas inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse y su información será migrada de forma automática “con posibilidad de actualización mediante declaración jurada”, aclararon desde la Secretaría de Energía.

El subsidio solo será para los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales. El subsidio solo será para los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales.

Pero también se seguirán teniendo en cuenta los umbrales patrimoniales por eso quienes poseen embarcaciones o propiedades adicionales no accederán al subsidio como 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años; 3 o más inmuebles o aeronaves de lujo.

Así las cosas, quienes hoy son hogares N1 pagarán por completo el costo de la generación de electricidad y gas y las N3 también perderán el subsidio.

Por otro lado, el Gobierno también cambiará los volúmenes a subvencionar en la luz: de los actuales 250 kilovatios-hora mensuales (kWh) como tope para N3 y de los 350 kWh para los N2 se pasa al siguiente esquema:

Tope de 300 kilovatios-hora (kWh) mensuales subsidiables para todos los hogares que mantengan la ayuda del Estado en verano e invierno .

para todos los hogares que mantengan la ayuda del Estado en . Tope de 150 kWh por mes en otoño y primavera.

tasas minucipales.jpg Javier Milei modificó el esquema de subsidios para la luz y el gas lo que implicará que los usuarios pagarán más en 2026.

En cuanto a las tarifas de gas, la bonificación será del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios. El bloque de consumo se mantendrá en 250 kWh (N2) y 350 kWh (N3).

Por último, el Gobierno dispuso que el precio del gas para los hogares se mantenga estable durante todo el año.

-------------

Más noticias en Urgente24:

Preocupa el futuro de un frigorífico: Trabajadores al borde del abismo

El 28/11 se iba a aprobar el diploma de Lorena Villaverde, pero... el tema vuelve a comisión

Milei cancela su viaje al sorteo del Mundial 2026 y escala tensiones con la AFA

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos